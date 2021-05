Une ex-partenaire de Marilyn Manson révèle que la chanteuse l’a violée et maltraitée pendant les deux années de leur relation – Las Noticias de Chihuahua – Intrelíneas

Ashley Morgan Smithline, ex-partenaire de Brian Warner, plus connu sous le nom de Marilyn Manson, a révélé que la chanteuse américaine l’avait violée et maltraitée pendant leurs deux années de relation et a révélé l’étendue de la torture à laquelle il a été soumis par le rockeur. “J’ai survécu à un monstre”, a-t-il déclaré mercredi dans une interview au magazine People.

Smithline a noté qu’elle avait rencontré l’artiste au cours de l’été 2010 alors qu’elle travaillait comme mannequin en Asie et Manson l’a contactée pour lui offrir un rôle dans un film. Excités par le rôle possible, ils ont commencé à discuter et la femme a ressenti un lien profond, a-t-elle déclaré. “Il m’a attiré avec cette intelligence infinie”, a-t-il ajouté. Il a rappelé qu’il s’était d’abord envolé pour Los Angeles pour rencontrer le chanteur en novembre de la même année et avait déclaré que les abus avaient commencé pendant le tournage.

Selon la femme de 36 ans, la première fois qu’il l’a blessée, il lui a donné une fessée dans le dos alors qu’elle était allongée nue sur son lit. Smithline a expliqué qu’alors la violence physique s’est transformée en violence sexuelle et a expliqué qu’il l’avait violée pour la première fois pendant qu’elle dormait: elle s’est réveillée le matin en hurlant, réalisant que ses bras étaient liés.

«Il me disait:« Vous ne pouvez pas violer quelqu’un dont vous êtes amoureux »», se souvient-il. «Il y a une différence entre se réveiller avec quelqu’un en train de coucher gentiment avec vous le matin et se réveiller ligoté avec quelqu’un ayant des relations sexuelles avec votre corps inconscient, être ligoté et crier et ne pas l’apprécier, et lui rire de façon sadique, ou bâillonner mon bouche ou quelque chose du genre », at-il ajouté.

Smithline a détaillé que la rock star de 52 ans l’a agressée sexuellement d’innombrables fois, l’a également mordue, lui a donné une fessée, l’a coupée avec un couteau avec une croix gammée et a mis son poing dans sa bouche pendant les rapports sexuels.

De plus, il a déclaré qu’il la forçait à conclure un «pacte de sang». Quelques semaines après le début de leur relation, il “lui a coupé le ventre et a bu son sang”, puis lui a fait boire le sien, a révélé la femme. “Plus je le laissais me blesser, plus je l’aimais et plus je me prouvais à lui”, a-t-elle ajouté.

Le mannequin a ajouté qu’il l’avait enfermée plus de 100 fois dans ce que Manson appelait «la chambre de la mauvaise fille»: une boîte en verre dans sa chambre dans laquelle certaines des autres femmes qui ont accusé Manson d’abus ont dit qu’elles avaient également été enfilées. «Si je devais uriner pendant qu’il répétait une de ses chansons que j’avais écoutées 30 000 fois, je devais m’enfermer dans la boîte», a-t-il déclaré en soulignant: «J’étais mal nourri et j’avais froid».

La femme a décrit sa relation avec Manson comme étant dans une secte, expliquant que l’artiste lui avait «lavé le cerveau» et «la faisait se sentir dégoûtante». «Je ne suis pas une victime», a-t-il souligné. «Je suis un survivant. Je veux que les gens sachent qui il est, et ça vaut le coup s’il ne fait plus de mal à une autre femme », a-t-il conclu.

Réponse d’un porte-parole de l’artiste

En réponse aux allégations de Smithline, un porte-parole de Manson, qui fait actuellement l’objet d’une enquête pour violence domestique par le département du shérif de Los Angeles, a souligné qu’ils “nient fermement ses allégations”.

“Il y a tellement de mensonges dans leurs affirmations que nous ne saurions pas par où commencer pour y répondre”, lit-on dans un communiqué cité par People. “Cette relation, dans la mesure limitée qu’il s’agissait d’une relation, n’a pas duré une semaine”, a-t-il ajouté.

Source: RT