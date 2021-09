Une facette du jeu de l’homme de Man Utd est si pauvre qu’il n’obtiendrait pas de match en Ligue 2

in

L’ancien international anglais Michael Gray a déclaré qu’un homme de Manchester United est si pauvre en possession qu'”il n’obtiendrait pas un match en League Two”.

Gray a lancé une attaque étonnante contre l’arrière latéral de United Aaron Wan-Bissaka, qui a toujours été présent pour United en Premier League cette saison.

Le joueur de 23 ans est l’arrière droit de premier choix d’Ole Gunnar Solskjaer et il a joué chaque minute de la saison de Premier League à ce jour.

L’ancien Crystal Palace a été expulsé lors de la récente défaite en Ligue des champions contre les Young Boys et Gray a remis en question sa qualité sur le ballon.

United a subi sa première défaite en championnat de la saison samedi après que Kortney Hause soit rentré chez lui d’un corner à la 88e minute.

Bruno Fernandes a ensuite infligé un penalty au-dessus de la barre alors que Villa remportait sa première victoire contre United en Premier League depuis le 12 décembre 2009.

“Dès que Luke Shaw est sorti du terrain, leur menace offensive sur la gauche a complètement disparu”, a-t-il déclaré. Gray a déclaré à talkSPORT.

« Cette équipe, lorsqu’elle est épuisée, n’est toujours pas parmi les meilleures de la Premier League.

« Wan-Bissaka, c’est le meilleur défenseur de la Premier League dans une situation de un contre un, mais sa distribution avec le ballon, avec le ballon à ses pieds, il n’obtiendrait pas de match en League Two. Quand je le regarde jouer, il n’a jamais l’air à l’aise avec le ballon à ses pieds.

«Je ne me sens pas du tout confiant, je ne pense pas qu’il le fasse non plus. Défensivement, il est absolument exceptionnel. Harry Maguire est un autre que je pourrais critiquer avec le ballon retourné à David De Gea hier, il fait des erreurs, il en a fait une aussi à Newcastle.

“Ils ont de gros problèmes avec Manchester United, je sais qu’ils ont bien commencé la saison mais je pense qu’hier les fissures ont commencé à apparaître.”

Ole a blâmé l’astroturf pour le carton rouge de Wan-Bissaka

Solskjaer a défendu Wan-Bissaka plus tôt ce mois-ci après son carton rouge en Suisse.

La défaite 2-1 contre les Young Boys a sans aucun doute joué sur le carton rouge de Wan-Bissaka, et Solskjaer a offert une justification surprise à son limogeage.

En laissant entendre que le terrain de l’astroturf a fait que la touche de Wan-Bissaka lui a échappé, Solskjaer a déclaré à propos de l’incident: «C’est un peu l’astroturf.

“Aaron touche un peu trop loin et il récupère le ballon mais il poursuit.

“C’est difficile d’argumenter contre l’arbitre mais ensuite il n’a pas traversé sa cheville, il l’a frappé sur le dessus du pied.”

