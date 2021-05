Une famille dit que la quarantaine au Royaume-Uni a été «la pire expérience de tous les temps» après un voyage à l’hôpital

Abby Pansegrauw, 34 ans, et son bébé d’un an ont tous deux dû être soignés à l’hôpital, ce dernier pendant trois jours, en raison, disent-ils, de la nourriture qui leur a été donnée au Novotel London Heathrow Airport en avril.

Restant avec son mari, Etienne, et deux autres enfants, Mme Pansegrauw, dont la famille partage son temps entre le sud-ouest de Londres et Tadpole Village, Wiltshire revenait après quatre mois bloqués dans le Cap oriental d’Afrique du Sud à la suite du placement du pays sur le Royaume-Uni. liste rouge.

Ils avaient initialement rendu visite à leur famille pour un court voyage en décembre.

“(Mme Pansegrauw) s’est retrouvée sous perfusion, car elle était tellement déshydratée”, a déclaré M. Pansegrauw, 41 ans, qui a quitté l’Afrique du Sud pour le Royaume-Uni en 1999, a déclaré à l’agence de presse PA.

« L’hôtel a refusé de le reconnaître et a refusé de s’excuser.

« Je dirais que c’est la pire expérience que j’aie jamais vécue, pas seulement une expérience à l’hôtel.

La famille a déclaré que Mme Pansegrauw aurait théoriquement pu propager une variante de Covid-19 à deux chauffeurs de taxi londoniens qui les ont transportés.

M. Pansegrauw a déclaré que la famille avait dû attendre deux heures pour que l’hôtel organise le transport jusqu’à l’hôpital, qui, selon eux, “serait désinfecté” mais était finalement un “taxi régulier”.

“Quand le taxi est arrivé, il y avait des emballages de chips sur la banquette arrière, des canettes de soda, c’était sale”, a ajouté M. Pansegrauw.

À l’hôpital, Mme Pansegrauw a été placée dans une salle avec des patients Covid – puis, à sa sortie, elle a été ramenée à l’hôtel par un autre taxi et chauffeur.

“Cela semble ridicule, n’est-ce pas vraiment … quand vous avez affaire à des personnes qui, selon vous, pourraient avoir Covid”, a déclaré M. Pansegrauw.

«Ils n’étaient pas du tout préparés à cela.»

Le rapport d’un médecin que la famille a montré à PA indique que les médecins de leur hôpital pensaient qu’une intoxication alimentaire était une cause probable des maladies de la mère et du fils au Novotel Heathrow.

Cependant, un porte-parole de Novotel a déclaré que la société “a mené une enquête détaillée” et a affirmé qu’un ambulancier paramédical présent “a trouvé qu’une intoxication alimentaire était peu probable, car il n’y avait pas d’autres cas à l’hôtel”.

Tous les voyageurs entrant en Angleterre à partir de la liste rouge des pays du gouvernement doivent immédiatement se mettre en quarantaine pendant 10 jours complets dans l’un des nombreux hôtels.

Malgré des séjours coûtant plus de 2 000 £, hors vols, certains voyageurs se sont plaints du mauvais service client et des protocoles Covid.

Le coût du séjour des Pansegrauw était de 2 400 £, ce qui, en plus des 2 000 £ pour leur vol, les obligeait à maximiser leurs cartes de crédit.

Malgré cela, les invités devaient nettoyer leur propre chambre et payer un supplément par article pour que leurs vêtements soient lavés, a déclaré M. Pansegrauw, et les seules installations de cuisine de la famille étaient un mini-réfrigérateur et une bouilloire.

Le propriétaire du pub a ajouté qu’il n’y avait “rien de sain” à manger pour ses enfants et qu’on leur a refusé des demandes de “choses simples” comme des spaghettis.

«Je n’ai jamais été en prison auparavant, mais (les conditions de l’hôtel) me sentaient comme ce qui était le plus proche», a déclaré M. Pansegrauw.

Les hôtels de quarantaine sont organisés au nom du gouvernement britannique par Corporate Travel Management (CTM), que M. Pansegrauw a également décrit comme « absolument inutile ».

Lors de l’organisation du voyage, les relevés téléphoniques de Mme Pansegrauw montrent qu’elle a dû appeler CTM près de 20 fois en trois semaines sans réponse avant de pouvoir parler à l’entreprise.

Deux voyageurs indiens ont déclaré à l’AP qu’ils pensaient également que le système de quarantaine les plaçait dans des environnements où les variantes de Covid pourraient se propager.

PA a également trouvé plusieurs autres voyageurs qui se sont plaints de la nourriture de l’hôtel, Paresh Bhundia déclarant que le Novotel Heathrow lui avait donné, à lui et à sa femme, plusieurs repas avec de la viande malgré des demandes explicites de cuisine végétarienne.

Un porte-parole de CTM a déclaré avoir effectué des réservations pour plus de 27 900 personnes de retour au Royaume-Uni et reçu des plaintes concernant le service de quarantaine des hôtels pour 1,6% des réservations.

“Nous adaptons nos ressources pour gérer des volumes très élevés d’appels de voyageurs retournant au Royaume-Uni”, ont-ils déclaré.

« Nous sommes désolés des longs délais d’attente que certains voyageurs ont rencontrés pour essayer de nous contacter. »

Un porte-parole de Novotel a déclaré que la société était “déçue” d’entendre les commentaires des Pansegrauws, ajoutant que les commentaires des autres clients étaient dans l’ensemble “extrêmement positifs”.

“Nous reconnaissons bien sûr qu’il s’agit de circonstances difficiles et nous avons fait tout notre possible pour rendre l’expérience aussi confortable que possible pour nos clients, notamment en leur permettant de commander des livraisons de plats à emporter pendant leur séjour”, a déclaré le porte-parole.

« Tout service qui ne relève pas de cela, comme la sécurité et le transport, est de la responsabilité d’autres fournisseurs contractés par le gouvernement. »

Un porte-parole du ministère de la Santé a déclaré: «Notre priorité absolue a toujours été de protéger le public et le régime robuste de frontières et de tests que nous avons mis en place aide à minimiser le risque d’entrée de nouvelles variantes au Royaume-Uni.

« Le gouvernement continue de veiller à ce que chaque personne en quarantaine reçoive le soutien dont elle a besoin, et toutes les installations de quarantaine gérées répondent à la grande majorité des besoins des personnes. »