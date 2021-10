Une famille d’un enfant de 6 ans abattu à l’extérieur du domicile des voisins poursuit pour 4 millions de dollars

Lire du contenu vidéo

La famille du garçon de 6 ans du Michigan qui a été abattu devant le domicile de leurs voisins alors qu’il récupérait son vélo a fait appel à un avocat … et ils traînent les voisins devant les tribunaux.

Selon de nouveaux documents juridiques, obtenus par TMZ, Coby DanielLe père de a dit que son fils a du mal à se remettre de la fusillade et que la famille s’attend à de lourdes factures médicales à l’avenir.

Dans son costume, Arnold Daniel affirme que son fils souffre toujours et est choqué par l’incident et qu’il aura besoin d’une aide professionnelle sous la forme de conseils en traumatologie … ainsi que de conseils psychiatriques et psychologiques.

Le père de Coby dit aux voisins, Ryan Le Nguyen et Michael Inhmathong, devraient être tenus responsables des dommages parce qu’ils savaient que les enfants du quartier jouaient près de leur cour et avaient le devoir de la garder en sécurité pour eux… passé.

Comme nous l’avons signalé … Le-Nguyen aurait tiré sur le jeune Coby dans le bras après l’avoir poursuivi avec une masse. Le voisin aurait été énervé Coby et un copain a laissé ses vélos sur le trottoir devant sa maison.

Le père de Coby s’en prend aux voisins pour au moins 4 millions de dollars de dommages et intérêts.

Nous soupçonnons que la maison de Le-Nguyen ne sera pas un arrêt populaire ce week-end pour des tours ou des friandises.