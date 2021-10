Une famille de quatre personnes retrouvée morte dans le sauna d’un hôtel 5 étoiles après avoir commandé des boissons

Sergey Burenkov, 60 ans (à droite), son épouse Natalya Burenkova, 58 ans (à gauche) et sa fille Katya Burenkova, 31 ans (au milieu) faisaient partie des personnes retrouvées mortes dans le sauna (Photo: East2west News)

Une famille de quatre personnes en vacances dans un hôtel balnéaire a été retrouvée morte dans un sauna après avoir commandé des boissons.

Sergey Burenkov, 60 ans, et son épouse Natalya Burenkova, 58 ans, de Moscou, étaient en vacances avec leur fille Katya, 31 ans, et son partenaire Nikita Belousov, 37 ans.

Les Russes faisaient partie d’un groupe séjournant pendant une semaine au complexe cinq étoiles Gloria Palace dans le village de Qerret en Albanie.

Ils avaient commandé des boissons et de la nourriture au complexe de sauna, mais au moment où un serveur les a livrés, ils étaient tous morts.

« J’ai crié à plusieurs reprises que les boissons et les fruits étaient prêts », a déclaré l’employé de l’hôtel aux médias albanais.

«Personne n’a répondu, alors je suis entré dans le sauna et je les ai tous vus.

«Une personne était allongée sur un transat, deux étaient sur les bancs (sauna).

«Le dernier était assis avec ses jambes dans la piscine.

Une voiture de police s’approchant de l’hôtel Gloria Palace où quatre touristes russes ont été retrouvés morts (Photo: East2west News)



Le Gloria Palace Hotel en Albanie (Photo : Gloria Palace Hotel/East2west News)

« Ils ont tous étouffé.

L’ambassade de Russie à Tirana cherchait la cause du décès, a indiqué une source diplomatique russe.

Un communiqué de la police albanaise a déclaré: «Vers 22h20 à Qerret, Kavaja, les cadavres de quatre personnes de nationalité russe ont été retrouvés dans un sauna.

« Tous avaient été asphyxiés. »

Une source a déclaré: « Ils n’étaient arrivés à l’hôtel qu’une heure avant la tragédie. »

Des enquêtes étaient en cours pour déterminer s’il y avait eu une défaillance technique du système de ventilation du sauna ou une prise en charge inadéquate des touristes par le personnel de l’hôtel.

La consommation d’alcool par les victimes était également en cours d’examen, a-t-on rapporté.

La police n’a pas donné plus de détails sur les circonstances des décès, mais a déclaré que tout le personnel de l’hôtel avait été interrogé.

Le tourisme est devenu une industrie majeure en Albanie, qui a 300 miles de côtes.

