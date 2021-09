Une étude sur les employés de Microsoft montre comment le travail à distance met en danger la productivité et l’innovation

Le PDG de Microsoft, Satya Nadella, et le PDG de LinkedIn, Ryan Roslansky, discutent des tendances sur le lieu de travail dans une webémission publiée jeudi matin, mettant en évidence les nouvelles recherches et fonctionnalités des produits de l’entreprise pour le travail à distance et hybride.

Une nouvelle étude révèle que le passage de Microsoft au travail à distance à l’échelle de l’entreprise a nui à la communication et à la collaboration entre les différents groupes commerciaux au sein de l’entreprise, menaçant la productivité des employés et l’innovation à long terme.

C’est l’une des principales conclusions d’une étude évaluée par des pairs portant sur plus de 61 000 employés de Microsoft, publiée jeudi matin par des chercheurs de Microsoft dans la revue Nature Human Behaviour. Cela coïncide avec l’annonce de Microsoft selon laquelle les employés ne retourneront pas au bureau le 4 octobre comme prévu.

Mais les chercheurs l’appellent également un signe d’avertissement pour d’autres entreprises.

« Sans intervention, les effets que nous avons découverts ont le potentiel d’avoir un impact sur la capacité des travailleurs à acquérir et à partager de nouvelles informations entre les groupes et, par conséquent, à affecter la productivité et l’innovation », écrivent-ils dans un article de blog d’accompagnement. « À la lumière de ces résultats, les entreprises devraient réfléchir si et comment elles choisissent d’adopter des politiques de travail à domicile à long terme. »

Des entreprises telles que Coinbase, Box, Shopify, Dropbox et d’autres ont annoncé leur intention de faire en sorte que leurs effectifs soient « à distance d’abord ».

L’étude de Microsoft indique que le travail à distance a également changé la façon dont les employés communiquent, les obligeant à s’appuyer plus fréquemment qu’auparavant sur des communications asynchrones, telles que les e-mails et les messages instantanés, et moins fréquemment qu’auparavant sur des communications synchrones, telles que les appels audio et vidéo.

« Sur la base de recherches antérieures, nous pensons que le passage à des supports de communication moins « riches » a peut-être rendu plus difficile pour les travailleurs la transmission et le traitement d’informations complexes », écrivent les chercheurs de Microsoft.

L’étude est basée sur une analyse de données anonymisées sur les e-mails, appels, réunions et autres activités professionnelles des employés de Microsoft.

Cela fait partie d’une vague de nouvelles recherches publiées jeudi matin par Microsoft et LinkedIn sur l’état du travail dans la pandémie. Cela survient alors que la variante COVID-19 Delta amène de nombreuses entreprises à retarder leur retour au bureau.

Une étude distincte a évalué le sentiment des employés de Microsoft sur la base d’enquêtes internes :

Les employés de Microsoft rapportent que leur sentiment d’inclusion et de soutien de la part des managers est à un niveau record, selon l’entreprise. En moyenne, les sondages indiquent également que les employés de Microsoft se sentent aussi productifs qu’avant, selon l’entreprise. De nombreux employés ont des objectifs communs de trouver un équilibre travail-vie personnelle, du temps pour se concentrer et du temps pour collaborer. Cependant, en fonction de leur situation personnelle, certains voient le travail à domicile comme le meilleur moyen d’atteindre ces objectifs, tandis que d’autres voient le déplacement au bureau comme la solution idéale.

Microsoft affirme que les résultats montrent l’importance de la flexibilité et de la communication entre les gestionnaires et les employés dans les environnements de travail à distance et hybrides.

Le désir des employés d’avoir à la fois de la flexibilité et de la connexion avec les autres est ce que le PDG de Microsoft, Satya Nadella, appelle le « grand paradoxe ».

La société annonce également de nouvelles fonctionnalités dans Teams, LinkedIn et d’autres produits destinés à relever certains des défis révélés par les données. Les exemples incluent de nouvelles caméras compatibles AI pour suivre les conférenciers dans les salles de conférence, une fonctionnalité PowerPoint qui intègre un flux de caméra Teams et une nouvelle fonctionnalité de hotdesking dans Teams qui aide les employés à trouver des espaces de travail ouverts au bureau.