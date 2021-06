Une étude sur les migrations montre que les grandes villes continuent de perdre de la population au cours du premier trimestre de 2021 ⋆ .

Selon une nouvelle étude d’Updater Technologies, les Américains au premier trimestre 2021 ont poursuivi leur tendance à passer de zones chères et densément peuplées à des États plus chauds et plus abordables sur le plan fiscal.

Updater Technologies est une plate-forme en ligne qui permet aux gens d’utiliser un hub centralisé pour déménager, notamment pour trouver une entreprise de déménagement, connecter Internet et les services publics et mettre à jour leur adresse. La société affirme que les données entrantes et sortantes qu’elle utilise sont plus fiables que la tabulation des formulaires de transfert de courrier, car elles capturent les mouvements permanents entièrement terminés en temps réel. Il indexe également les villes et les États en fonction de la population, car l’utilisation de chiffres bruts biaiserait les zones les plus peuplées en fonction du volume.

Sur environ 300 000 déménagements de ménages au cours du premier trimestre, seuls 16 États ont enregistré un pourcentage plus élevé de déménagements entrants que sortants : Nevada, Caroline du Sud, Tennessee, Arizona, Floride, Texas, Caroline du Nord, Colorado, Géorgie et Maine.

La moitié de ces états sont considérés comme des états chauds toute l’année. De plus, quatre d’entre eux – le Nevada, la Floride, le Tennessee et le Texas – ne prélèvent pas d’impôt sur le revenu d’État.

« Il a été fascinant de voir les schémas de migration s’éloigner des villes et des climats plus chauds pendant la pandémie », a déclaré le PDG de Updater, David Greenberg. « Avec les vaccinations en cours, les restrictions levées dans certaines de nos villes les plus durement touchées et les entreprises qui déploient des solutions de travail hybrides permanentes, nous prévoyons une saison de déménagement estivale unique en son genre avec une série de nouveaux modèles atypiques. »

Updater a déclaré que ses données du premier trimestre pour 2020 montraient un volume de déménagements plus élevé que prévu, mais qui a chuté en mars lorsque la pandémie de coronavirus a frappé et que de nombreux États ont émis des commandes d’abris sur place. Le volume de déménagement n’a atteint les niveaux d’été attendus qu’au troisième trimestre, et le quatrième trimestre de l’année dernière a montré des volumes typiques qui seraient attendus dans une année sans pandémie.

New York, densément peuplé, a enregistré le deuxième pourcentage le plus élevé de mouvements sortants au cours du premier trimestre de 2021 à 61%, contre 58% au premier trimestre de l’année dernière.

Les 10 États avec le pourcentage le plus élevé de mouvements sortants étaient l’Ohio, la Louisiane, le Dakota du Nord, le Wyoming, l’Iowa, le Dakota du Sud, le Vermont, l’Alaska, New York et le Nebraska.

En examinant les zones statistiques métropolitaines, sept des 20 premiers qui ont vu un pourcentage plus élevé de mouvements entrants par rapport aux mouvements sortants se trouvaient en Floride, contre quatre au premier trimestre de l’année dernière.

Les MSA avec le plus grand pourcentage de mouvements sortants étaient principalement des zones urbaines très peuplées du Midwest et du Nord-Est, notamment Milwaukee, Cleveland, New York, Boston, Détroit, Chicago et Philadelphie.

Les MSA de Los Angeles, San Francisco et San Diego figuraient également dans le top 20 pour les mouvements sortants.