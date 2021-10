« Une expulsion et deux pénalités décident du jeu »

20/10/2021 à 01h17 CEST

. / Madrid

Le milieu de terrain argentin de l’Atlético de Madrid Rodrigo de Paul Il a souligné après sa chute contre Liverpool 2-3 au Wanda Metropolitano qu' »une expulsion », celle de son coéquipier français Antoine Griezmann, et « deux pénalités », celle indiquée contre lui et celle corrigée en sa faveur », a décidé le match. . « . « Je ne sais pas si c’est bien ou mal, mais évidemment une expulsion et deux pénalités décident du match« , a déclaré De Paul dans des déclarations à ‘Movistar LaLiga’.

Malgré la défaite, De Paul était satisfait de la performance de l’équipe madrilène et a déclaré qu’en jouant à ce niveau, ils ne perdraient plus de matchs. « Aujourd’hui, il y avait deux grandes équipes qui ont donné un grand spectacle et je me retrouve avec ça, avec la compétition. Une compétition comme celle-ci sera très difficile pour eux de battre l’équipe », a ajouté le milieu de terrain argentin.

De son côté, l’ailier belge de l’Atlético Yannick Carrasco a déclaré que lorsqu' »il y a contact, la VAR n’a pas le droit d’appeler l’arbitre ». Carrasco a ainsi évoqué le jeu dans lequel il y a eu un penalty du Portugais Diogo Jota sur l’Uruguayen José María Giménez que l’arbitre a corrigé en le regardant sur le moniteur. « L’arbitre décide de signaler un penalty, il y a contact, et normalement quand il y a contact, le VAR n’a pas le droit d’appeler l’arbitre et c’est arrivé ce soir », a déclaré Carrasco dans des déclarations à ‘Movistar Champions League’ après le match. au Wanda Metropolitano.

Le Portugais Joao Félix a reconnu après la défaite que l’équipe rojiblanco avait « réagi » au 0-2 adverse dans les 13 premières minutes, mais avec l’expulsion de son coéquipier français Antoine Griezmann, le duel « est devenu difficile ». « Ils ont marqué deux buts, on a bien réagi, et puis avec l’expulsion c’est devenu difficile », a analysé l’attaquant portugais dans les déclarations proposées par le club après le match de Ligue des champions. Griezmann a été expulsé à la 52e minute du match avec un rouge direct pour une action de jeu dangereuse dans laquelle il a levé sa jambe pour atteindre un ballon et a frappé l’attaquant brésilien de Liverpool Roberto Firmino avec sa botte. Dès lors, l’Atlético a dû se défendre à dix dans un match qui à l’époque était à égalité 2-2 et s’est soldé par une défaite 2-3 face au penalty égyptien Mohamed Salah. « On remarque toujours l’effort, avec un de moins il faut donner un peu plus, on met le coeur sur le terrain et tout, on a essayé mais ce n’était pas le jour », a déclaré Joao Félix.

L’attaquant portugais a été le protagoniste de la première mi-temps, mettant en vedette un grand jeu dans lequel il s’est débarrassé de plusieurs adversaires avant d’aider Griezmann avec le but qui a porté le score à 2-2. « Mon football, c’est d’affronter, de tourner, un contre un, de chercher mes coéquipiers pour marquer un but, c’est ce que je fais et ce qu’ils me demandent. Il faut continuer comme ça pour créer des opportunités pour l’équipe afin que nous peut marquer plus de buts. » a ajouté le rojiblanco ‘7’.

En revanche, Alisson Becker, gardien de Liverpool, a déclaré qu’il avait une bonne vision du jeu de Diogo Jota et José María Giménez et qu’il était clair qu’il ne s’agissait pas d’un penalty. « J’étais sûr que ce n’était pas un penalty. J’avais une bonne vue du jeu et je suis allé directement voir l’arbitre pour le leur dire, car parfois ils ne le voient pas bien. L’examen du VAR était bon, c’est mon avis. Avec les images, on peut mieux le voir et prendre une meilleure décision », a expliqué le gardien. « Ce n’était pas facile, il y avait beaucoup de pression des tribunes et des joueurs, mais je pense qu’il a pris la bonne décision », a déclaré Alisson.

Simeone n’a pas dit bonjour à Klopp

Jurgen Klopp, l’entraîneur de Liverpool, a minimisé mardi le fait que Diego Simeone, son homologue de l’Atlético de Madrid, ne lui ait pas serré la main à l’issue du match de Ligue des champions au Wanda Metropolitano, exprimant qu' »il ne s’est rien passé » entre eux et a avancé que lors du prochain affrontement, ils se serreraient à nouveau la main. « C’était un match très intense, mais je ne pense pas qu’ils aient joué à la limite. J’allais lui serrer la main, je l’ai vu entrer, mais j’avais aussi des émotions en surface, tout comme lui. Rien. Il ne s’est rien passé. Je ne suis pas très content de ma réaction non plus. La prochaine fois que nous nous rencontrerons, nous nous serrerons la main. Nous vivons les choses très intensément », a déclaré Klopp.

À son tour, Diego Simeone a également évoqué ce fait : « Quand le jeu se termine, je pensais toujours la même chose. Si vous devez gagner et que vous perdez, quelqu’un d’autre vous salue avec des forceps, de la même manière à l’envers. saluer avec des forceps ».

L’Allemand a estimé que le carton rouge à la 55e minute à Antoine Griezmann était « de la malchance », mais c’est une expulsion, en même temps qu’il pensait que le penalty en faveur de son équipe « était clair » et considérait que le match était un « combat de vrai » entre deux grandes équipes. « Ce n’est pas facile de marquer deux buts contre l’Atlético en 15 minutes. Parfois, votre propre tête peut être votre plus grand ennemi. Nous n’avons pas su bien contrôler le jeu, nous avons encaissé deux buts, nous aurions pu mieux défendre 1-2 « , a-t-il commenté sur la roue de la presse dans le Metropolitan Wanda. « Je comprends », a poursuivi Klopp, « que l’Atlético et ses fans sont en colère contre certaines décisions de l’arbitre, mais le premier penalty était clair et le penalty pour l’Atlético, à mon avis, n’était pas un penalty, même si j’ai été surpris que l’arbitre l’ait annulé. le carton rouge (à Griezmann), bien sûr c’est de la malchance, mais c’est rouge. C’est un pied dans le visage de mon joueur. Des cartons rouges sont tirés pour ces choses. Nous avons dû beaucoup défendre, même avec 10 joueurs, ils ont joué un football très intense. Les trois points sont les plus importants, nous les avons atteints et cela a été un grand pas en avant », a-t-il expliqué. Aujourd’hui, il y avait deux équipes sur le terrain avec beaucoup de confiance en elles, en gagnant. Ce soir a été un vrai combat. Personne ne peut gagner ce match parce qu’ils sont meilleurs que les autres », a poursuivi Klopp, qui a insisté sur le fait qu’il n’aimait pas le style de l’Atlético : « Il nous a laissé jouer. C’est leur façon de jouer. Il y a des choses que j’aime plus et d’autres moins. » « Mais je respecte beaucoup ce qu’elles font. Je ne pouvais pas le faire. Je ne suis pas la même personne que Diego. Je ne pouvais pas jouer de cette façon, mais il est ici depuis dix ans avec des succès incroyables. Il ne joue pas au football que j’aime, mais ils le font. Et je le respecte beaucoup », a-t-il ajouté.

De son côté, Simeone a prévenu qu’il n’est pas « heureux » malgré le bon match, car il repart heureux d’un match lorsqu’il gagne, « même en jouant mal, horrible ou moche », tout en expliquant qu’il ne s’est pas senti blessé par l’arbitre. et a révélé qu’Antoine Griezmann était « foutu ». « Je ne suis pas heureuse. Je suis heureux quand je gagne joue toujours mal, horrible ou laid. Quand on ne gagne pas, je ne suis pas content », a souligné l’entraîneur lors de la conférence de presse au stade Wanda Metropolitano, où il a fait remarquer qu’il est « convaincu que l’équipe est forte ». « Une équipe qui crée quatre buts clairs. situations pour Liverpool, nous devrions regarder je ne sais pas combien de fois ils ont dû défendre comme ils ont défendu aujourd’hui « , a poursuivi Simeone, qui a expliqué que son rival avait commencé » beaucoup mieux, avec dynamique et force face au but » , avec un 0-2 en leur faveur. » Une autre équipe se serait peut-être effondrée, mais c’est le contraire qui s’est produit. L’équipe a très bien réagi, ils ont commencé à gagner des duels, à avoir une meilleure possession, à attaquer là où nous savions que nous pouvions les blesser, 1-2 est apparu, 2-2 est venu, nous avons eu des chances et la seconde mi-temps a commencé avec la plus grande chance de Carrasco que le gardien résout très bien le problème, puis vient l’expulsion, le penalty, le penalty non encaissé, un beau match et deux équipes qui veulent gagner », a-t-il ajouté.

Simeone ne se sent pas blessé par l’arbitre : « Je peux protester, me plaindre, me fâcher sur le terrain, mais de la même manière que les arbitres ont raison et tort, la même chose nous arrive. Ils ont le VAR, il est allé à voir le penalty, oui il est allé le voir et a vu que ce n’était pas un penalty… Et Griezmann l’a interprété ou l’a prévenu que c’était une action rouge. Faire du mal, non ». « Griezmann a été foutu. La performance de Griezmann n’est valorisée qu’en regardant le match dans tout ce qu’il a fait. À quel point il s’est bien entendu avec Lemar, Joao ou De Paul, comment le jeu a fonctionné défensivement … Il est foutu. Après l’expulsion, on est content. Le jaune qu’ils donnent à Bruges dans le match avec City est le même. Celui de City le frappe mais il ne le voit pas. C’est dans l’interprétation de l’arbitre et évidemment cette interprétation ne nous a pas favorisés », a-t-il déclaré.