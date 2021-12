Une explosion dans une succursale bancaire pakistanaise construite sur un drain d’égout fait au moins 10 morts

La cause de l’explosion, dans une succursale de la plus grande banque du Pakistan, Habib Bank Limited, pourrait être une fuite de gaz, a déclaré un haut responsable de la police.

Au moins 10 personnes ont été tuées et 11 autres blessées dans une explosion samedi dans une succursale bancaire de Karachi construite sur une canalisation d’égouts dans la zone industrielle de la ville, a annoncé la police.

La cause de l’explosion, dans une succursale de la plus grande banque du Pakistan, Habib Bank Limited, pourrait être une fuite de gaz, a déclaré un haut responsable de la police.

« Nos équipes d’explosifs sont au travail pour tenter de déterminer la nature de l’explosion, mais apparemment la structure a été construite sur un drain et le gaz pourrait être une cause probable », a déclaré Sarfaraz Nawaz aux journalistes.

Une station-service située à côté de la banque dans le Sindh Industrial Trading Estate et des voitures garées à proximité ont été gravement endommagées.

Des images télévisées montraient le sol de la banque déchiré, exposant des barres de fer tordues.

Un autre officier supérieur de la police, Sharjeel Kharal, a déclaré aux journalistes que le nombre de morts ou de blessés dans l’explosion n’était pas clair dans l’immédiat, car la banque ne disposait que d’un personnel réduit samedi.

Les lois sur la construction sont souvent bafouées au Pakistan. Plusieurs égouts ont été bétonnés à Karachi pour faire place à des parkings.

Le mois dernier, la Cour suprême du pays a ordonné la démolition d’un immeuble d’appartements à plusieurs étages qui aurait été construit sur un terrain illégal de l’artère principale de Karachi.

