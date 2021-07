Une famille perd l’accès à 6 900 000 $ d’ETH, dit qu’elle n’a jamais reçu de fichier de portefeuille de la Fondation Ethereum ⋆ Crypto new media

Une famille demande l’aide du public pour récupérer un fichier de portefeuille contenant des millions de dollars d’Ethereum (ETH) de la Fondation Ethereum.

Dans une collecte de fonds GoFundMe, Yukiko Williams affirme avoir acheté 3 000 ETH lors de l’événement Ethereum Initial Coin Offering (ICO) en 2014.

Williams dit que la Fondation Ethereum leur a envoyé le fichier JSON qui leur donnerait accès au portefeuille contenant les jetons, mais ils ont rencontré des problèmes techniques avec le fichier.

“Alors que l’adresse du portefeuille renseignée avec le mot de passe crypté par caractère a été générée avec succès, le fichier JSON le plus important a refusé de répondre comme il était censé le faire.”

Williams dit que la Fondation Ethereum était censée leur envoyer un e-mail avec le fichier JSON du portefeuille de sauvegarde, mais cela ne l’a jamais fait.

“Bien que nous ayons fait tout notre possible pour accéder à notre portefeuille, Ethereum, d’autre part, nous a rassuré qu’ils avaient un fichier de sauvegarde de portefeuille qu’ils nous enverraient par e-mail. Malheureusement, personne de leur côté n’a suivi la résolution car l’e-mail n’est jamais parvenu.

Après un an de ventes privées, Ethereum a été mis en ligne. Il est devenu plus difficile de les atteindre à mesure que le projet réussissait et attirait des millions de passionnés de crypto-monnaie comme vous et moi, qui croient en la technologie blockchain et la décentralisation.

Après sept ans de tentatives infructueuses pour récupérer le dossier, Williams dit que la prochaine étape de la famille est de faire sa réclamation auprès de la Chambre de commerce internationale (CCI). Williams collecte des fonds pour aider à couvrir les dépenses, car le dépôt d’un dossier à ce niveau pourrait entraîner des frais juridiques élevés.

Selon la page GoFundMe, la famille recueille 250 000 $ pour payer la bataille juridique.

Au moment de la rédaction, Ethereum se négocie à 2 310 $, ce qui porte la valeur de 3 000 ETH à plus de 6,93 millions de dollars.

