Une faible dose d’aspirine peut réduire le risque de mourir d’un coronavirus

Des chercheurs de l’Université George Washington (États-Unis) ont montré que une faible dose d’aspirine peut réduire le besoin de ventilation mécanique, admission en unité de soins intensifs (USI) et mortalité hospitalière chez les patients hospitalisés par Covid-19.

«En apprenant la relation entre les caillots sanguins et Covid, nous avons appris que ‘Aspirin‘, utilisé pour prévenir les accidents vasculaires cérébraux et les crises cardiaques, pourrait être important pour les patients atteints de coronavirus », explique Jonathan Chow, auteur principal de la recherche, qui a été publiée dans la revue Anesthésie et analgésie.

Plus de 400 patients admis entre mars et juillet 2020 ont été inclus dans l’étude. dans les hôpitaux aux alentours États Unis. Après ajustement pour tenir compte des données démographiques et des comorbidités, l’utilisation de « l’aspirine » était associée à un risque plus faible de ventilation mécanique (réduction de 44%), d’admission à l’USI (réduction de 43%) et mortalité hospitalière (réduction de 47%). Il n’y avait aucune différence de saignement majeur ou de thrombose manifeste entre les utilisateurs d’aspirine et les non-utilisateurs et les non-utilisateurs.

Réduction du Covid-19 grave et mortel

Les résultats préliminaires de ce travail ont d’abord été publiés sous forme de pré-impression. (aucun examen par d’autres scientifiques) à l’automne 2020. Depuis, d’autres études ont confirmé l’impact que «l’aspirine» peut avoir à la fois sur la prévention des infections et sur la réduction du risque de Covid-19 grave et mortel.

Chow espère que cette étude conduira à davantage de recherches sur s’il y a une relation causale entre l’utilisation de «l’aspirine» et la réduction des lésions pulmonaires chez les patients atteints de Covid-19.

« L’aspirine est peu coûteuse, facilement accessible et des millions de personnes l’utilisent déjà pour traiter leurs problèmes de santé. Trouver cette association est une grande victoire pour ceux qui cherchent à réduire le risque de certains des effets les plus dévastateurs de Covid-19 », a-t-il ajouté.

Réduit la réinfection

De plus, l’aspirine set est également associée à une probabilité plus faible d’infection par Covid-19, selon une nouvelle recherche médicale israélienne.

L’équipe de chercheurs des services de santé Leumit, de l’université de Bar-Ilan et du centre médical de Barzilai a mené une analyse épidémiologique, examinant les données d’environ 10000 personnes infectées par Covid-19. entre le 1er février et le 30 juin 2020.

Les résultats de l’étude, publiés dans la revue scientifique Le Journal FEBS, ont rapporté que l’utilisation d’aspirine était associée à une probabilité 29% de moins pour être infecté par le SRAS-CoV-2, par rapport aux personnes qui n’utilisaient pas ce médicament.