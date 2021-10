Une famille de l’Oregon intente une action en justice après la noyade d’une fille adolescente sous une piscine couverte en plastique après l’entraînement de l’équipe de natation

La famille de l’Oregon d’une fille de 14 ans qui s’est noyée sous une couverture de piscine en plastique a déposé une plainte de 70 millions de dollars contre la ville, le district scolaire et l’entreprise de couverture de piscine.

Le procès, déposé le 5 octobre devant la Cour de circuit du comté de Washington, cite un décès injustifié résultant d’une négligence, a rapporté The Oregonian.

Nabila Maazouz, une étudiante de première année à l’école épiscopale de l’Oregon, a été retrouvée morte sous une couverture de piscine au centre aquatique et de loisirs Shute Park de Hillsboro après un entraînement de l’équipe de natation du lycée Liberty, le 20 novembre 2019. Elle et ses coéquipiers de natation ont tiré une couverture en plastique sur une piscine mais l’étudiant de première année n’est pas sorti.

Nabila Maazouz (Fonds Mémorial Nabila Maazouz)

Les entraîneurs avaient dit aux nageurs de couvrir la piscine avec des couvertures lourdes qui créent une aspiration lorsqu’elles sont roulées sur l’eau, selon le procès.

Maazouz et d’autres ont nagé avec une couverture jusqu’au fond de la piscine, puis ont nagé sous la couverture, selon le procès. Maazouz et d’autres ont fait de même avec une deuxième couverture mais Maazouz n’a pas refait surface, selon le procès.

Le corps de Nabila a été retrouvé après que sa mère, Patricia Maazouz, a remarqué que des nageurs partaient sans sa fille et est entrée à l’intérieur, selon le procès.

Le procès allègue que les couvertures de piscine ThermaGard étaient « défectueuses et déraisonnablement dangereuses ».

Le fabricant de ThermaGard, Universal Filtration Inc., et son vendeur, The Pool and Spa House, sont désignés comme défendeurs. Fox News a contacté les deux entreprises pour commentaires.

Le porte-parole de Hillsboro, Patrick Preston, a déclaré à Fox News que la ville avait reçu la plainte et l’avait renvoyée à des avocats pour les prochaines étapes de la procédure judiciaire.

« Nos cœurs restent avec la famille Maazouz et tous les membres de notre communauté qui ont été dévastés par la mort tragique de Nabila », a déclaré Preston dans un communiqué.

La porte-parole du district scolaire de Hillsboro, Beth Graser, n’a pas répondu à la demande de commentaires de Fox News.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.