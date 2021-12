Une étude suggère que l’origine d’Omicron liée au virus du rhume pourrait accélérer sa transmission

Le « Variant of Concern » a subi pas moins de 30 mutations. (Image représentative)

La variante Omicron du SRAS-CoV-2 qui a pris le monde d’assaut appelant les autorités à resserrer les mesures de voyage. La variante a récupéré au moins une de ses mutations à partir d’un extrait de matériel génétique présent dans le virus du rhume à partir des mêmes cellules infectées, a suggéré une étude menée par la société d’analyse de données nference basée dans le Massachusetts.

Le « Variant of Concern » a subi pas moins de 30 mutations. Une analyse préliminaire a indiqué que certaines des séquences génétiques n’apparaissent pas dans d’autres variantes du coronavirus mais se trouvent dans d’autres virus infectieux comme celui qui cause le rhume, selon un rapport de Reuter basé sur l’étude.

Selon Venky Soundararajan de Cambridge qui a dirigé l’étude, cet extrait particulier d’Omicron est présent dans le génome humain et le virus du rhume le rend « plus humain », l’aidant à échapper au système immunitaire humain. Cela accélère la transmission du virus mais provoque un Covid léger ou asymptomatique. Les cellules des poumons et du système gastro-intestinal abritent à la fois des virus Covid et des virus du rhume et une telle co-infection prépare le terrain pour la recombinaison virale, où deux virus différents interagissent et se reproduisent avec le matériel génétique dérivé des parents.

La séquence génétique d’Omicron apparaît également dans le virus commun causant le rhume, connu sous le nom de HCoV-229E, et dans le virus de l’immunodéficience humaine (VIH) qui cause le SIDA, selon l’étude non encore évaluée par des pairs. Étant donné que l’Afrique du Sud a le taux le plus élevé de VIH où les virus du rhume et d’autres agents pathogènes peuvent interagir, il y a beaucoup de gens chez qui la recombinaison avec cet ensemble de gènes omniprésent comme dans omicron s’est produite, a suggéré Soundarajan.

Le scientifique principal, cependant, a soutenu que davantage de recherches sont nécessaires pour trouver les origines d’Omicron, mais les nouvelles découvertes soulignent l’importance des programmes de vaccination en cours dans les pays.

