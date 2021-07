Une faible pression haussière conduit à un mouvement allant au niveau de 0,91 $ – Cryptovibes.com – Daily Cryptocurrency and FX News ⋆ Crypto new media

in

Analyse des prix USDCHF – 27 juillet

Marché USDCHF

Niveaux clés :

Niveaux de résistance : 0,91 $, 0,92 $ 0,93 $

Niveaux d’assistance : 0,90 $, 0,89 $, 88 $

USDCHF Tendance à long terme : baissière

L’USDCHF est baissier sur les perspectives à long terme. La paire de devises a augmenté ces deux dernières semaines lorsque le dollar américain s’est renforcé. Les taureaux ont poussé le prix au-dessus du niveau de 0,91 $ et testé le niveau de résistance de 0,92 $. Les taureaux perdent leur élan et n’ont pas pu briser le niveau de résistance de 0,91 $. Le prix se consolide pendant quelques jours avant que les ours ne parviennent à le faire descendre en dessous du niveau de 0,91 $. Il semble que le prix revienne au niveau de prix de 0,90 $.

USDCHF Graphique journalier, 27 juillet

La paire de devises se négocie en dessous des deux EMA. Cependant, l’EMA de 9 périodes reste au-dessus de l’EMA de 21 périodes, ce qui indique qu’il peut s’agir d’un retrait. La période de l’indice de force relative 14 est à 50 niveaux, se pliant pour indiquer le signal d’achat. Une nouvelle augmentation de l’élan des Bulls augmentera le prix de l’USDCHF qui peut atteindre le niveau de résistance aux niveaux de 0,92 $, 0,93 $ et peut s’étendre jusqu’au niveau de 0,94 $. Si les ours défendent le niveau de résistance de 0,91 $, les niveaux de 0,92 $ et 0,93 $ peuvent être testés.

USDCHF Tendance à moyen terme :

L’USDCHF évolue dans les perspectives à moyen terme. La paire de devises n’a pas pu augmenter davantage en raison de la faible dynamique haussière. Il a du mal à diminuer car la pression des ours est faible. La paire de devises continue de s’engager dans un mouvement de variation autour du niveau de résistance de 0,91 $.

USDCHF 4 heures, 27 juillet

L’EMA à 9 périodes est imbriquée avec l’EMA à 21 périodes, l’USDCHF survole les deux EMA. Pendant ce temps, la période de l’indice de force relative 14 est à 50 niveaux avec une ligne de signal pointant vers le haut pour indiquer un signal d’achat.

