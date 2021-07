Une famille danoise “attaquée par des fans anglais qui ont encerclé leur bus depuis Wembley”

Eva Greene a déclaré que l’attaque avait empêché son fils de soutenir l’Angleterre lors de la prochaine finale contre l’Italie

Une famille soutenant le Danemark a raconté comment elle avait été attaquée par des dizaines de fans anglais après la demi-finale de l’Euro 2020 à Wembley.

La foule a envoyé un garçon de neuf ans s’enfuir en haut d’un bus pendant que son père recevait un coup de poing dans l’estomac.

Eva Greene, 43 ans, a déclaré qu’elle et son mari américain Lane étaient sur le chemin du retour, avec leur fils endormi Henry, lorsqu’une quarantaine de supporters anglais ont repéré leurs T-shirts danois à travers les fenêtres du bus.

Elle a déclaré à l’Evening Standard: «Ils ont commencé à frapper aux fenêtres et aux portes, à crier et à crier.

“Ils ont commencé à nous filmer, c’était inconfortable et bizarre parce que nous ne nous étions pas engagés avec eux – nous voulions juste rentrer à la maison.”

Le chauffeur du bus aurait laissé entrer la foule et Henry, qui était terrifié, s’est enfui au dernier étage.

Sa mère a suivi et alors qu’elle lui tournait le dos, “un gars a bondi et a frappé (son) mari dans le ventre”, dit-elle.



Les supporters anglais ont inondé tout Londres après que les Three Lions ont battu le Danemark 2-1 (Photo: PA)



Les supporters danois ont déclaré avoir remarqué des supporters anglais assis dans leur tribune (Photo: PA Images)

Alors que le bus s’arrêtait, les fans ont fait des signaux de main « jerk-off » à la famille.

Mme Greene a déclaré: “Mon mari, qui est en fait américain, était vraiment en colère, il leur a dit qu’ils devraient avoir honte d’eux-mêmes, qu’ils déshonoraient l’équipe anglaise. L’équipe d’Angleterre mérite de meilleurs fans.

La responsable des communications numériques a déclaré qu’elle et son mari tentaient de convaincre Henry de soutenir l’Angleterre lorsque les Trois Lions affronteraient l’Italie dimanche.

“Comme Henry l’a dit” Qui prévient les enfants italiens ? “”, a ajouté la mère.

La police métropolitaine a confirmé qu’elle enquêtait sur les informations faisant état d’une agression mercredi vers 11 h 30, après la victoire 2-1 de l’Angleterre.

Plus: Nouvelles de la criminalité



Le stade de Wembley avait alloué 8 000 sièges aux supporters danois, mais beaucoup ont déclaré que leur tribune avait été envahie par des supporters des Three Lions.

Jeanette Jorgenson, qui vit dans l’ouest de Londres depuis 15 ans, a déclaré au Guardian que le jeu l’avait laissée « secouée ».

Elle affirme qu’un groupe de six ou sept fans anglais, âgés de 20 à 40 ans, a tenté de lui retirer son drapeau danois et lui a tiré les cheveux.

«Je ne pouvais pas croire ce qui se passait. C’était assez effrayant », a-t-elle déclaré.

Alors qu’elle et ses cousins ​​s’éloignaient du stade après le match, on lui a apparemment dit “tu n’as pas ta place ici”.

Les fans se sont affrontés avec la police après le match acharné de mercredi (Photo: PA)



Les supporters anglais ont fait la fête toute la nuit dans le centre de Londres après le match (Photo: Shutterstock)

De nombreux supporters danois, ainsi que l’Association danoise de football elle-même, rapportent que les supporters anglais étaient assis dans des sections danoises.

Mme Jorgenson dit qu’elle a vu un “mec anglais s’approcher de ce gamin et essayer de le retirer de son siège”.

Elle a déclaré: «Ce fut une expérience effrayante. Nous avons dû acheter nos billets via le DBU parce qu’ils voulaient que nous nous asseyions tous ensemble.

“Je ne sais pas ce qui s’est passé, mais il y avait certainement beaucoup de fans anglais parmi nous, ce qui a rendu l’atmosphère un peu engourdie. Je pense que certaines personnes ont eu un peu peur parce qu’elles étaient très agressives.

Quelques fans danois qui ont vécu des expériences tout aussi mauvaises ont posté sur des groupes Facebook, mettant en garde les fans italiens contre le comportement des supporters anglais.

Cependant, Mme Jorgenson a déclaré qu’il y avait de nombreux fans anglais qui ne se comportaient pas mal.

L’Angleterre affrontera l’Italie dimanche lors de sa première finale de tournoi Euros depuis 1966.

