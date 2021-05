Une façon dont Elon Musk vous aide et vous fait du mal sur le marché de la crypto-monnaie

Compartir

Image par Elon Musk de Iván Jesus Rojas de Pixabay

C’est difficile à imaginer, mais l’une des personnes les plus riches du monde vous fait du mal sur le marché de la cryptographie. Quand vous regardez de près, le milliardaire Elon Musk se soucie moins de savoir si vous gagnez de l’argent. Il a déjà une valeur nette de 153,2 milliards de dollars. C’est plus que toi ou moi, à moins que ce ne soit Jeff Bezos.

Au départ, les gens trouvaient drôle quand Elon Musk a tweeté plusieurs fois à propos de Dogecoin, faisant monter en flèche le prix de la crypto-monnaie. De plus, leur apparition sur Saturday Night Live n’a pas affecté la semaine car le prix a continué à grimper.

Ensuite, ses messages contradictoires déroutent tout le monde, car un jour il soutient Dogecoin, mais le lendemain, il dit que son entreprise ne peut pas soutenir Bitcoin lorsque Tesla a fait un gros achat il y a quelques mois à peine. Elon devrait honnêtement se concentrer sur ses deux projets, Tesla et Space X.

Plus vous tweetez, plus vous n’aidez pas la communauté crypto. Ses tweets et commentaires nuisent également à la communauté crypto et au prix. Lorsque vous en avez envie, vos tweets aident également les crypto-monnaies, en particulier Dogecoin.

Ne vous méprenez pas. Je suis un grand fan d’Elon Musk.

Je suis propriétaire d’actions Tesla depuis trois ans. Dans chaque vidéo que je regarde d’Elon Musk, je vois son histoire légendaire alors qu’il travaillait plus dur que beaucoup de gens pour arriver là où il est aujourd’hui. Comme beaucoup de milliardaires, il a fait de grands sacrifices pour réaliser ses rêves.

Étant donné que peu de gens peuvent dire au milliardaire Elon Musk quoi faire, s’il faisait ces trois choses, cela aiderait la communauté crypto.

1. Arrêtez de tweeter Dogecoin . Elon Musk devrait arrêter de tweeter sur Dogecoin et le marché de la cryptographie. Cela ne fait que donner un petit coup de pouce au marché de la crypto-monnaie. Mais cela encourage également les nouveaux investisseurs à faire de mauvais investissements.

Dogecoin est un bon investissement à court terme, mais certaines personnes peuvent aller trop loin. Dogecoin n’est pas comme Bitcoin, Ethereum ou d’autres crypto-monnaies bien connues.

Cette crypto-monnaie est une pièce de monnaie nommée d’après un chien japonais, un Shiba Inu.

Malgré ses défauts, Dogecoin a surpassé de nombreuses crypto-monnaies cette année, y compris Bitcoin et Ethereum. Au second semestre, je ne m’attends pas à ce que Dogecoin fasse des retours similaires. Dogecoin peut aller jusqu’à 1,00 $, mais ce n’est que 200% de plus à partir d’ici.

Certains entrepreneurs utilisent Dogecoin dans le cadre de leurs plans d’affaires. Son collègue milliardaire Mark Cuban accepte Dogecoin pour que les clients achètent des marchandises et des billets aux matchs des Dallas Mavericks.

deux. Si Elon Musk veut aider la communauté crypto, alors il devrait . Ses tweets cryptographiques sont une distraction qui alimente l’euphorie cryptographique. Cela donne aux gens un message exagéré sur le marché.

De nombreux nouveaux investisseurs sont inexpérimentés et les gens ne peuvent pas apprendre à investir dans la cryptographie du jour au lendemain.

3. Si Elon Musk était sérieux au sujet de l’utilisation de l’énergie de Bitcoin est quelque chose à laquelle lui seul peut répondre. Elon a peut-être été franc alors que lui et le PDG de MicroStrategy, Michael Saylor, travaillent avec les meilleurs mineurs de Bitcoin sur l’utilisation des énergies renouvelables.

Leurs discussions pourraient vraiment aider l’industrie minière Bitcoin, d’autant plus que la Chine a ses propres problèmes d’extraction Bitcoin.

Capture d’écran Twitter de The Street

Espérons qu’Elon Musk apprenne du Bitcoin Mining Council et fournisse de précieux tweets au lieu de son FUD.

Il est difficile d’imaginer un milliardaire causant autant de problèmes, mais Elon l’est certainement.