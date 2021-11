Une famille de quatre personnes a toutes contracté le COVID, deux ont été vaccinées, deux ne l’ont pas été : devinez lesquelles sont décédées

Ce ne sont jamais des « nouvelles de dernière heure », en effet, il semble que ce soient toujours les mêmes nouvelles et ce sont toujours des nouvelles tragiques. Les vaccins fonctionnent, nous le savons – parce que les gens qui ne reçoivent pas de vaccins meurent trop souvent.

C’est peut-être pour cette raison qu’hier (vendredi), les rappels approuvés par la FDA pour tous les adultes, les vaccins se sont avérés efficaces. Une famille à New York ne peut que trop bien témoigner de la «nouvelle».

Selon le « Times Union » à Albany, New York, une famille entière de quatre personnes est tombée avec COVID, les deux qui avaient été vaccinés ont commencé à s’améliorer en quelques jours, les deux qui n’avaient pas été vaccinés ne se sont pas améliorés :

Tout allait bien jusqu’au jour où ils ont tous contracté COVID-19. Julie Martin a dit qu’elle n’avait aucune idée de qui avait été infecté en premier, mais après trois jours, elle et Ben commençaient à se sentir mieux. Mais Rick et Jake empiraient.

« C’est une mise en garde que je ne veux pas accentuer », a-t-elle déclaré. « Mon mari et mon fils hésitaient à se faire vacciner. … Ils n’avaient aucun problème de santé physique et ils n’étaient pas particulièrement à risque.

Nous sommes tous particulièrement exposés à ce virus. Certains peuvent l’obtenir et ne pas vraiment savoir qu’ils l’ont (bien qu’il y ait des doutes sur la variante delta quant à savoir si vous ne le sauriez jamais), certains mourront, comme cela s’est produit dans ce cas :

Rick Martin, 57 ans, est décédé le 27 octobre; Jake Martin, 27 ans, est décédé le 2 novembre. Dans des chambres voisines de l’hôpital, ils ont été deux autres victimes de la pandémie de 20 mois, rejoignant les plus de 200 personnes décédées du COVID-19 dans le comté de Saratoga. Martin a déclaré qu’elle et ses deux enfants survivants, Ben et Lydia, sont écrasés.

« Nous sommes très, très proches », a déclaré Martin. « J’ai demandé à ma famille de m’aider à traverser ça, mais, vous savez, nous essayons de rester occupés pendant la journée et les nuits sont difficiles. Nous sommes dévastés en tant que famille. Nous le ressentons tous vraiment. Un jour à la fois.

Nous continuons à les publier, chacune d’entre elles est une tragédie, et il est difficile de ne pas penser que chacune d’entre elles est évitable. «

