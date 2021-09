Une façon intelligente de résoudre ces reniflements saisonniers

Au cours de la dernière année, les purificateurs d’air sont passés d’un produit de luxe pour les personnes allergiques à une nécessité courante. Beaucoup d’entre nous ont acheté des systèmes de filtration HEPA dans l’espoir que cela pourrait nuire à notre sécurité à la maison pendant la pandémie. Que vous soyez toujours dans cette humeur ou non, le purificateur d’air Smartmi P1 de Xiaomi est un achat étonnamment décent, avec un design attrayant, des filtres moins chers que la moyenne et le type d’intégrations d’assistant vocal que vous attendez en 2021. Cependant, ces intégrations sont un peu limités et le prix de 180 $ est assez élevé.

Conception, matériel, contenu de la boîte

Le purificateur d’air Smartmi P1 est un cylindre principalement en métal (je l’ai gratté pour être sûr – c’est du métal), plus haut que large, mais moins d’un pied de diamètre. Les entrées du filtre à air sont une série de perforations tout autour de la base, juste en dessous de la moitié des côtés. Il s’ouvre à travers une grille sur le dessus, avec une série de petits indicateurs et de commandes au centre.

Un affichage numérique indique le niveau détecté de particules (PM). Il existe également des indicateurs pour la connexion Wi-Fi, un niveau de “pollution” basé sur la couleur, des modes personnalisés ou de fonctionnement et trois commandes tactiles : une pour la puissance, une pour la vitesse du ventilateur et une pour une minuterie de veille.

Le grand filtre rond se trouve au bas de l’appareil, où il se met en place. Bien qu’il soit livré avec un filtre « pollen », des remplacements sont également disponibles dans un type de filtre « animal de compagnie ». Contrairement à certains autres purificateurs d’air, les multiples étages de filtrage sont enfermés dans une seule pièce. Cela pourrait faciliter le remplacement, mais cela pourrait potentiellement réduire leur durée de vie, bien qu’ils soient conçus pour durer de 6 à 12 mois.

Cette estimation de longévité semble se confirmer et l’application estime environ 300 jours par filtre en fonction de ma propre utilisation. Votre kilométrage peut varier.

Cependant, les filtres de remplacement du P1 sont également un peu moins chers que certains autres filtres de marque de purificateur d’air haut de gamme, coûtant environ 40 $. Il existe des purificateurs d’air avec des filtres encore moins chers, mais c’est dans le bas de la moyenne pour ce que j’ai vu. Vous n’avez pas de filtre de remplacement dans la boîte, juste un adaptateur secteur et la documentation habituelle.

Logiciels, intégrations et performances

Le purificateur d’air lui-même est facile à utiliser, avec seulement trois boutons capacitifs, mais vous pouvez également le connecter au Wi-Fi et à l’application Smartmi Link pour des contrôles supplémentaires, le suivi de l’état du filtre, le suivi des données sur la qualité de l’air ou pour activer/désactiver le son commentaires ou l’écran sur l’appareil. En bref : vous devez utiliser l’application.

Je sais que, généralement, les applications pour les gadgets aléatoires pour la maison intelligente sont plutôt horribles, et le design ici n’est pas le meilleur. Mais l’application Smartmi Link est entièrement fonctionnelle, avec une mise en page raisonnablement intuitive et aucun bug flagrant que j’ai rencontré. C’est pas génial, mais ça marche.

Les commandes de l’application Home sont limitées.

Vous pouvez également lier le purificateur d’air P1 à votre compte Google Home/Google Assistant/Google via l’application Home, et vous pourrez contrôler l’appareil à plus d’endroits, comme des haut-parleurs intelligents, des écrans, l’assistant sur l’appareil, ou le menu de contrôle de la maison intelligente d’Android. Cela fonctionne également avec Alexa et HomeKit si vous faites partie d’une équipe différente – désolé, Android est notre schtick, je n’ai pas testé ces intégrations.

J’ai rencontré par intermittence un problème où le purificateur d’air s’enregistrait comme “ne répond pas” dans Google Home, même si l’application pouvait très bien le contrôler sans fil. L’option “relier” disponible dans Home ne fonctionnait pas, et supprimer manuellement l’intégration Smartmi et la rajouter indiquait qu’il n’y avait aucun appareil disponible dans mon compte. Puis, plus tard, il est réapparu au hasard tout seul. Cela peut fonctionner différemment pour vous, mais les intégrations de l’assistant semblent être un peu boguées.

Mais il y a plus sur votre écran intelligent.

Les commandes de l’appareil peuvent sembler limitées au début dans l’application Home de Google, avec seulement une liste d’activation et de désactivation, mais vous pouvez également définir le mode de fonctionnement actuel avec votre voix, et ces commandes supplémentaires sont également disponibles visuellement sur les écrans intelligents. J’ai des purificateurs d’air qui offrent également une vitesse de ventilateur granulaire, des commandes de minuterie de veille, et certains fournissent même des détails sur l’usure du filtre à air via l’assistant, mais ce genre de commandes n’a pas fonctionné pour moi avec le purificateur d’air P1 dans mes tests, et Je n’ai pas pu trouver une liste complète publiée des commandes prises en charge. Tout ce que je pouvais déclencher de manière fiable avec ma voix étaient les mêmes commandes répertoriées sur mon écran intelligent connecté à l’assistant (ci-dessus). Bien qu’il ait plus que le strict minimum d’intégrations pour la maison intelligente, ce serait cool s’il prenait en charge plus de commandes Assistant, comme le font certains de ses concurrents.

Je n’ai pas beaucoup d’équipement supplémentaire pour tester la précision des mesures du purificateur d’air Smartmi P1 ou la qualité de la filtration de l’air dans une pièce. Mais, j’ai des allergies, et je peux signaler qu’après avoir eu une bonne série d’éternuements et de reniflements dans mon bureau, faire fonctionner le purificateur d’air a fait une différence notable – du moins, jusqu’à ce que mes propres mouvements aient déclenché plus de pollen et allergènes qui se sont déposés sur les surfaces.

Faut-il l’acheter ?

Purificateur d’air Smartmi P1

7.5/10

Je n’étais pas précisément ravi de revoir un purificateur d’air, mais lorsque l’offre pour le purificateur d’air Smartmi P1 est arrivée il y a quelques mois au plus fort de mes allergies à l’herbe, il était assez difficile de dire non. Autant que j’avais espéré le contraire, le filtre à air n’a pas fait disparaître tous mes problèmes comme par magie – j’aurais probablement besoin de plusieurs d’entre eux travaillant en tandem dans toute ma maison, plus une protection supplémentaire contre les intempéries (et peut-être un sas menant directement à ma voiture). Mais assis à côté de moi dans mon bureau, cela a fait une différence notable pour un Ryne reniflant de façon saisonnière pendant la journée.

Le coût des filtres de remplacement est également moins cher que ce à quoi je m’attendais et inférieur à celui de certaines autres options de filtration d’air haut de gamme. Cependant, avec un seul filtre gérant toutes les étapes de filtration, cela pourrait entraîner un remplacement plus fréquent, et les intégrations de l’assistant étaient à la fois un peu boguées et plus limitées par rapport à des choses comme les produits Coway Airmega. J’ai aussi un Airmega 400S, et bien qu’il soit deux à trois fois plus cher, il dispose d’un système à plusieurs étages avec des pièces que vous pouvez nettoyer vous-même pour prolonger la durée de vie du filtre principal, et il offre plus d’assistant- contrôles basés (bien que sa connexion Wi-Fi soit frustrante). Nous n’avons pas eu l’occasion de l’examiner par nous-mêmes, mais le purificateur d’air NASH Smart WiFi atteint un prix inférieur de 100 $ avec des spécifications similaires, des filtres moins chers et l’intégration de l’assistant, bien qu’il soit objectivement moche, et ce n’est pas le cas.

En fin de compte, j’aime le purificateur d’air Smartmi P1. C’est peut-être un peu cher, mais les filtres sont également un peu moins chers que la moyenne, ce qui pourrait équilibrer cela sur une utilisation à long terme. Pourtant, je ne peux m’empêcher d’être un peu critique quant à la limitation des commandes de l’assistant. Si ces intégrations sont superflues pour vous, il existe de nombreux purificateurs d’air sans nom, spéciaux Amazon et stupides pour une fraction du prix. Et si vous voulez un modèle haut de gamme dans une superficie comparable, le Coway AP-1512HH Mighty est la référence de nos jours avec un système de filtration beaucoup plus avancé, et souvent disponible pour un prix similaire.

Je recommande toujours le purificateur d’air P1, mais vous devrez peser ce que vous recherchez dans un purificateur d’air avant de l’acheter.

Achetez-le si…

Vous voulez un purificateur d’air intelligent intégré à l’assistant. Il doit s’intégrer au style contemporain de votre maison – de nombreux purificateurs d’air semblent être sortis de 1995-2005.

Ne l’achetez pas si…

Un purificateur d’air stupide (moins cher) fonctionnera pour vous. Vous en avez besoin pour couvrir une plus grande surface – c’est bon pour une seule pièce de taille moyenne.

