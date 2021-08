Une façon dont les États-Unis auraient pu empêcher la lutte contre le moratoire sur les expulsions

Nous n’en savons pas assez pour vous aider.

Nous ne savons pas combien de personnes ont reçu des avis d’expulsion depuis l’expiration du moratoire ce week-end.

Nous ne saurons jamais combien de personnes ont été expulsées de manière informelle – des personnes qui ont quitté leur domicile rapidement par peur d’être invitées à payer ce qu’elles n’ont pas, ou des personnes qui ont été confrontées à des lock-out ou à des intimidations de la part de leurs propriétaires.

Nous ne savons même pas vraiment combien de locataires étaient réellement menacés d’expulsion ou quels propriétaires sont au bord de la ruine financière au cours de la dernière année.

Le Congrès a mis de côté environ 45 milliards de dollars pour s’assurer qu’une pandémie qui a fait des ravages dans les moyens de subsistance de millions de personnes ne forcerait pas les familles à quitter leur foyer sans que ce soit leur faute. Il ne s’agissait pas d’un pansement ou d’une mesure à court terme. Les experts, les défenseurs des locataires et même les propriétaires ont convenu : C’était la solution. Argent détaillé explicitement dans le but d’aider les gens à faire un loyer. Près de la moitié a été allouée sous l’administration Trump et le reste sous le président Joe Biden.

Et pourtant, à la fin du mois de juin, les données les plus récentes que le département du Trésor a mises à disposition montrent qu’environ 6,5 % seulement de cet argent est sorti. Ce n’est pas faute d’avoir essayé. Mais nous avons permis aux locataires à faible revenu d’exister à la périphérie de la société et de nos filets de sécurité, au point que les atteindre, même lorsqu’il y a des aides disponibles, devient une entreprise massive, coûteuse et souvent impossible.

« L’une des choses que cette pandémie a rendues très claires, c’est qu’il y a beaucoup de choses que nous ne savons pas sur notre marché du logement », m’a dit en mai Vincent Reina, directeur de l’Initiative pour le logement à l’Université de Pennsylvanie. « La grande majorité des villes n’ont pas de registres complets de chaque propriétaire dans leur ville. … Cela montre que nous ne savons souvent pas qui possède des propriétés et ce qui se passe avec ces propriétés ou quels locataires connaissent des difficultés financières.

Lorsque le sociologue de Princeton, Matthew Desmond, a publié son livre Evicted en 2016, c’était un portrait choquant de la façon dont le gouvernement a laissé tomber les locataires à très faible revenu. Il a lancé l’Eviction Lab deux ans plus tard pour créer la toute première base de données nationale des expulsions en Amérique, écrivant :

Imaginez si nous ne savions pas combien d’Américains étaient incarcérés chaque année ou combien ont abandonné leurs études secondaires, ont divorcé ou ont perdu leur emploi. Si nous ne savons pas à quel point quelque chose est un problème, où cela se produit, ou combien de familles sont touchées par cela, alors comment pouvons-nous commencer le travail critique de trouver des solutions ?

Nous surveillons en temps réel ce qui se passe lorsque nous n’en savons pas assez sur les locataires menacés d’expulsion. Il est temps pour un registre fédéral de location.

Ce qui est mesuré est géré

L’échec de l’allégement des loyers à atteindre les locataires avant l’expiration du moratoire sur les expulsions n’a pas surpris les experts ou les défenseurs des locataires. Pendant la meilleure moitié de l’année, bon nombre d’entre eux ont averti que les dollars d’allégement des loyers n’atteignaient pas les locataires à risque. Il y avait de nombreuses raisons à cela, mais les deux principales étaient que a) de nombreux locataires ne savaient même pas que l’aide leur était disponible et b) les obstacles pour prouver que vous en aviez besoin sont si pénibles que beaucoup sont incapables de vous fournir la documentation nécessaire.

Les registres de location peuvent aider à résoudre ce problème.

Un registre des locations oblige les propriétaires à enregistrer leur propriété auprès d’un organisme gouvernemental et à soumettre des informations clés telles que l’adresse de la propriété et les coordonnées du propriétaire. Mais il ne serait pas difficile d’exiger également des propriétaires qu’ils fournissent des informations plus détaillées telles que le nombre de locataires auxquels ils louent, le nombre d’unités dans chaque propriété et le montant qu’ils facturent pour le loyer.

Ces registres pourraient également être utilisés pour assurer une communication directe avec les propriétaires sur les droits des locataires et la loi sur le logement équitable, ainsi qu’une distinction entre les locataires à faible revenu et les services gouvernementaux dont ils ne savent peut-être pas qu’ils sont là pour les aider. En d’autres termes, si nous avions déjà eu un registre, l’État et les agences locales administrant l’allégement des loyers auraient pu utiliser les informations qu’il contient pour contacter tous les locataires à l’intérieur de leurs frontières et les informer des fonds disponibles.

Comme l’a fait valoir Shane Phillips, responsable de la Randall Lewis Housing Initiative à l’UCLA dans Shelterforce, les locataires devraient être autorisés à «créer leur propre compte lié à leur maison … et avoir accès aux informations fournies par leurs propriétaires. … Permettre l’enregistrement des locataires permettrait de vérifier les réclamations faites par le propriétaire concernant le loyer, les conditions du bail, etc., et cela donnerait aux locataires une ligne directe avec l’agence de logement locale, et l’agence de logement une ligne directe avec les locataires.

De plus, le fait d’avoir toutes ces informations dans un registre permettrait au gouvernement de vérifier rapidement que quelqu’un est un locataire ayant besoin d’aide au lieu d’exiger des locataires qu’ils fournissent des documents en cas d’urgence. Dans de nombreux endroits, vérifier que vous êtes locataire à une adresse particulière ainsi que votre contrat de bail actuel entraîne des retards ; un registre de location pourrait avoir cette information facilement disponible.

Le cas d’un registre fédéral des loyers

Ce serait une grande entreprise pour le gouvernement fédéral de commencer à recueillir toutes ces informations. Et encore, ça en vaudrait la peine.

Une poignée de villes – Los Angeles, Baltimore et Seattle, pour n’en nommer que quelques-unes – ont actuellement des formes très simples de registres de location. Bien qu’avoir des registres locaux ou au niveau de l’État puisse être plus facile, et c’est bien mieux que de ne rien faire, la mosaïque de systèmes d’assurance-chômage que les États ont promulgués montre les problèmes liés à la fracture de ces types de filets de sécurité sociale le long des frontières des États. Et dans les crises futures, c’est le gouvernement fédéral qui pourra adopter de gros paquets fiscaux en raison de sa capacité à emprunter. Disposer de ces informations disponibles à ce niveau pour fournir un soutien direct au lieu d’avoir des centaines de programmes d’allègement de loyer différents au niveau local semble de loin supérieur.

Les localités, bien sûr, devraient avoir accès à ces informations pour rester régulièrement en contact avec les locataires et les propriétaires. Mais il est important de maintenir cette information normalisée dans tout le pays. Il permet aux États de comparer entre les villes et permet au gouvernement de comparer les États et de déterminer où l’aide est nécessaire.

“Les villes ont développé des registres locaux des propriétaires, mais même ceux-ci sont souvent incomplets et obsolètes … « Au fil du temps, il y a eu des appels à des efforts nationaux pour essayer de créer de meilleurs systèmes de registre des propriétaires nationaux et locaux, et s’il y a eu un moment où cela était clairement nécessaire, c’est maintenant. »

Certes, certaines personnes passeraient encore entre les mailles du filet ; nos expériences avec les contrôles de relance nous l’ont appris. Alors que les chèques de relance ont rapidement atteint la grande majorité des Américains (près de 80 % de la deuxième série de chèques ont été envoyés au cours des trois premiers jours, selon le Comité pour un budget fédéral responsable), certains des Américains les plus pauvres qui ne déclarent pas d’impôts ou les sans-abri ont attendu des mois pour recevoir leur chèque de relance. Certains peuvent ne jamais recevoir leurs chèques.

Pourtant, un système où nous pourrions atteindre 80 pour cent des personnes dans le besoin, puis concentrer nos ressources sur les 20 pour cent restants, est nettement meilleur qu’un système où il faut six mois pour obtenir même un milliard ou deux.

Certains ont soulevé des problèmes de confidentialité avec ce type d’enregistrement, mais la plupart, sinon la totalité, de ces informations sont déjà détenues par le gouvernement, elles ne sont tout simplement pas regroupées en un seul endroit. Le gouvernement fédéral impose les revenus de location, ce qui signifie que les propriétaires doivent déjà dire combien de loyer ils rapportent sur leurs propriétés. Les localités et les États facturent des impôts fonciers, ce qui signifie qui possède quelle propriété et combien elle est évaluée est déjà enregistrée. Et quand vous payez vos impôts chaque année, vous dites déjà au gouvernement où vous habitez.

De plus, je ne me souviens pas que quelqu’un se soit plaint de la vie privée lorsque nous avons déposé nos chèques de relance sur nos comptes bancaires avec l’aimable autorisation de l’Oncle Sam.

Ce ne sera pas la dernière fois qu’une aide ciblée aux locataires sera nécessaire : le locataire médian n’est pas bien placé pour traverser la prochaine récession. Selon Brookings, « le revenu médian des locataires était de 42 479 $ en 2019, soit environ la moitié de celui des propriétaires. Plus de 40 % des ménages locataires gagnent moins de 35 000 $ par année. Et les données du recensement de 2017 montrent que «la richesse médiane des propriétaires était près de 89 fois supérieure à la richesse médiane des locataires et pas entièrement à cause de la valeur nette de la maison».

Il a fallu six jours à partir du moment où Biden a signé le paquet de secours de 1,9 billion de dollars jusqu’au moment où j’ai reçu 1 400 $ déposés sur mon compte courant. Je n’étais pas préoccupé par la vie privée et personne ne m’a dérangé pour vérifier que j’avais « vraiment besoin d’aide ».

Ce même paquet contenait 25 milliards de dollars pour l’allégement des loyers, mais 145 jours plus tard, la grande majorité attend toujours d’être dépensée.