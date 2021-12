Une famille londonienne fait face à l’horreur de Noël alors que la police lance la recherche d’un garçon de 11 ans porté disparu | Royaume-Uni | Des nouvelles

La police métropolitaine a déclaré que Corde, de Grove Park, Camberwell, n’avait pas été vue depuis environ 1 heure du matin. Il est décrit comme un garçon noir de petite taille, mesurant environ 4 pi 6 po.

On pense que Corde porte un sweat à capuche bleu foncé avec «GAP» en lettres jaunes et des baskets Nike.

On pense qu’il s’est éloigné de son adresse.

La police a déclaré que les policiers et sa famille « se soucient de plus en plus de son bien-être ».

Grove Park se trouve entre les stations Peckham Rye et Denmark Hill Overground dans le sud de Londres.

Il se situe entre Walworth au nord et Dulwich au sud.

Toute personne ayant des informations doit appeler la police immédiatement au 101 en citant 972/22DEC.

Plus à venir…