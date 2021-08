Une famille Bitcooin a dévoilé ses secrets pour sauvegarder une fortune en crypto

in

12 août 2021 07:56 UTC

Par Clark

Les portefeuilles matériels et une gamme d’emplacements sécurisés, mais rares, constituent la méthodologie de stockage des alternatives pour cette famille de crypto.

Une famille qui s’est mise à fond sur Bitcoin en 2017 a révélé ses secrets pour protéger l’actif actuellement dont la valeur est augmentée d’environ 5 000 %.

Les rangements de la famille néerlandaise de cinq personnes comprennent une série de lieux secrets qui se déroulent sur quatre continents complètement différents.

En 2017, la «famille Bitcoin» a liquidé tous ses actifs et est passé à 100% sur BTC une fois qu’elle a coté environ 900 $. Avec un commerce BTC de plus de 45 000 $ aujourd’hui, leur fortune secrète est considérablement plus importante.

Le patriarche de la famille, Didi Taihutt, a expliqué qu’il avait caché les portefeuilles de matériel dans de nombreux pays afin qu’il n’ait jamais autant à voler si l’accès à un portefeuille froid est requis.

S’adressant à CNBC, il a révélé qu’il y avait eu 2 points de dissimulation en Europe, 2 autres en Asie, un en Amérique du Sud et un sixième en Australie.

Il n’y avait pas de bunkers souterrains secrets, a-t-il ajouté, et les emplacements physiques allaient des résidences locatives, des maisons d’amis et des sites de self-stockage. “Je préfère embarquer dans un monde décentralisé là où j’ai la responsabilité de protéger mon capital”, a-t-il expliqué.

Le matériel ou les portefeuilles froids sont un moyen très apprécié de stocker des actifs cryptographiques «hors ligne», mais le propriétaire est absolument responsable des clés non publiques et il n’y a personne à qui montrer en cas de vol ou de perte. Le partenaire général de Castle Island Ventures et co-fondateur de Coin Metrics, Nic Carter, a expliqué :

« Si vous souhaitez stocker vos pièces hors de portée de l’État, vous détenez simplement directement ces clés non publiques. C’est l’équivalent de dissimuler un lingot d’or dans votre cour,

Une alternative consiste à utiliser des services de garde que divers échanges énormes comme Coinbase et actuellement PayPal peuvent offrir.

Pour un mélange des deux manières, Jack Dorsey’s Square construit un portefeuille matériel assisté et un service de garde “pour créer une réflexion supplémentaire sur la garde de Bitcoin”, comme l’a dit Cointelegraph le 9 juillet.

Selon CNBC, 74% du portefeuille crypto total de Taihuttu est dans un stockage à froid, le reste dans des portefeuilles chauds pour un accès et un commerce rapides. Il n’utilise pas les banques ou les bureaux de poste car il les trouve trop risqués, craignant une perte d’actifs en cas de faillite.

Taihuttu a admis que certaines entreprises d’entreposage frigorifique centralisées offrent un avantage important en cas de décès du propriétaire :

«Ils ont de belles configurations pour l’héritage. une fois que vous mourez, ces entreprises s’en occupent également, et je crois vraiment qu’elles font un excellent travail.

La fortune cryptographique de la famille comprend Bitcoin, Ethereum et quelques Litecoin.

