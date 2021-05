Une famille juive a subi un barrage d’insultes antisémites – jusqu’à ce qu’un propriétaire d’armes à feu intervienne ⋆ .

Une famille juive quittait une synagogue lorsqu’un groupe d’hommes est passé et a insulté la famille jusqu’à ce qu’un spectateur armé se mette entre eux, a rapporté jeudi une filiale locale de CBS.

Eric Orgen a déclaré qu’il marchait avec sa femme et sa fille lorsque les hommes ont crié et jeté des ordures sur la famille, selon CBS12 News.

«Ils ont juste commencé à crier par la fenêtre des choses désobligeantes envers les Juifs», a déclaré Orgen à CBS12 News. Les hommes ont dit: «Libérez la Palestine, mourez juif, si vous juif, je vais violer votre femme.»

«Ma première pensée a simplement été de m’assurer que ma femme et ma fille étaient derrière moi pour que je puisse supporter tout ce qui allait se passer», a déclaré Orgen, a rapporté CBS12 News.

pic.twitter.com/nGgBWnkFRK – Maire Gabriel Groisman (@GabeGroisman) 19 mai 2021

Un inconnu armé est intervenu et s’est mis entre la famille et les hommes jusqu’à leur départ, a déclaré Orgen, a rapporté CBS12 News. La police locale a ouvert une enquête sur l’incident.

“Le gars dans la voiture derrière eux a vu tout se passer”, a déclaré Orgen à CBS12 News. «Je l’ai vu tirer une arme et se mettre entre les deux – je veux dire qu’il était presque là en tant que notre ange gardien qui nous protégeait. Je pense qu’une fois qu’ils l’ont vu, ils ont tout simplement décollé.

Les incidents antisémites ont augmenté de 40% de 2019 à 2020 en Floride, a rapporté l’Anti-Defamation League. Des gens à l’intérieur d’une camionnette avec des graffitis antisémites, y compris des messages comme «Hitler avait raison», ont crié des insultes racistes contre des manifestants pro-israéliens à Boca Raton, en Floride, avant de traverser la foule la semaine dernière, a rapporté CBS12 News.

«Le but de ces attaques est clair», a déclaré le maire Gabriel Groisman à CBS12 News. «C’est pour semer la peur dans le cœur de la communauté juive, et pour les auteurs de cette attaque, ils doivent savoir qu’ils échoueront. Nous sommes une communauté forte et une communauté fière et nous sommes forts avec Israël et aucune attaque ou intimidation ne fonctionnera.

