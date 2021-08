Une falaise du chômage est à venir. Plus de 7,5 millions pourraient tomber

Des employés de la banque alimentaire régionale du comté de Los Angeles aident à la distribution de nourriture à Willowbrook, en Californie, le 29 avril 2021.

Des millions d’Américains sans emploi sont sur le point de perdre le soutien du revenu de l’ère Covid dans environ un mois.

Cette “falaise des avantages” imminente semble différente des autres qui se profilaient l’année dernière, lorsque le Congrès a pu maintenir l’aide après des accords législatifs de dernière minute.

Il ne semble pas y avoir d’urgence parmi les législateurs fédéraux à prolonger les programmes de prestations en cas de pandémie après la fête du Travail, leur date limite officielle.

“Il n’y a presque personne qui parle d’étendre les avantages”, a déclaré Andrew Stettner, chercheur principal à la Century Foundation, un groupe de réflexion progressiste.

Qui est impacté ?

La falaise aura un impact sur les Américains qui reçoivent des prestations par le biais d’une poignée de programmes temporaires.

Ils comprennent des aides aux chômeurs de longue durée, ainsi qu’aux indépendants, aux travailleurs de concert, aux indépendants et autres qui ne sont généralement pas éligibles aux prestations de l’État.

Plus de 9 millions de personnes recevaient une telle assistance au 10 juillet, selon le ministère du Travail.

Environ 7,5 millions de personnes recevront encore des prestations d’ici la fin du 6 septembre, estime Stettner. Ils perdraient alors leur droit aux prestations.

D’autres qui sont éligibles à l’assurance-chômage d’État traditionnelle peuvent continuer à recevoir ces paiements hebdomadaires après la fête du Travail. Environ 3 millions de personnes perçoivent actuellement des allocations régulières de l’État.

Cependant, ils perdront un supplément hebdomadaire de 300 $.

La personne moyenne aurait reçu 341 $ par semaine sans ce supplément en juin, selon les données du ministère du Travail. (Les paiements varient considérablement entre les États – de 177 $ par semaine en Louisiane à 504 $ par semaine dans le Massachusetts, en moyenne.)

Les prestations de l’État ont remplacé environ 38% des salaires avant licenciement pour les travailleurs au premier trimestre 2021, selon le ministère du Travail.

L’expansion des allocations de chômage de la loi CARES était sans précédent dans l’histoire du programme d’assurance-chômage, qui remonte aux années 1930.

Le Congrès a également augmenté les paiements lors des récessions passées, à des degrés divers.

Pendant la Grande Récession, par exemple, les travailleurs ont pu percevoir jusqu’à 99 semaines d’allocations de chômage – bien plus que les 26 semaines traditionnelles (ou moins dans certains États). Cette aide a cessé en décembre 2013, date à laquelle 1,3 million de travailleurs ont perdu leurs prestations.

Pendant la pandémie, les travailleurs étaient sur le point de perdre leurs prestations prolongées en décembre dernier et à nouveau en mars dernier, mais le Congrès est intervenu dans les deux cas, le plus récemment avec l’American Rescue Plan.

“C’est tellement plus de gens que jamais n’ont été coupés de quelque chose comme ça”, a déclaré Stettner à propos de la falaise imminente par rapport aux coupures passées.

Une économie en reprise

Bien entendu, l’économie s’est redressée plus rapidement que lors des récessions précédentes. Il est maintenant plus grand qu’avant la pandémie, selon les données du département du Commerce publiées jeudi.

Les embauches ont également augmenté ces derniers mois. L’économie a créé 850 000 nouveaux emplois en juin, après 583 000 en mai et 269 000 en avril. Cependant, les États-Unis n’ont pas encore récupéré près de 7 millions d’emplois perdus par rapport aux niveaux d’avant la pandémie.

Les critiques des programmes d’avantages sociaux étendus pensent qu’ils ont conduit les travailleurs à rester à la maison au lieu de chercher du travail, ce qui a rendu plus difficile pour les entreprises de pourvoir les postes vacants et a contribué à réduire l’embauche.

Il y avait environ un chômeur pour chaque ouverture d’emploi en mai, selon le Bureau of Labor Statistics.

Vingt-six États ont mis fin à leur participation aux programmes de chômage fédéraux en juin et juillet, pour essayer d’encourager les bénéficiaires à retourner au travail, augmentant ainsi la falaise des prestations pour les résidents d’environ deux à trois mois.

“Les entreprises de tout l’État continuent de dire qu’elles se développeraient et se développeraient sans le manque de travailleurs”, a déclaré en mai Marcia Hultman, secrétaire du ministère du Travail et de la Réglementation du Dakota du Sud. “La fin de ces programmes est une étape nécessaire vers la reprise, la croissance et le retour au travail.”

Avec le supplément de 300 $, près de la moitié des chômeurs (48%) gagnent autant ou plus d’argent sur les allocations de chômage que leurs chèques de paie perdus, selon un récent article publié par le JPMorgan Chase & Co. Institute.

Les fonds supplémentaires ont eu un faible impact sur la recherche d’emploi parmi les travailleurs, mais n’ont pas considérablement freiné le marché du travail, selon les économistes Fiona Greig, Daniel Sullivan, Peter Ganong, Pascal Noel et Joseph Vavra, auteurs de l’analyse.

“Nous concluons que les compléments de chômage n’ont pas été le principal moteur du taux de recherche d’emploi jusqu’à la mi-mai 2021 et que la politique américaine a donc réussi à assurer les pertes de revenus dues au chômage avec des impacts minimes sur l’emploi”, ont-ils conclu.

Et bien qu’il soit encore tôt, les preuves jusqu’à présent ne suggèrent pas que les politiques de l’État ont immédiatement poussé les gens à réintégrer le marché du travail.

Certains économistes soutiennent que les facteurs liés à la pandémie, et non les avantages, sont les principales raisons pour lesquelles les travailleurs peuvent ne pas retourner sur le marché du travail aussi rapidement que prévu.

Par exemple, les parents peuvent toujours ne pas avoir de services de garde adéquats; ceux qui ne peuvent pas travailler à domicile peuvent toujours être prudents pour des raisons de santé ; les travailleurs peuvent avoir quitté leur emploi ou changé d’industrie pendant la pandémie.

Dans le même temps, la variante delta menace de compliquer la reprise. La souche Covid est nettement plus contagieuse que la souche d’origine et peut rendre les gens plus malades que d’autres variantes virales, selon un document des Centers for Disease Control and Prevention examiné par CNBC.

Il y avait une moyenne de sept jours de plus de 62 000 nouveaux cas de Covid jeudi, contre environ 47 000 une semaine plus tôt, selon les données du CDC. Le nombre écrasant d’hospitalisations et de décès se produit parmi les non vaccinés. Mais il semble que les personnes vaccinées avec des cas révolutionnaires puissent toujours transmettre le virus à d’autres, selon le CDC.