Une famille poursuit après que son fils a été vacciné à l’école SANS son consentement

Kenner, LA – Dans un rare aveu, une grande entreprise de soins de santé, Ochsner Health, a reconnu sa faute après qu’un enfant a reçu le vaccin COVID-19 de Pfizer à l’école – sans la permission de ses parents.

Selon l’avocate de Lafayette Shelly Maturin, la famille poursuit maintenant à la fois le district scolaire et Ochsner Health pour violation flagrante des droits parentaux.

Selon la mère de l’enfant, Jennifer Ravain, son fils a rendu son formulaire de consentement non signé à l’école et malgré le fait qu’il n’ait pas été signé par l’un de ses parents, il a quand même reçu le jab. L’événement faisait partie d’un programme de vaccination scolaire Ochsner Health – un effort pour vacciner les enfants à travers l’État.

« Les actions flagrantes et imprudentes d’Ochsner et de l’East Jefferson High School sont allées bien au-delà de toute limite légale ou morale et, au minimum, constituent une batterie contre l’enfant mineur », a déclaré Maturin. « J’espère que ce type de comportement imprudent cessera immédiatement et qu’aucun autre parent ou enfant n’aura à vivre ce cauchemar. »

Le médecin-chef d’Ochsner Health, le Dr Robert Hart, a déclaré aux médias locaux qu’ils étaient d’accord, aucun enfant ne devrait être vacciné sans le consentement des parents.

« Ochsner Health a travaillé en étroite collaboration avec les écoles tout au long de la pandémie de COVID-19 pour assurer la sécurité des professeurs et des étudiants en classe et au-delà, et nous avons été invités par les écoles à fournir des vaccinations sur place depuis que la Food & Drug Administration (FDA) a approuvé le Vaccin Pfizer pour les adolescents de 12 à 17 ans », a déclaré Hart.

« Bien que nous croyions fermement à la vaccination des adolescents pour les protéger du COVID-19, cela ne devrait être fait qu’avec le consentement des parents. Notre équipe a été informée qu’un élève a été vacciné sans le consentement parental approprié lors d’un événement de vaccination scolaire le 20 octobre. Nous avons mis en place des procédures pour nous assurer que toutes les politiques sont respectées ; cependant, dans ce cas, cela ne s’est pas produit. Nous avons pris des mesures immédiates pour revoir nos politiques de vaccination sur place et nous assurer que ces politiques seront strictement appliquées à l’avenir.

«Nous sommes en communication avec le parent qui a porté cela à notre attention. Nous offrons nos sincères regrets et nos excuses pour toute détresse que cela a causée. »

Le porte-parole du conseil scolaire de la paroisse de Jefferson, Paris Vinnett, a également répondu et admis l’erreur, déclarant dans un communiqué: « Les responsables d’Ochsner Health nous ont informés qu’ils menaient une enquête approfondie sur l’événement vaccinal pour s’assurer qu’il s’agissait d’un incident isolé et qu’il ne se reproduirait plus. . … Nos procédures opérationnelles standard incluent l’obtention du consentement écrit d’un parent ou d’un tuteur légal avant qu’un élève ne reçoive le vaccin lors d’un événement organisé dans l’une de nos écoles. Nous continuerons à travailler avec Ochsner Health et nos autres partenaires de santé pour garantir que les événements de vaccination organisés sur nos campus suivent ce processus. »

Étant donné qu’une étude a été publiée le mois dernier suggérant que les garçons sont plus à risque du jab Pfizer qu’ils ne le sont du COVID-19, l’idée de vacciner les garçons est discutable, mais devient carrément flagrante lorsqu’elle est effectuée sans le consentement des parents.

Au cours des 20 derniers mois, 59 268 enfants âgés de 0 à 17 ans sont décédés de diverses causes. Seulement 542 d’entre eux sont morts de ou avec COVID-19. Ainsi, alors que ce nouveau mandat de vaccin pour les enfants peut soulager les nerfs de la Branche Covidians et de la Team Doom, prétendre qu’il est au profit des enfants est sans fondement, et compte tenu des résultats de cette récente étude, carrément insidieux.

Des recherches menées par une équipe de l’Université de Californie ont montré que les adolescents sont six fois plus susceptibles de souffrir de problèmes cardiaques causés par le vaccin COVID-19 que d’être hospitalisés à cause de COVID-19 lui-même.

