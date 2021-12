Une famille afghane pense à ceux qui souffrent alors qu’ils commencent leur vie à Brighton

Le futur leader Naimat Zafary cherche à faire la différence dans sa patrie appauvrie après avoir trouvé un lieu de refuge à Brighton (Photo: .)

Un universitaire afghan transporté par avion de Kaboul est déterminé à aider à soulager les souffrances dans son pays natal alors qu’il commence une nouvelle vie à Brighton.

Naimat Zafary, 36 ans, qui craignait pour sa vie après la prise du pouvoir par les talibans, a emménagé vendredi dans sa maison avec sa femme Saima et leurs quatre enfants.

La famille a été évacuée par les troupes britanniques au milieu de scènes difficiles et désespérées au cours des derniers jours du pont aérien à l’aéroport de Kaboul le 23 août et il étudie maintenant à l’Université du Sussex.

Avec des milliers d’autres Afghans dans des hôtels « relais » à travers le pays, ils ont passé des mois dans des logements temporaires avant que le ministère de l’Intérieur n’organise le déménagement permanent à Hove.

Le nouveau départ au Royaume-Uni comprendra les enfants du couple, les filles Hina, 9 ans, Hurmat, 7 ans, Mahnoor, 3 ans, et son fils Ahmad Taimur, 2 ans, qui commenceront dans les écoles primaires et les crèches de leur nouveau quartier.

« C’est assez excitant de sortir de l’hôtel et d’entrer dans notre toute première maison au Royaume-Uni dans une société et une communauté qui nous ont chaleureusement accueillis », a déclaré Naimat. « Des choses simples comme aller dans la cuisine et cuisiner notre propre nourriture sont tellement agréables. Maintenant, nous pouvons penser à une nouvelle vie qui a la scolarité, l’éducation et la liberté de mouvement.

« Nous sommes également impatients de faire connaissance avec nos voisins.

« La coutume en Afghanistan est d’apprendre à connaître ses nouveaux voisins, ce qui est vraiment agréable. Nous nous sentons vraiment chez nous.

Saima, 28 ans, envisage d’apprendre l’anglais mais pense aussi à l’Afghanistan, avec ses cousins ​​du pays qui lui parlent de la pauvreté et de la famine.

« Maintenant, je sens que je suis chez moi, une maison détendue », a-t-elle déclaré. « Je suis tellement reconnaissant d’être au Royaume-Uni, mais je pense à l’Afghanistan. »

Naimat Zafary et sa famille ont trouvé un lieu de refuge à Hove où ils ont été chaleureusement accueillis (Photo : Naimat Zafary)



Naimat Zafary a été acceptée sur la bourse Chevening à la quatrième demande et est maintenant inscrite à un cours d’un an (Photo: Naimat Zafary)

Le diplômé universitaire travaillait auparavant en tant que coordinateur de projet des Nations Unies et avait des liens de premier plan avec la bourse Chevening, qui permet aux leaders émergents du monde entier de poursuivre une maîtrise au Royaume-Uni.

Alors que les forces de la coalition se retiraient et que les talibans prenaient le pouvoir, il craignait d’être la cible des nouveaux dirigeants du pays en raison de ses liens avec l’Occident.

L’anglophone a passé 10 jours à se cacher à Kaboul, la ville natale de la famille, avant que son groupe ne soit évacué alors que des foules d’environ 15 000 personnes se sont accumulées dans les derniers jours de l’exode.

La famille a trouvé un refuge alors qu’un appel est lancé en réponse à une crise humanitaire qui se déroule dans leur pays d’origine.

Le Comité d’urgence en cas de catastrophe a déclaré qu’une action « rapide » était nécessaire pour aider huit millions d’enfants au bord de la famine à Noël.

Une équipe de santé mobile du Croissant-Rouge fournit des médicaments indispensables lors d’une visite dans la communauté (Photo : PA/The Disasters Emergency Committee)

« Cette semaine, la première neige de l’année est tombée à Kaboul », a déclaré Naimat. « En quelques mois, 23 millions de personnes sont tombées dans la famine et la pauvreté. L’autre côté est le chômage.

«Un grand nombre de bureaucrates n’ont plus de travail. Ou s’ils travaillent, ils ne touchent plus leur salaire. C’est une situation choquante qui affecte un grand nombre de mes amis et de ma famille.

«Même pour ceux qui sont payés, il y a de l’inflation. Pendant que je vivais dans le pays en août, c’était un dollar égal à 77 ou 78 Afghans. Mais maintenant c’est plus de 100. C’est difficile à vivre.

« C’est le peuple afghan qui souffre le plus en ce moment et un hiver rigoureux s’annonce. Je voudrais remercier le Royaume-Uni pour son soutien et demander aux gens d’aider à l’appel.

Naimat Zafary et sa famille ont traversé une foule immense à l’aéroport de Kaboul avant d’être mis en sécurité par les troupes britanniques (Photo : Naimat Zafary)

Bien qu’il ait passé cinq mois dans un hôtel à Londres, Naimat a déjà terminé un trimestre de son cours de troisième cycle d’un an en gouvernance, développement et politiques publiques grâce à la bourse du gouvernement.

Il reste concentré sur sa patrie, où les décrets des talibans ont considérablement réduit les droits des femmes et des filles à travailler et à étudier.

Naimat a déclaré à Metro.co.uk qu’il était particulièrement ému par le sort d’un collègue éducateur afghan réduit à nettoyer des chaussures dans la rue.

« J’ai vu une vidéo d’une excellente enseignante dans l’une des écoles d’Afghanistan, et elle faisait du cirage de chaussures dans la rue », a-t-il déclaré.

« Et si c’est elle qui gagne de l’argent ? Et si une famille n’avait que des filles ? Comment pouvez-vous leur demander de ne pas travailler ou étudier ?’

Naimat Zafary à l’Université du Sussex où il a été accepté dans un programme de bourses pour les futurs dirigeants du monde (Photo : Naimat Zafary)

Le futur dirigeant, qui est basé à l’Institute of Development Studies affilié à l’université, prévoit de rester au Royaume-Uni après ses cours et de soutenir son pays natal par l’écriture et la recherche.

« Cela a toujours été mon désir d’obtenir mon diplôme et d’aider l’Afghanistan », a-t-il déclaré. « Ma connexion est avec mon peuple. Je veux les soutenir de toutes les manières possibles.

Naimat fait partie d’une douzaine d’étudiants afghans à l’université, dont neuf participent au programme Chevening.

Sussex lance un appel pour soutenir les étudiants alors qu’ils reconstruisent leur vie au Royaume-Uni. Pour en savoir plus sur l’appel afghan du Sussex Fund, cliquez sur ici.

Pour faire un don à l’appel de crise du Comité d’urgence en cas de catastrophe (DEC) en Afghanistan, cliquez ici.

