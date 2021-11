Une facture de dépenses massive récompense les illégaux avec une aubaine au milieu d’une augmentation historique à la frontière sud

Alors que les États-Unis sont confrontés à une crise à leur frontière sud, les démocrates font pression pour inclure des changements radicaux en matière d’immigration dans leur projet de loi de dépenses gigantesque, y compris une forme d’amnistie pour les immigrants illégaux.

Le Build Back Better Act, un programme de dépenses sociales de 1,75 billion de dollars soutenu par le président Joe Biden et les démocrates du Congrès, aborde un large éventail de problèmes – des impôts aux soins de santé en passant par l’environnement.

Cependant, enfouies profondément dans le texte, se trouvent une série de dispositions qui, si elles étaient promulguées, constitueraient une aubaine pour les immigrants illégaux. Bon nombre de ces dispositions ont été négligées, mais auraient des effets importants sur le système d’immigration américain – et le contribuable américain.

Initialement, les démocrates ont cherché à inclure une voie ouverte vers la citoyenneté pour des millions d’immigrants illégaux. Ce plan a échoué, cependant, en raison des exigences d’un processus budgétaire connu sous le nom de réconciliation.

Parce que les républicains sont unis contre le Build Back Better Act, les démocrates n’ont pas pu recueillir les 60 voix au Sénat nécessaires pour surmonter l’obstruction législative. Ainsi, les démocrates ont décidé d’utiliser la réconciliation, censée accélérer le processus législatif en ne nécessitant qu’une simple majorité des voix, pour tenter de faire adopter le projet de loi.

Mais il y a un hic : les projets de loi de réconciliation ne peuvent contenir que des mesures ayant un impact budgétaire direct tel que déterminé par le parlementaire du Sénat, qui fonctionne essentiellement comme arbitre de ce qui atteint ce seuil.

La parlementaire, Elizabeth MacDonough, a statué à la mi-septembre que la loi Build Back Better Act ne pouvait pas être utilisée pour fournir aux immigrants illégaux une voie vers la citoyenneté. La mesure d’amnistie, a écrit MacDonough, « est à tout point de vue une nouvelle politique d’immigration large » dont l’effet budgétaire n’est « qu’accessoire » à l’impact global de la politique, qui changerait profondément la vie de millions d’immigrants.

Déçus mais toujours en quête d’amnistie pour des millions de personnes, les démocrates ont alors tenté un plan B : accorder un statut légal aux immigrants illégaux présents aux États-Unis avant 2010. Ce plan impliquait de changer la date de la section d’enregistrement de la loi sur l’immigration et la nationalité, qui accorde la résidence permanente aux personnes entrées dans le pays avant 1972.

Une fois de plus, le parlementaire a déclaré que l’approche des démocrates n’avait pas fonctionné, la rejetant fin septembre – bien que la version du projet de loi à la Chambre comprenne toujours le plan B des semaines après la décision.

En espérant qu’un troisième essai soit le charme, les démocrates de la Chambre ont dévoilé mercredi leur plan C, s’appuyant sur un processus connu sous le nom de libération conditionnelle pour protéger les immigrants illégaux de l’expulsion et leur donner la possibilité d’obtenir un permis de travail.

La libération conditionnelle renoncerait aux exigences d’immigration pour ceux qui ont vécu aux États-Unis avant 2011, et les bénéficiaires pourraient alors demander une prolongation de cinq ans.

Autrement dit, les personnes présentes illégalement dans le pays avant le 1er janvier 2011 pourraient se voir octroyer jusqu’à 10 ans d’autorisation de travail. Selon le Center for American Progress, cela profiterait à plus de 7 millions d’immigrants illégaux.

« C’est notre meilleure option pour dépasser le parlementaire », a déclaré le représentant Jerrold Nadler (DN.Y.), président du comité judiciaire de la Chambre.

Pourtant, les législateurs progressistes de la Chambre ont exhorté le Parti démocrate à ignorer le parlementaire et à demander une amnistie permanente. Même les démocrates du Sénat appellent leurs collègues des deux chambres à rester agressifs – au-delà de la simple question de l’amnistie.

En effet, le projet de loi de dépenses des démocrates comprend une foule d’autres mesures qui profiteraient aux immigrants illégaux.

« Grâce à ‘Construire en mieux’, les démocrates essaient d’accorder une certaine forme d’amnistie à des millions d’étrangers illégaux, de rendre les étudiants étrangers illégaux éligibles à des frais de scolarité subventionnés dans l’État et de rendre les enfants étrangers illégaux éligibles à des crédits d’impôt qui étaient auparavant limités à Enfants américains », a déclaré Robert Law, directeur des affaires réglementaires et des politiques du Center for Immigration Studies.

Comme Law l’a expliqué, la loi actuelle interdit aux étudiants sans papiers de se voir accorder des frais de scolarité dans l’État, à moins que les citoyens américains ne se voient proposer le même taux, quelle que soit leur origine. Mais le Build Back Better Act supprimerait cette disposition, ce qui signifie qu’un immigrant illégal en Virginie paierait moins pour fréquenter l’Université de Virginie qu’un citoyen américain du Maryland. Le but est d’accorder des frais de scolarité dans l’État aux immigrants illégaux sans restrictions.

Les démocrates veulent également éliminer le besoin d’un numéro de sécurité sociale pour démontrer l’admissibilité aux crédits d’impôt pour enfants – une décision qui, si elle est adoptée, fournirait à environ un million d’enfants sans papiers un tel soutien.

Il reste à voir si le parlementaire autorisera de telles mesures et si les démocrates dilueront leur langage lors des futures négociations. Mais les républicains exhortent les dirigeants démocrates à supprimer ces politiques, arguant qu’elles incitent à davantage d’immigration illégale.

Le projet de loi de dépenses comprend en outre des dispositions permettant au gouvernement d’exploiter les visas inutilisés des exercices précédents pour admettre davantage de personnes dans le pays. Bien que cela affecterait principalement l’immigration légale, cela n’exclurait pas les immigrants illégaux, dont certains seraient éligibles pour des cartes vertes s’ils étaient autorisés à rester sur parole.

D’autres dispositions relatives aux visas éliminent effectivement les restrictions à la capacité des grandes entreprises de faire venir des travailleurs étrangers. Beaucoup de ces employeurs, tels que Google et Facebook, exploitent déjà les lacunes juridiques pour permettre aux travailleurs temporaires ici munis de visas H-1B de rester aux États-Unis de manière permanente. Les critiques soutiennent que de telles actions nuisent aux travailleurs américains – et que le projet de loi sur la réconciliation aggraverait les choses.

« Le projet de loi récompense Big Tech et d’autres industries qui discriminent les travailleurs américains en utilisant des gadgets législatifs pour augmenter considérablement l’immigration légale », a déclaré Law à Just the News.

Le sénateur Bill Hagerty (R-Tenn.) a soulevé le même problème dans une lettre récente au sénateur Bernie Sanders (I-Vt.).

«Ces dispositions permettront à Facebook, Microsoft, Google et à de nombreuses autres sociétés technologiques à travers l’Amérique d’employer une offre fonctionnellement illimitée de main-d’œuvre étrangère bon marché au lieu de volontaires, capables et qualifiés. [American] travailleurs », a écrit Hagerty.

Les partisans des changements, cependant, affirment que tirer parti du talent des immigrants hautement qualifiés qui renforcent l’économie américaine garantira que l’Amérique reste compétitive sur la scène mondiale, d’autant plus que les tensions restent élevées avec la Chine. Ils affirment également que les dispositions du projet de loi sur les visas réduiraient les arriérés, notant que de nombreuses personnes qui viennent aux États-Unis légalement avec des visas de travail font face à des délais d’attente d’un an pour obtenir la résidence permanente.

La pression des démocrates pour accorder une amnistie et des avantages aux immigrants illégaux intervient au milieu d’une augmentation historique des passages frontaliers illégaux sous l’administration Biden.

Au cours des 12 mois de 2020, au cours desquels le président Donald Trump était en fonction, environ 550 000 migrants illégaux ont été rencontrés par les douanes et la protection des frontières américaines. Au cours des neuf premiers mois et demi de la présidence de Biden, il y en a eu plus de 1,5 million.

Le Build Back Better Act n’inclut pas de mesures visant à renforcer la sécurité aux frontières.