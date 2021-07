“Une expérience très heureuse”, se souvient Sting

Personne ne pouvait dire ça Piquer n’a pas pris son temps et a choisi son moment pour se lancer dans sa carrière solo. Le 12 juillet 1985, veille de devenir l’une des stars du « jukebox mondial » de Live Aid, ce moment est arrivé avec la sortie du Rêve des tortues bleues. Dans une interview exclusive, Sting se souvient d’un post-album de mise en scène qui contient de nombreux souvenirs heureux.

La police Le leader avait connu une superstar mondiale et des ventes de plusieurs millions avec le trio anglais au cours de cinq albums mémorables de 1978 à 1983. Mais pendant ce temps, la seule sortie à porter son propre nom était le single sciemment nostalgique “Spread A Little Happiness”. ” Sa couverture d’une composition de 1929 de Vivian Ellis et Clifford Gray a été utilisée sur les titres de clôture de l’adaptation cinématographique de Brimstone & Treacle de Dennis Potter, dans laquelle Sting a joué.

The Police a enregistré ce qui s’est avéré être leur dernier album, le battre le monde Synchronicity, début 1983 à Montserrat. Ils l’ont ensuite tournée, donnant plus de 100 spectacles sur trois continents, entre ce mois de juillet et le mois de mars suivant. Les tensions inévitables du studio et de la route ont fait des ravages qui ont réduit la réunion du groupe pour un sixième album prévu en 1986.

En tout cas, comme toujours à la fin de toute tournée mondiale, Sting, Andy Summers et Stewart Copeland avaient gagné du temps personnel. Sting a utilisé le sien pour réaliser un rêve, à plus d’un titre, et pour monter un groupe qui répondrait à l’échelle de ses nouvelles ambitions musicales.

“On s’entend comme une maison en feu”

« J’ai rencontré Branford Marsalis », nous raconte-t-il à propos des origines du groupe en janvier 1985, « et nous nous sommes entendus comme une maison en feu et avons commencé à parler de musique. J’ai dit que j’étais intéressé à monter un groupe. Je n’ai pas précisé de quel type de groupe il s’agirait. Mais évidemment, les gens qu’il connaissait du monde du jazz étaient de ce monde. Ils venaient de Weather Report, Miles Davis…Branford avait joué avec [Art] Blakey et la première personne qu’il a attirée à mon attention était Kenny Kirkland, qui était cet incroyable pianiste.

Le line-up de l’album prenait déjà forme. «Dès qu’il s’est assis et a commencé à jouer», dit Sting de Kirkland, «il était dans le groupe. «C’était à peu près le cas de tous ceux que Branford a amenés. Évidemment, des musiciens de très haut calibre, mais ils appartenaient également à une génération qui avait été élevée avec la musique pop et rock dans le cadre de son paysage. Ce n’était pas juste [that] ils n’avaient été exposés qu’au jazz.

Mais en aucun cas la superstar n’avait l’intention de déserter son public rock. Ces musiciens, se souvient-il, « savaient d’où je venais, et l’idée n’était pas vraiment de faire un disque de jazz. Nous avons fait un disque avec une touche de jazz, peut-être, mais la musique était arrangée et ensuite nous l’avons jouée. Ensuite, tout le monde a dit : ‘Oh, je fais un disque de jazz.’ Mais ce n’était pas le cas.

Une vague bleue de créativité

Les sessions de The Dream of the Blue Turtles ont commencé en mars, dans le cadre propice des Blue Wave Studios à la Barbade. Le titre de l’album a été inspiré par un rêve vivant que Sting a eu lors de sa première nuit sur l’île. Il a partagé le crédit de production avec Pete Smith. « C’est une chose très difficile de définir ce qu’est un producteur », dit le leader, « et je pense que la seule façon de le définir est par les limites de l’artiste.

« Certains producteurs font tout. Ils arrangent la musique. Ils font même de la musique. Ils, parfois, écrivent la musique. Ils pourraient même chanter la musique. Pete était un très bon ingénieur et il avait une très bonne ambiance.

Les autres joueurs sur les sessions comprenaient l’avenir Pierres qui roulent le bassiste Darryl Jones et le batteur tout aussi vénéré Omar Hakim. Combiné avec les principaux acteurs identifiés par Sting, le groupe a travaillé de manière heureuse et productive. « L’ambiance était évidemment très bonne », dit-il. « Nous nous sommes tous entendus. Pete Smith était très drôle et a gardé le moral de tout le monde.

« C’est la même façon dont j’ai toujours travaillé, poursuit-il. “La musique est une chose heureuse, et ce groupe de musiciens était tous heureux d’être là à travailler avec moi, à travailler sur ce matériel, donc c’était une belle expérience.”

Le premier single de l’album serait le “If You Love Somebody Set Them Free”, optimiste et exaltant, qui est devenu un hit du Top 3 du Billboard Hot 100 et a dominé le palmarès Mainstream Rock du magazine. Sting a déclaré au NME que la chanson était un antidote à “Every Breath You Take” de The Police.

“Je ne pense pas que l’idée d’aimer quelqu’un et de le libérer soit particulièrement originale”, a-t-il déclaré. «Pourtant, il s’agit de relations amoureuses dans une arène plus large que le marché immobilier de posséder quelque chose, l’entourant de protection afin que vous puissiez le contrôler, ce qui est essentiellement le sujet de la plupart des relations. Je ne sais pas si j’ai le courage d’y croire, d’aimer quelqu’un et de le libérer. Mais chanter ça aide dans un sens, si vous dites quelque chose assez longtemps… »

« Nous sommes tous des êtres humains, quel que soit le drapeau arboré »

Il y avait plusieurs thèmes lyriques sombres notables qui parcouraient le disque. “Russians”, par exemple, a combiné un attrait facile qui en a fait un single à succès avec un sentiment de pressentiment lyrique. « J’ai grandi dans l’ombre de la guerre froide dans les années 50 et 60 avec cette menace d’anéantissement nucléaire sur nous », nous explique Sting.

« Donc, évidemment, pour tous les membres de ma génération, cela vous préoccupait beaucoup. Et aussi cette idée que je pense [President Ronald] Reagan a déclaré que les Russes étaient l’empire du mal et qu’ils n’étaient pas tout à fait humains. Je pense que c’était le texte sous-jacent à tout cela.

« Donc, je voulais vraiment aller au fond des choses. Nous sommes tous des êtres humains, quelle que soit l’idéologie ou le drapeau qui flotte en ce moment. Nous avons tous les mêmes peurs et les mêmes angoisses et les mêmes espoirs pour le monde.

Sting avait un crédit de co-écriture improbable sur la piste avec le compositeur russe Sergueï Prokofiev. «C’était mon morceau de musique préféré pendant de nombreuses années. C’est le thème de l’amour du lieutenant Kije, qui est une suite que Prokofiev a écrite, je pense, dans les années 20 ou 30. J’avais toujours aimé ce thème et il me semblait juste très approprié de suggérer la Russie, de suggérer la taille de la Russie, le romantisme de la Russie, et je pense que c’était très efficace.

Il y avait une actualité regrettable similaire à propos de “We Work The Black Seam”. « Je viens du nord-est de l’Angleterre, [and] les mines de charbon étaient très proches de chez moi », explique Sting. “Dans ma ville [Wallsend, in Northumberland], il y avait deux emplois. Vous aviez la mine de charbon d’un côté et le chantier naval de l’autre, alors j’ai ressenti une affinité pour les problèmes de la classe ouvrière et ce qui était arrivé à l’industrie pendant les années Thatcher. Alors, ça m’a fait réfléchir. »

“Je ne traite pas mes chansons comme des reliques”

L’album fait une référence intelligente au passé déjà chargé de Sting, avec une nouvelle version de The Police’s Zenyatta Mondatta piste Shadows in the Rain, qui, selon lui, était mûr pour être réinventé. « Ce sont mes chansons », dit-il, « et avoir un groupe, vous voulez réinterpréter les chansons comme le font peut-être les joueurs de jazz.

« Certains répertoires de jazz sont les mêmes chansons réinterprétées à chaque enregistrement. Je ne considère pas mes chansons comme des pièces de musée ou des reliques sacrées. Ils sont là pour être utilisés. Ils sont là pour s’adapter et leur insuffler une nouvelle vie.

L’attente pour Le rêve des tortues bleues était élevée, comme Sting l’avait dit au NME à l’époque. “Il y a autant d’enthousiasme pour le disque dans la maison de disques qu’il y en aurait pour un disque de la police, ce qui est assez excitant”, a-t-il noté.

Le disque s’est incliné sous les applaudissements des fans et des médias. Le Sydney Morning Herald l’a qualifié de « un album remarquablement bon », tandis que Billboard l’a jugé « peut-être la sortie la plus attendue de l’été, et l’attente en vaut la peine : le lot.

« Fortress Around Your Heart » a suivi « If You Love Somebody Set Them Free » dans le Top 10 pop aux États-Unis, où « Love Is The Seventh Wave » et « Russians » figuraient également dans le Top 20 des singles. “Fortress” a été, a déclaré Sting dans une interview sur le CD-Rom All This Time, “écrit en studio en 85, à la Barbade. Je venais juste de jouer avec ces accords à la guitare – d’étranges accords modaux.

“Ce qui commence comme l’amour se termine par la guerre”

«En fait, ils sonnaient un peu médiévaux et je me suis donc lancé dans toute une réflexion sur les sièges médiévaux, les murs de châteaux, les canons de siège, les armées dormant sous des drapeaux en lambeaux et j’ai pensé que c’était une belle métaphore de l’amour qui a mal tourné. Des armées qui s’affrontent, des relations qui se sont effondrées et sont allées de mal en pis, et ce qui commence par l’amour se termine par la guerre.

L’album s’est approché autant que possible de la tête des charts américains, passant pas moins de six semaines à la deuxième place. Il est devenu à la fois or et platine à la fin du mois d’août, double platine en février suivant et triple en 1994. Le double statut de platine est arrivé au Royaume-Uni en 1992.

Le groupe jouait en direct non seulement avant la sortie du LP, mais avant son enregistrement, avec une série de concerts au Ritz à New York en février 1985. La tournée Blue Turtles elle-même a commencé en août, avec un vaste itinéraire nord-américain jusqu’en novembre. Une étape européenne s’est ensuite déroulée jusqu’à Noël, avec des dates britanniques en janvier et début février, plus de dates européennes, une séquence australienne et enfin une autre poignée de dates européennes. Le film de novembre 1985, Bring On The Night, a documenté le groupe et ses performances lors de cette tournée. Il a ensuite remporté le Grammy Award du meilleur clip vidéo, forme longue.

“C’était un groupe fantastique”

“Ils étaient tous amusants à jouer”, dit Sting. « C’était un groupe fantastique. Si vous voyiez ce groupe, ça épaterait les gens. Le premier concert que nous avons fait était à Paris. Nous avons loué un théâtre appelé le Mogador pendant une semaine, et nous avons joué le nouveau matériel pendant une semaine entière. C’était la même semaine qu’un de mes fils, Jake, est né, donc c’était un grand souvenir. J’allais directement de la scène à l’hôpital au moins deux nuits de suite.

“Mais oui, nous avons juste passé un bon moment”, conclut-il. “C’était charmant. Nous avons perdu Kenny Kirkland il y a quelques années. Mais Branford et moi sommes toujours amis et nous avons tous beaucoup de bons souvenirs de cette époque. »

Achetez ou diffusez Le rêve des tortues bleues.