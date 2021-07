Une étude suggère que la CBDC canadienne pourrait promouvoir l’innovation numérique au pays ⋆ Crypto new media

Une étude publiée par la banque centrale du Canada, la Banque du Canada, a noté un certain nombre de raisons favorables pour lesquelles le pays pourrait bénéficier de sa propre monnaie numérique de banque centrale, ou CBDC.

Le document exposait deux scénarios qui pourraient amener la banque à émettre une CBDC à une date ultérieure. L’une serait si les citoyens n’utilisaient plus largement l’argent liquide dans le pays pour des raisons non précisées. L’autre pourrait se produire si une monnaie numérique, publique ou privée, devenait si largement adoptée qu’elle menacerait la souveraineté de la monnaie centrale actuelle du Canada.

Les participants ne considéraient ni l’un ni l’autre de ces scénarios comme un résultat probable dans un avenir proche, mais ont noté que l’intérêt pour la réglementation et l’adoption des pièces stables avait augmenté dans le pays ces derniers mois. Malgré cela, l’étude a révélé que les crypto-monnaies et les pièces stables utilisées comme moyen de paiement au Canada sont actuellement une “nouveauté pour un petit nombre de passionnés”.

Le document reconnaissait un certain nombre d’avantages potentiels inhérents à l’adoption d’une CBDC. A savoir que la technologie pourrait avoir le même niveau de sécurité que l’argent liquide tout en permettant une utilisation dans les systèmes de paiement pour les transactions en ligne et les transferts peer-to-peer. Par rapport aux options de paiement comme les cartes de crédit ou de débit, une CBDC n’aurait pas non plus nécessairement le même type de frais de transaction pour les détaillants :

« Une CBDC pourrait être un outil de politique de concurrence plus simple car elle fournirait un instrument de paiement alternatif à faible coût pour les clients et les commerçants. Cela contribuerait à réduire les frais d’interchange facturés par les réseaux établis.

Le fait qu’une CBDC puisse potentiellement prendre en charge les contrats intelligents était également un point d’intérêt, car ils pourraient augmenter la vitesse et la précision de l’exécution en automatisant les actions qui sont généralement effectuées manuellement. Les participants ont estimé que les contrats intelligents créeraient un certain risque pour les utilisateurs, étant donné que les développeurs de contrats intelligents seraient probablement indépendants de la plate-forme CBDC de la banque. Cela pourrait être problématique si l’exécution du contrat n’a pas suivi les termes convenus, volontairement ou non. Ils ont indiqué que les contrats intelligents, ainsi que la programmabilité d’une CBDC canadienne, devraient être étudiés plus avant avant que la mise en œuvre ne soit décidée.

Il pourrait y avoir de nombreux avantages à créer une CBDC pour le Canada. L’étude a expliqué :

“En général, nous soutenons qu’une CBDC pourrait être bénéfique et probablement nécessaire pour assurer une économie numérique compétitive et dynamique.”

Le Canada n’est pas le seul pays à envisager de mettre en œuvre une CBDC. La semaine dernière, alors qu’il s’adressait à la Chambre des représentants, le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a déclaré qu’il n’y aurait pas besoin de pièces stables ou de crypto-monnaie s’il y avait un dollar américain numérique. Un document axé sur les avantages et les risques d’un dollar numérique devrait être publié en septembre.