Une explosion de gaz en Italie provoque l’effondrement de deux bâtiments ; au moins trois morts

RAVANUSA, Italie – Au moins trois personnes sont mortes dans l’effondrement de deux bâtiments dans la ville sicilienne de Ravanusa à la suite d’une explosion de gaz, a annoncé dimanche le capitaine des pompiers locaux.

Six personnes sont portées disparues et deux ont été retrouvées vivantes sous les décombres du bâtiment, a indiqué le capitaine, Giuseppe Merendino.

Un prêtre qui célébrait la messe à proximité samedi soir a déclaré que les maisons avaient pris feu après l’explosion d’un tuyau de gaz naturel dans la ville de 11 000 habitants près d’Agrigente, une ville du sud-ouest de l’île célèbre pour ses temples grecs.

Les pompiers creusaient toujours dans les décombres à la recherche des disparus, dont un jeune homme.

« C’est une énorme tragédie… Prions pour demander à Dieu d’éviter plus de morts », a déclaré le prêtre, Filippo

Barbera.

Vigili del Fuoco/. via . IUn immeuble d'appartements s'est effondré à la suite d'une explosion de gaz, deux personnes ont été tuées et sept sont portées disparues après qu'une explosion a provoqué l'effondrement de l'immeuble.