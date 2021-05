Une expansion rapide de la liste verte exclue, laissant les espoirs de vacances européens anéantis pour les voyageurs britanniques – LIVE

T

Le Premier ministre a exclu l’élargissement rapide de la liste verte des voyages anéantissant les espoirs de vacances européennes des voyageurs britanniques.

Boris Johnson a déclaré qu’il était douteux que la liste soit élargie «très rapidement» en raison de la propagation de la variante indienne du coronavirus.

S’exprimant lors de la conférence de presse de Downing Street hier, M. Johnson a déclaré: «La liste est très limitée, comme vous le savez, et nous veillerons certainement à ce que les personnes voyageant à l’étranger soient soumises à tous les tests et contraintes pour empêcher la réimportation du virus. .

«C’est pourquoi c’est une si petite liste de pays et je ne pense pas que nous y ajouterons très rapidement.»

Cela s’ajoute aux territoires éloignés des Malouines, de la Géorgie du Sud et des îles Sandwich du Sud, de Sainte-Hélène, de l’île de l’Ascension et de Tristan da Cunha.

Mises à jour en direct

Afficher les dernières mises à jour 1621074467

Mike Boucher est le premier à franchir la ligne d’arrivée lors de la course de 5 km d’aujourd’hui

Mike Boucher est le premier à franchir la ligne d’arrivée lors de la course de 5 km d’aujourd’hui.

Le Reunion 5K à Kempton Park, Surrey fait partie d’un programme pilote gouvernemental qui aidera à fournir des données scientifiques sur les niveaux de transmission de Covid-19.

C’est le seul événement en cours dans le programme de recherche sur les événements du gouvernement, qui aide à tester et à élaborer des plans pour le retour en toute sécurité des sports et des événements à participation de masse.

1621074017

La Russie confirme près de 9000 nouveaux cas de Covid-19

8 790 nouveaux cas supplémentaires ont été confirmés en Russie, ainsi que 364 décès.

Plus d’un tiers des nouveaux cas ont été enregistrés à Moscou.

1621073236

Taïwan resserre les freins après la flambée des affaires nationales de Covid-19

Taïwan a relevé samedi son niveau d’alerte au coronavirus à la suite de 180 nouvelles infections domestiques.

Les masques doivent être portés à l’extérieur pour la première fois, car le gouvernement encourage le travail et les études à domicile, fermant les cinémas et les lieux de divertissement, tout en limitant les rassemblements de familles et d’amis à cinq à l’intérieur et 10 à l’extérieur.

Le gouvernement de Taipei a déjà ordonné la fermeture de bars, discothèques et autres lieux similaires.

Le ministre de la Santé Chen Shih-chung a déclaré qu’un «niveau de risque» dans certains points chauds, tels que le quartier graveleux de Wanhua à Taipei, avait incité à la décision d’augmenter le niveau d’alerte.

“Ce n’est qu’en faisant cela que les infections peuvent être traitées et contrôlées”, a-t-il déclaré aux journalistes.

Depuis le début de la pandémie, Taiwan a signalé moins de 1 500 cas parmi une population d’environ 24 millions d’habitants, la plupart importés de l’étranger, mais une récente augmentation des transmissions communautaires a effrayé les résidents.

L’île n’est jamais entrée dans un verrouillage complet et ses habitants sont habitués à vivre une vie presque normale, malgré la pandémie qui sévit dans de nombreuses autres régions du monde.

1621072387

Les stars du football encouragent l’adoption de vaccins en louant les jabs comme “ meilleure défense ”

Les stars du football ont uni leurs forces pour encourager tout le monde à recevoir un coup de Covid quand vient son tour, avec le programme de vaccination du NHS salué comme la «meilleure défense» de l’année.

Des joueurs et des experts, dont Harry Redknapp et Chris Kamara, figurent dans un nouveau court métrage soutenant le déploiement des jabs.

Le présentateur et expert de Sky Sports, Kamara, a déclaré aux téléspectateurs de la courte vidéo: “La meilleure défense de l’année semble appartenir au programme de vaccination du NHS.”

Parmi les autres à comparaître figurent l’ancienne joueuse anglaise Eniola Aluko, qui a déclaré: «C’est formidable de voir de plus en plus de personnes recevant le vaccin, surtout maintenant que les plus jeunes deviennent éligibles.

«Les vaccins sont encouragés et conseillés pour revenir à un mode de vie plus normal, en particulier pour que nous puissions nous assurer de voir des stades de football plus pleins et de revenir au sport tel que nous le connaissons.

1621070738

Les enseignants sont susceptibles d’agir “ avec prudence ” malgré l’assouplissement des restrictions dans les écoles

Les enseignants anglais continueront probablement à agir «avec prudence» malgré l’assouplissement des mesures de sécurité contre les coronavirus dans les écoles, a averti un patron du syndicat.

Le gouvernement a annoncé à partir de lundi que l’obligation pour les enfants de se couvrir le visage dans les écoles serait supprimée.

Mais il est conseillé à certaines régions du nord de l’Angleterre de poursuivre les mesures, suite à l’augmentation du nombre de cas de la variante indienne.

Geoff Barton, secrétaire général de l’Association of School and College Leaders (ASCL), a déclaré que le personnel était toujours «anxieux» et avait besoin de mesures pour «donner un sentiment de réconfort».

«Comme vous pouvez l’imaginer, les enseignants et le personnel sont anxieux … parce qu’ils sont entourés de grands groupes de jeunes qui vont être les derniers à être vaccinés», a-t-il déclaré à BBC Breakfast.

«Il y a donc une tendance parmi le personnel à être prudent et à penser que les couvertures faciales, bien qu’elles ne soient qu’un élément dans tout cela, gardons cet élément car cela donnera ce sentiment de sécurité que nous ne vous précipitez pas trop vite.

1621070680

Les vaccins aideront à “ atténuer ” la propagation du coronavirus

Le professeur Anthony Harnden a déclaré que les vaccins contribueraient à “freiner” la propagation du virus, mais que la vigilance est nécessaire.

Le vice-président du Comité mixte de vaccination et d’immunisation (JCVI) a déclaré que la situation était différente de celle de janvier car nous avons désormais une “population hautement vaccinée”.

Il a déclaré à BBC Breakfast: “Je pense que les vaccins aideront à freiner la propagation de ce virus, mais nous devons être vigilants et nous devons juste voir ce qui se passera au cours des prochaines semaines.”

Il a déclaré que les décisions d’assouplissement des restrictions sont «très, très difficiles» mais que les gens ont reconnu «en avoir complètement marre» de l’impact sur leur vie.

Il a déclaré: “Je sympathise avec ceux qui prennent la décision. Mon impératif est de faire en sorte que le plus grand nombre de personnes soient vaccinées le plus rapidement possible.

“Je suis très reconnaissant de ne pas avoir à prendre cette décision (vers le 21 juin) car je pense que c’est une décision très difficile.”

1621067387

Le ministre de la Santé défend les contrôles aux frontières au milieu des inquiétudes concernant les variantes indiennes

Le ministre de la Santé Edward Argar a défendu les contrôles aux frontières alors que le gouvernement est critiqué pour l’importation de la variante indienne du coronavirus.

Il a déclaré à l’émission Today de BBC Radio 4: «Nos contrôles aux frontières, faute d’une meilleure façon de le dire, pour réduire le risque d’importation d’une nouvelle variante de la maladie sont parmi les plus difficiles au monde.

“Je pense que nous avons mis en place les bons contrôles aux frontières pour minimiser, vous ne pouvez jamais éliminer totalement, mais pour minimiser le risque non seulement de cette variante, mais d’autres variantes à l’avenir.”

Interrogé sur la raison pour laquelle le Bangladesh et le Pakistan avaient été ajoutés à la liste rouge alors que l’Inde ne l’était pas, il a dit que les décisions étaient prises “sur la base des éléments de preuve, sur la base d’un certain nombre de facteurs”.

“Il y a un certain nombre de facteurs différents, ce n’est pas une chose binaire”, a-t-il ajouté.

1621066743

Le gouvernement agit “ froidement ” et “ calmement ” au milieu des préoccupations des variantes indiennes, a déclaré le ministre de la Santé

Interrogé sur BBC Breakfast sur la décision d’aller de l’avant avec l’assouplissement de la restriction des coronavirus lundi, malgré la hausse des cas de la variante indienne, le ministre de la Santé Edward Argar a déclaré que le gouvernement agissait «froidement» et «calmement».

Se référant aux rapports, la nouvelle variante pourrait être jusqu’à 50% plus transmissible, il a déclaré: «Comme Chris Whitty l’a dit hier, c’est possible, mais cela pourrait également être beaucoup moins transmissible, si cela a du sens.

«Nous ne savons pas encore à quel point il est plus transmissible.

«Toutes les preuves jusqu’à présent suggèrent qu’il n’y a aucune preuve d’une gravité accrue de la maladie ou qu’elle échappe au vaccin.

“Donc, pour le moment, sur la base des preuves, nous faisons la bonne chose, calmement, continuons calmement avec lundi, mais en gardant tout sous examen.”

1621066227

“ Les aéroports sont profondément préoccupés par le fait que le Royaume-Uni ne capitalise pas sur le succès de son déploiement de vaccins ”

Karen Dee, directrice générale de l’Airport Operators Association, a déclaré: «Les aéroports sont profondément préoccupés par le fait que le Royaume-Uni ne capitalise pas sur le succès de son déploiement de vaccins et adopte plutôt une approche trop prudente pour redémarrer les voyages internationaux.

«Notre lettre souligne les conséquences d’une saison estivale décevante pour les plus de 1,5 million d’emplois dans les secteurs de l’aviation et du tourisme.

«Nous appelons le Royaume-Uni et les gouvernements déconcentrés à veiller à ce qu’un redémarrage plus significatif soit possible.

«Cela comprend des mesures visant à améliorer la frontière pour réduire les files d’attente inacceptables, en passant de tests PCR coûteux pour les pays verts à des tests de flux latéral plus abordables et en assouplissant les restrictions pour les voyageurs vaccinés, comme l’UE et les États-Unis le prévoient.»

1621065148

Le président du JCVI défend la décision de proposer des seconds jabs au lieu d’accélérer le déploiement pour les plus jeunes

Le vice-président du Comité mixte sur la vaccination et l’immunisation (JCVI) a défendu l’approche consistant à proposer des seconds coups plutôt qu’à accélérer le déploiement auprès des plus jeunes.

Le professeur Anthony Harnden a déclaré à l’émission Today de BBC Radio 4 que cibler les personnes les plus vulnérables avec une immunité totale est une «meilleure stratégie».

Il a déclaré: «La raison pour laquelle nous pensons que c’est si nous immunisons les 18-29 ans, par exemple, dans ces régions, nous prendrons les vaccins de quelqu’un d’autre dans le pays.

«Les vaccins peuvent être moins efficaces contre la transmission et l’immunité prend plusieurs semaines à se développer, ce n’est donc pas une très bonne stratégie pour prévenir la transmission, ce que nous voulons, c’est prévenir la maladie.

«D’une stratégie de vaccination, cela n’aidera tout simplement pas à vacciner en masse un certain nombre de jeunes au détriment des personnes âgées qui n’ont pas été vaccinées.»