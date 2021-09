Une façon notable de Penny de The Big Bang Theory a évolué au fil du temps, selon Kaley Cuoco

Bien que Kaley Cuoco ait quitté Penny, ayant déjà remporté des prix pour The Flight Attendant de HBO Max, de nombreux téléspectateurs la verront toujours comme le personnage bien-aimé. Mais ils pourraient même ne pas se rendre compte à quel point sa garde-robe a changé de la saison 1 à la saison 12. Lorsque vous mettez l’âge et l’archétype de Cuoco dans les saisons précédentes, le développement de sa garde-robe avait du sens. La simple mention des shorts booty et des Uggs colorés évoque les phases de mode désordonnées des années 2000. Ainsi, les choix de garde-robe de Kaley Cuoco avaient certainement du sens pendant cette période, puisqu’elle était la voisine mignonne et pétillante que Leonard et les gars adoraient. Mais l’actrice et le personnage ont dû mûrir sur une si longue période.