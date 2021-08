Une famille jette 25 000 $ de la maison de grand-mère qui nettoie – mais les travailleurs l’économisent .

Une famille a accidentellement jeté 25 000 $ lors du nettoyage de la maison d’une grand-mère, mais les travailleurs des déchets ont pu le trouver (Photo: Gary Capan)

Ce qui était censé être un beau geste est devenu une course contre la montre alors qu’une famille a accidentellement jeté 25 000 $ dans les économies d’une grand-mère dans une enveloppe.

Une famille de l’Ohio a appelé mercredi une agence de collecte des déchets dans l’espoir de récupérer de l’argent scellé à l’intérieur d’une enveloppe, qu’elle avait prise pour des ordures, a rapporté le New York Post.

Le superviseur des opérations, Gary Capan, a expliqué qu'”ils nettoyaient leur maison pour leur grand-mère et ils ont nettoyé le réfrigérateur, jeté toutes les ordures, pris tous les articles du congélateur et les ont mis dans un sac”.

“Et puis la grand-mère a dit:” Hé, il y a une enveloppe avec 25 000 $ dedans, ne perdez pas ça “, a déclaré Capan.

Les bulldozers écraseraient immédiatement les déchets dans un « processus continu » (Photo : Gary Capan)

Le temps presse pour Capan et son équipe. S’ils n’obtenaient pas les fonds avant que les camions poubelles ne déchargent les ordures à la décharge, les bulldozers écraseraient immédiatement les déchets dans un « processus continu ».

Dans ce cas, une recherche de l’enveloppe manquante serait sans espoir.

“Si (l’argent) tombe (à la décharge), il n’est plus possible de le trouver”, a déclaré Capan.

Heureusement, l’équipe a réussi à arrêter le camion à temps et à rechercher l’argent manquant à l’intérieur du centre de recyclage où tous les camions ont été détournés.

“J’ai dit aux filles, si c’est là-dedans, nous le trouverons pour vous, car elles étaient assez contrariées”, a déclaré le directeur des opérations du centre de recyclage, Dan Schoewe.

“Cela a pris 10 minutes et en fait, j’ai dit:” Mec, ça ressemble à ça “, je l’ai retiré, je l’ai ouvert et il y avait le paquet à l’intérieur avec l’argent”, a déclaré Schoewe. « Ils étaient si heureux, ils pleuraient.

Capan a conclu: «Nous nous sentons bien ici. Je me suis senti bien. J’étais comme, “Ouais, c’est génial.” Quelle belle histoire. Et nous sommes juste heureux de vous aider.

