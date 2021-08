Une famille décède de Covid à Cardiff après une désinformation anti-vaccination | Royaume-Uni | Nouvelles

Shaul (à gauche), Basil (deuxième à partir de la droite) et Charmagne (à droite) sont décédés (Image: Francis Gonçalves)

Le frère de Francis Gonçalves, Shaul, 40 ans, leur père Basil, 73 ans, et leur maman Charmagne, 65 ans, ont tous commencé à se sentir mal le week-end du 10 juillet, quelques jours après avoir pris un repas ensemble. Ils n’ont pas reçu leurs vaccins contre le coronavirus parce qu’ils avaient été effrayés par la « désinformation » anti-vaccination.

Et dans les deux semaines suivant le début de leurs symptômes, ils étaient tous décédés. Francis veut partager son chagrin pour encourager les autres à se faire piquer plutôt que d’être rebuté par les théoriciens du complot.

“Ils ont été pris dans une grande partie de la propagande anti-vaccination qui circule”, a déclaré Francis à Wales Online.

“Il s’attaque aux gens qui ont peur et ils tombent dans le piège. Le message que je veux faire passer est pourquoi le gouvernement voudrait-il vous faire du mal en vous donnant un vaccin? Quel est le but derrière cela? J’ai parlé à tellement beaucoup de gens qui sont terrifiés par le vaccin et cela coûte des vies.”

Francis pense que son père Basil a contracté Covid-19 lorsqu’il est allé à l’hôpital le 6 juillet pour des calculs rénaux. Deux jours plus tard, Basil et Charmagne ont dîné chez Shaul et les trois membres de la famille ont rapidement commencé à se sentir mal.

Ils ont tous été testés positifs et ont été hospitalisés. Francis, qui vit à Cardiff, est rentré au Portugal pour rejoindre sa famille dès l’admission de son père.

Francis Gonçalves a perdu sa mère, son père et son frère en l’espace d’une semaine à cause de Covi (Image : Mark Lewis Photography)

Francis a déclaré: “J’ai parlé à mon frère tous les jours et nous n’avons pas pu joindre mon père. Il avait un peu d’autonomie sur son téléphone le mardi matin et j’ai réussi à lui demander comment il allait, mais alors il n’avait pas de chargeur.C’était très difficile pour moi de le joindre dans un pays dont je ne parlais pas la langue.

“Mon frère trouvait frustrant d’entrer en contact avec mes parents également, mais il a réussi à joindre ma mère le mercredi, date à laquelle mon père a été plongé dans un coma artificiel et a été transféré aux soins intensifs (unité de soins intensifs) .

“Pendant ce temps [my brother’s] le mucus était passé du vert au brun et je lui ai dit de faire très attention car cela pourrait être un signe de pneumonie. À partir de là, il s’est détérioré et quand j’ai réussi à lui parler, j’ai pu dire qu’il y avait définitivement quelque chose qui n’allait pas chez lui. J’ai commencé à repousser mes plans pour y arriver plus vite.”

Mais de manière déchirante, alors que Francis attendait les résultats du test Covid dont il avait besoin pour pouvoir s’envoler pour le Portugal, il a reçu un SMS disant que son frère avait également été transporté d’urgence à l’hôpital.

“Le samedi 17 juillet, j’ai reçu un message à 20h08 pour dire que Shaul avait été transporté d’urgence à l’hôpital dans une ambulance”, a-t-il déclaré. “J’ai parlé à sa petite amie et elle était vraiment inquiète. Puis, vers 1 heure du matin, j’ai reçu un appel d’elle disant qu’on lui avait dit qu’il était décédé ce soir-là.”

Francis a déclaré que son frère était la “personne la plus saine” qu’il connaissait et pensait que le vaccin lui aurait sauvé la vie, ajoutant: “S’il ne s’entraînait pas au gymnase ou ne courait pas, il se promenait. Il n’avait pas bu 15 ans et j’ai mangé des aliments complets à base de plantes.”

Son frère étant le seul moyen pour Francis de contacter ses parents, Francis a dû faire appel à un cabinet d’avocats au Portugal pour l’aider. Le cabinet a contacté l’hôpital en son nom et lui a communiqué ses coordonnées.

De manière dévastatrice, le mardi 20 juillet, l’hôpital a appelé Francis pour lui dire que son père était également décédé.

Basil, 73 ans, a été emmené dans une unité de soins intensifs (Image: Francis Gonçalves)

Shaul (à gauche) est photographié avec son frère Francis (Image: Francis Gonçalves)

Le lendemain, Francis a finalement réussi à prendre un vol jusqu’au Portugal pour voir sa mère et prendre des dispositions pour son père et son frère. À son arrivée, il a découvert que sa mère – qui avait un certain nombre de problèmes de santé sous-jacents, y compris une maladie auto-immune – avait du mal à faire face au virus.

Francis a déclaré: “Le mercredi, j’ai voyagé au Portugal après avoir obtenu les résultats de mon test PCR et j’ai réussi à en savoir plus sur ma mère. Elle était également dans un coma artificiel. Ils m’ont permis d’aller la voir, ce qui était déjà un signe que les choses n’allaient pas bien et j’ai dû m’habiller en EPI complet.

“Puis, le samedi 24 juillet, j’ai reçu un appel téléphonique du médecin disant qu’ils étaient dans une situation où ils avaient tout essayé et que les prochaines heures seraient critiques. Plus tard dans la soirée, j’ai reçu un appel pour dire qu’elle était décédée. une façon.”

Une semaine plus tard, le dimanche 1er août, les trois membres de la famille ont été enterrés les uns à côté des autres dans un cimetière de Lisbonne appelé Sao Joao, où une section est consacrée aux décès liés à Covid.

François a dit : “[They were buried] où sont enterrés tous les corps du Covid. Il est alloué et balisé. Ils ont dit tout le temps pendant Covid qu’ils n’avaient jamais réuni trois corps de la même famille.

“J’ai demandé à exhumer les corps à une date ultérieure et à les déplacer quelque part en dehors d’une zone dédiée à Covid, car cela ne représentait pas ma famille. Mais ils ont dit que malheureusement, n’en sachant pas assez sur Covid, il n’y a aucune intention de les déplacer jamais. était vraiment horrible.”

Charmagne et Basil s’aimaient beaucoup (Image : Francis Gonçalves)

Francis, qui est rentré du Portugal le vendredi 6 août, a déclaré que son expérience avait été incroyablement douloureuse. Il a déclaré que sa famille était “petite et proche” mais que sa mère, son père et son frère avaient tous eu un impact positif sur la vie de beaucoup d’autres autour d’eux.

Francis a déclaré qu’il avait grandi en Afrique du Sud et que son frère avait aidé la famille à déménager à Cardiff en 2015 pour échapper à la violence dans la région. Un an plus tard, ses parents et son frère ont déménagé au Portugal, d’où son père était originaire.

Décrivant sa famille, il a déclaré : « Mon père a tout donné. Il portait des chaussures cassées pour que nous puissions avoir le meilleur d’eux. J’ai trouvé une bible qu’il portait avec lui quand j’étais à Lisbonne et je l’ai ouverte et j’ai vu un marque-page et c’était une photo de ma mère quand elle avait 20 ans.

“Je pouvais voir qu’il l’aimait et qu’elle l’aimait. Il n’a jamais connu son père, mais il a toujours essayé d’être quelque chose de plus. Ma mère était une mère poule et elle ferait n’importe quoi pour nous. Je me souviens que mon frère a commencé un peu imprimerie et ne pouvait pas trouver beaucoup de travail, alors ma mère a commencé à vendre ses affaires pour pouvoir l’aider.

“Mon frère était mon meilleur ami. Il a lancé une chaîne YouTube appelée Animation Deconstructed où il parlait aux gens à travers l’animation et ça reprenait lentement, mais le plus grand et le pire, c’est que c’est devenu fou. C’était son truc. et la carrière qu’il voulait et il n’a jamais pu la voir.

“Il a toujours veillé aux meilleurs intérêts des gens autour de lui et il voulait enseigner aux gens. Il passait du temps à aider les gens et ne demandait rien en retour. C’était la même chose avec mon père, il allait chez les gens et aidez-les à arranger les choses. J’étais et je suis toujours fier de ma famille. “

Charmagne est décédée d’un coronavirus à l’âge de 65 ans (Image: Francis Gonçalves)

Francis a déclaré qu’il a pleuré ses trois membres de sa famille les plus proches au cours des dernières semaines, qu’il a passé son temps à traiter avec des avocats, des salons funéraires et des hôpitaux.

Il a déclaré: “Je suis allé au Portugal avec l’intention de m’occuper de nos parents après avoir entendu que mon frère était malade. Cela a littéralement été une poussée d’un jour à l’autre pour faire avancer les choses, mais il suffit de régler le problème et d’obtenir c’est fait.

“Vous ne faites que serrer les dents et pousser à travers et si vous parvenez à faire une pause, cela devient un flot d’émotion. J’ai beaucoup de chance que mes amis aient offert leur temps pour discuter, le soutien m’a certainement aidé. Mon ma femme et ma famille élargie des deux côtés m’ont également soutenu.

“Je suis à la maison maintenant et je sais que tout va couler beaucoup plus vite parce que je n’ai pas besoin de me précipiter autant dans les choses. Je vais avoir le temps de me concentrer sur ce qui s’est passé, donc je m’attends à être assez dépassé.”