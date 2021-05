Une étudiante qui pensait avoir la grippe de première année avait en fait un cancer rare ⋆ .

Katherine Mills a reçu un diagnostic de cancer à l’âge de 22 ans (Photo: PA Real Life)

Lorsque Katherine Mills a commencé à se sentir fatiguée, elle a pensé qu’elle venait juste d’avoir la grippe du débutant ou qu’elle était simplement fatiguée d’un aller-retour à l’université.

Mais lorsqu’elle s’est effondrée sur un quai de train, elle a décidé de consulter un médecin et on lui a dit qu’elle n’était probablement qu’une infection pulmonaire.

Malgré la prescription d’antibiotiques, elle ne s’est pas sentie mieux et peu de temps après, elle a senti une bosse à l’arrière de sa jambe.

Mais il a fallu 18 mois avant qu’on lui dise la raison de ses problèmes de santé – elle avait un cancer à seulement 22 ans.

Malheureusement, on lui a diagnostiqué un sarcome incurable – un cancer qui commence dans les os et les tissus mous – et on lui a dit qu’elle n’avait que des mois à vivre.

Mais quatre ans plus tard, le cancer de Katherine est stable et elle s’efforce maintenant de lutter contre la solitude des autres personnes atteintes de cancer.

L’étudiant en marketing numérique, de Sutton, dans le sud de Londres, a déclaré: “ J’ai eu cette expérience très rétrograde du cancer, car le parcours le plus stéréotypé est que quelqu’un a un diagnostic de cancer et que ses consultants ne sont pas trop inquiets.

Lorsque Katherine a reçu un diagnostic de cancer pour la première fois il y a près de quatre ans, elle n’avait que quatre mois à vivre (Photo: PA Real Life)

«Ils les ont mis sur une« montre et attendre », puis le cancer s’aggrave. Ils essaient la chimiothérapie mais la chimiothérapie ne fonctionne pas. On leur dit que c’est terminal, puis ils meurent.

“ Pour moi, on m’a dit que j’allais mourir tout de suite et maintenant les choses se sont réglées et mon cancer est assez stable.

“ Au début, c’était un choc horrible et il peut être très solitaire de se faire dire que vous avez quatre mois pour vivre à 22 ans.

«Travailler sur l’application m’a beaucoup aidé à découvrir ce que je veux que ma mission personnelle soit dans tout cela.

Katherine a réalisé pour la première fois que quelque chose n’allait pas en janvier 2016, lorsqu’elle a remarqué que son niveau d’énergie avait commencé à baisser.

Elle a déclaré: “ J’avais une très, très mauvaise fatigue. J’étais juste vraiment fatiguée tout le temps. Au début, je l’ai attribué au fait que j’étais si fatigué de me rendre à l’université. Je pensais que c’était la grippe des débutants ou quelque chose comme ça.

Mais plus tard ce mois-là, elle s’est évanouie sur un quai de train et a décidé de consulter un médecin.

Elle a déclaré: “ Je me tenais sur le quai de Clapham Junction dans le sud-ouest de Londres alors que le train arrivait. En quelques secondes, je suis passée de me sentir bien, de me lever et de penser à l’université puis, tout d’un coup, je vient de s’effondrer.

Katherine a remarqué pour la première fois une bosse sur sa jambe droite en 2016, mais il a fallu encore 18 mois avant qu’elle ne reçoive un diagnostic de sarcome (Photo: PA Real Life)

«Les médecins ont fait des analyses de sang. Ils m’ont mis sur des tablettes de fer, mais à peu près au même moment, j’ai commencé à cracher du sang.

On lui a diagnostiqué une infection pulmonaire et on lui a administré des antibiotiques.

Elle a déclaré: “ Ils m’ont donné des antibiotiques, mais ils n’ont rien fait. J’ai fini par être envoyé à A&E pour une transfusion sanguine et c’est là que j’ai remarqué la bosse à l’arrière de ma jambe.

“ Je l’ai signalé à un médecin, mais ils l’ont balayé. ”

En août 2017, 18 mois après avoir commencé à ressentir des symptômes inhabituels, les médecins de l’hôpital Guy’s and St Thomas du centre de Londres ont dit à Katherine qu’elle avait un sarcome.

«Cela a été un choc, bien sûr, mais ma première pensée a été:« OK, comment allez-vous résoudre ce problème? », A-t-elle dit.

«J’ai supposé que j’aurais besoin d’une opération ou que je commencerais une chimiothérapie. À ce moment-là, dans mon esprit, je pensais que si vous attrapiez un cancer, vous suiviez un traitement et vous entreriez en rémission.

Le cancer de Katherine est actuellement stable et elle dit qu’elle a l’impression d’avoir retrouvé sa vie. (Photo: PA Real Life)

«Mais ce n’était pas comme ça pour moi. Quand j’ai demandé mon pronostic, je n’ai pas pu m’empêcher de remarquer la chute du visage de mon infirmière.

On lui a dit qu’elle n’avait que quatre mois à vivre et qu’elle aurait de la chance si elle arrivait à Noël.

«Je ne pouvais pas croire ce que j’entendais», a déclaré Katherine.

Katherine a été mise sous chimiothérapie et a essayé de profiter au maximum des quelques mois qui ont suivi avec ses parents, Peter, 64 ans, sous-traitant informatique à la retraite, et la caissière de banque à la retraite Patricia, 62 ans.

«Noël allait et venait», dit-elle. «J’étais toujours là mais je n’avais pas de vie. Le traitement était épuisant.

Les cycles de traitement se sont poursuivis jusqu’en janvier 2020, on lui a diagnostiqué une infection pulmonaire fongique et on lui a dit qu’elle devait interrompre la chimiothérapie pendant qu’elle était traitée.

Katherine a déclaré: “ J’ai fini par ne plus subir de chimio pendant neuf mois. J’avais des scans réguliers et, pendant ce temps, ma tumeur n’avait pas du tout grossi.

«C’est à ce moment-là que j’ai pris la décision d’arrêter le traitement tous ensemble et de profiter du fait que mon cancer était stable.

“ Ma vie était assez limitée en chimiothérapie, en termes de ce que je pouvais faire et manger, et j’étais tellement fatiguée que je dormais tout le temps.

“ Maintenant, pour ne pas être sous traitement, j’ai vraiment l’impression d’avoir retrouvé ma vie. J’ai pu recommencer d’une certaine manière.

Elle est retournée à l’université pour terminer une maîtrise en marketing numérique et a accepté un nouveau poste de responsable des communications pour une application appelée Alike en janvier 2021.

Elle a rencontré le fondateur Brad Gudger pour la première fois en octobre 2018, grâce à un travail caritatif qu’elle faisait pour CLIC Sargent.

Katherine dit que sa mission personnelle est de donner aux personnes vivant avec une maladie en phase terminale une voix dans les groupes de soutien (Photo: PA Real Life)

Alike relie les patients atteints de cancer ayant des expériences similaires, afin qu’ils puissent partager leurs pensées et leurs sentiments et se sentir moins seuls.

Selon une étude menée par Alike, 12 500 jeunes au Royaume-Uni reçoivent un diagnostic de cancer chaque année – 83% d’entre eux souffrent de solitude pendant et après le traitement.

Katherine a déclaré: “ Je ressens une très forte responsabilité envers les personnes qui reçoivent un diagnostic terminal.

«J’y suis allé, j’ai planifié mes funérailles à un jeune âge.

“ En tant que personne atteinte d’un cancer incurable, je sais que nos histoires ne sont pas souvent racontées, mais je suis maintenant dans une position unique pour raconter aux gens ce qui m’est arrivé et essayer de rassembler des personnes ayant des expériences similaires, de se donner mutuellement. Support.

«C’est une mission vraiment personnelle pour moi de raconter l’histoire de la vie avec un cancer incurable, car tout le monde ne va pas entrer en rémission, tout le monde ne sera pas guéri.

«Vivre avec une maladie en phase terminale peut être très isolant et il est si important pour moi de faire entendre notre voix.

Katherine a le sentiment que souvent, les personnes ayant un diagnostic terminal sont négligées lorsqu’il s’agit du soutien de leurs pairs et de la communauté au sens large.

Elle a déclaré: “ Il y a des raisons compréhensibles pour lesquelles les personnes en phase terminale sont souvent très concentrées sur le temps passé avec leurs proches.

Santé



“ Mais je suis dans une position unique où je suis en phase terminale, mais je ne suis pas sous un compte à rebours, donc je veux toujours faire des choses de ma vie.

«J’ai des scans tous les trois mois – je suis ce qu’ils appellent un« regarder et attendre »parce que, à la minute près, le cancer ne fait vraiment rien. Ils gardent un œil vigilant et attendent de voir ce qui se passe.

«J’en suis très reconnaissant. J’ai défié beaucoup de chances contre moi et je suis vraiment heureux de m’impliquer dans des choses comme Alike, donc je peux utiliser mes compétences pour aider d’autres personnes qui traversent le cancer comme moi. ”

