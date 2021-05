Une famille d’un garçon de 9 ans tué par la foudre fait un don d’organes pour sauver trois enfants ⋆ .

Le père au cœur brisé de Jordan Banks a déclaré qu’il espérait continuer l’héritage de gentillesse de son fils (Photo: PA / Facebook)

La famille en deuil d’un garçon «altruiste» tué par la foudre a fait don de ses organes dans l’espoir qu’il pourra sauver la vie de trois autres enfants.

Le père au cœur brisé de Jordan Banks a déclaré qu’il espérait continuer l’héritage de “ gentillesse ” de son fils en disant aux parents de chérir chaque moment qu’ils avaient avec leurs enfants.

Le jeune homme de neuf ans a été tué après une tempête anormale alors qu’il jouait au football sur un terrain de Blackpool mardi soir.

Dans un message sur Facebook, le père Matt Banks a expliqué comment les organes de Jordan peuvent aider à sauver la vie de trois enfants.

Il a écrit: “ Jordan était et est toujours la petite personne la plus incroyable.

“ Il avait le plus grand cœur et ferait n’importe quoi pour n’importe qui, et quand les parents disent qu’ils ont le meilleur enfant de tous les temps, il [genuinely] était le meilleur de tous les temps et si j’aurais jamais pu demander un enfant parfait, c’était ma Jordan.

“ Je n’aurais pas pu être plus fier de lui en mettant toujours les autres lui-même, une petite personne si altruiste.

“ Même maintenant, sa gentillesse a permis à trois autres enfants de vivre, comme il nous a toujours dit qu’il voulait être en mesure d’aider d’autres personnes s’il le pouvait. Ainsi était un donateur et a fait un don qui, nous le savons, sera ce qu’il voulait.

Les organes de Jordanie, 9 ans, peuvent désormais aider à sauver la vie de trois enfants (Photo: PA)



Papa Matt Banks a dit aux parents de chérir chaque instant avec leurs enfants (Photo: PA)

Cela vient après qu’il a été révélé que Jordan avait collecté 3000 £ pour des causes de santé mentale plus tôt cette année en parcourant 30 miles, et avait laissé des bonbons sur les voitures de police en lock-out pour aider les agents à remonter le moral.

Le fan du Liverpool FC a même été félicité par la star James Milner pour ses efforts de collecte de fonds.

Le footballeur a dédié hier soir la victoire 4-2 de Liverpool contre Manchester United à la Jordanie, écrivant sur Twitter: “ Une grande victoire pour la Jordanie ”.

Les joueurs de l’équipe portaient tous des hauts avec le numéro «7» et le nom de Jordan lors de leur séance d’échauffement avant le match.

Papa Matt a dit aux parents de traiter chaque jour avec leurs enfants comme «précieux».

Il a poursuivi: “ Littéralement, les mots ne peuvent même pas expliquer à quel point j’ai le cœur brisé.

«Non seulement j’ai perdu mon petit garçon, mais j’ai perdu mon petit meilleur ami. Nous nous asseyions et parlions pendant des heures de son avenir et il me demandait toujours comment je voulais que ses enfants m’appellent, et nous avons tous les deux opté pour papi.

“ Je n’ai jamais rien pris pour acquis et je me suis toujours assuré que nous avions du temps de qualité en famille et j’ai fait tout ce que je pouvais pour lui montrer à quel point il était aimé et à quel point il était spécial et beau. ”

Une grande victoire pour la Jordanie

â ?? ¤ï¸ ?? â ?? ¤ï¸ ?? â ?? ¤ï¸ ?? â ?? ¤ï¸ ?? â ?? ¤ï¸ ?? â ?? ¤ï¸ ?? â? ? ¤ï¸ ?? â ?? ¤ï¸ ?? â ?? ¤ï¸ ?? pic.twitter.com/WY2gju0wSV – James Milner (@JamesMilner) 13 mai 2021

Matt a déclaré qu’il avait le “ cœur brisé ” de la perte de son fils Jordan (Photo: PA)



Kind Jordan a laissé des bonbons sur les voitures de police en lock-out pour remonter le moral des agents (Photo: Lancashire Constabulary)

Il a ajouté qu’il espère que personne d’autre n’aura jamais à subir la douleur qu’il souffre.

«Ce que je demande à toute personne ayant des enfants chérit chaque instant, même des moments qui semblent trop insignifiants en ce moment.

«Les chercher à l’école, les mettre au lit le soir, leur faire prendre un verre pour prendre le thé ensemble… comme on ne sait jamais quand des moments comme ça vous seront enlevés.

“ C’est seulement comme si hier je préparais un breuvage à Jordan, le mettais au lit, recevais des baisers, le serrais et jouais avec lui.

“ Ne prenez pas le temps pour acquis car vous pourriez finir par souhaiter avoir plus comme moi! Alors s’il vous plaît, s’il vous plaît, si vous êtes occupé et qu’ils voudront peut-être jouer à un jeu ou regarder quelque chose avec vous, trouvez le temps parce que c’est inestimable.

Il a raconté comment son fils avait une passion pour la mode et portait toujours une chemise de Liverpool ou un haut de Cobra Kai, une comédie d’arts martiaux américaine basée sur The Karate Kid.

“ Il changeait de tenue 3 fois par jour, ce qui agaçait Jen à cause de la quantité de lessive, mais il s’assurait toujours qu’il avait l’air à la mode et aimait sa tenue ”, a ajouté Matt.

Une page GoFundMe mise en place pour la famille Jordan a déjà levé près de 75 000 £.

