“Une expérience unique”: Etre mère dans une pandémie – El Sol de México

La quarantaine a permis à des dizaines de femmes de passer plus de temps avec leur famille, et pour les célébrités devenues mères à ce stade, c’était aussi le moment de profiter pleinement de leur maternité.

Connexion maximale: Fátima Torre

Fátima Torre a été l’une des premières mamans à recevoir son fils pendant la quarantaine. Ce n’est que deux semaines après la déclaration de la pandémie qu’elle a donné naissance à Diego, et bien que ce soit une expérience différente car elle n’a pas pu recevoir de visites de sa famille et d’amis, cela lui a permis de se connecter davantage avec lui.

«Nous nous sommes bien amusés en famille, sans distractions», dit-il. «Je suis une mère qui, de ma propre initiative, je reste avec eux la première année, mais cette fois c’était différent. Avant, même si je ne travaillais pas, un mois je les emmenais chez quelqu’un, ou ils m’accompagnaient travailler. Nous avons aujourd’hui c’est grâce à la pandémie. Nous ne sommes pas sortis du tout et j’ai beaucoup apprécié, c’est une connexion unique. ”

L’actrice a expliqué qu’en raison de l’enfermement qu’ils ont gardé, Diego a eu du mal à entrer en contact avec de nouvelles personnes, car il avait l’habitude d’être à la maison avec ses parents et sa sœur (deux ans). Mais maintenant, elle est ravie de voir que petit à petit, elle apprend à connaître le reste de sa famille.

“Quand il sera grand, je lui expliquerai qu’il est né au milieu d’une pandémie mondiale, quelque chose d’unique, et je lui dirai que là où tout le monde avait du mal et essayait de s’intégrer, c’était l’un des meilleurs. ans de ma vie. Pour moi, son arrivée a été la meilleure, qu’il y ait ou non une pandémie. “

Une expérience unique: Marysol Sosa

Le 8 mai 2020, Marysol Sosa a accueilli son deuxième fils, Patricio, arrivé quelques jours plus tôt que prévu, mais entouré de beaucoup d’amour. La chanteuse a déclaré que bien que la joie de recevoir un bébé ne change pas, le fait d’être tout le temps avec des masques faciaux, même en descendant à la crèche pour allaiter, a rendu cette expérience unique.

Même si elle souligne qu’elle a beaucoup appris avec ses deux enfants, le fait d’avoir vécu la maternité pendant cette éventualité lui a appris une grande leçon sur la valeur de la famille.

“La situation de ne pas pouvoir avoir de famille autour de nous est ce qui m’a le plus blessé. Mon fils est à quelques jours de l’âge d’un an, et il y a une famille qui ne le connaît toujours pas. La pandémie pour moi a été très spécial pour valoriser tout ce que nous avons, amis et famille, et combien il est beau d’avoir toujours la possibilité de se voir, de s’embrasser et de se faire des câlins. ”

Je voudrais changer le monde pour vous. Afrique Zavala

L’actrice Africa Zavala, qui, neuf mois après ses débuts en tant que mère de Leoncito, a réussi à réduire les neuf kilos qu’elle a gagnés en raison de sa grossesse, raconte son expérience de la célébration de la fête des mères pour la première fois.

«La vérité est que je suis une mère habilitée par Leoncito. Je crois qu’il n’y a rien de plus beau qui vous fasse vous sentir épanoui que d’être mère. C’est quelque chose d’incroyable, cela change votre monde, votre vie et votre façon de voir les choses, en plus d’être une meilleure personne. Vous pensez à cette petite personne et au meilleur pour lui.

“Savoir que je vis pour quelqu’un qui est venu dans mon être, a changé ma sensibilité. Je vis pour Leoncito! Et tout ce que je fais toujours en pensant à lui et à des milliers de choses. Comme le fait de penser à la pandémie, qui l’a touché en ce moment. venant dans le monde, je voudrais faire quelque chose pour réparer ce monde et lui donner beaucoup plus de meilleures choses.