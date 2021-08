Une famille qui a opté pour le Bitcoin dans des magasins de 900 $ Fortune sur quatre continents Crypto new media

Rencontrez « The Bitcoin Family » qui vit une vie nomade décentralisée uniquement sur Bitcoin. Didi Taihuttu, 43 ans, a une femme et trois enfants. Ils sont connus comme la famille qui a liquidé tous leurs actifs en 2017 pour racheter Bitcoin alors qu’il se négociait à environ 900 $. Taihuttu est un véritable exemple d’un passionné de Bitcoin. Selon lui sur son site Internet, après avoir perdu sa mère, et plus tard son père, il « a commencé à réfléchir de plus en plus à la vie et a découvert que la vie que je menais n’était pas la vie que je voulais vivre. J’ai expérimenté que la vie pouvait aller très vite et que j’avais besoin de changer.

Le Néerlandais a vendu son entreprise de 11 ans avec tout ce qu’il possédait, de sa maison aux jouets de ses enfants. Ensuite, il a acheté une camionnette et a pris la route avec sa famille pour mener une vie nomade minimaliste, en attendant qu’un boom de la crypto se produise. C’était en 2017.

L’implication de longue date de Taihuttu dans Bitcoin

Avant de devenir populaire, Didi avait entendu parler de Bitcoin dès 2013. Avec deux de ses amis, il a commencé à exploiter Bitcoin. Pour reprendre les mots de Taihuttu : « Je suis un entrepreneur, alors quand j’ai entendu parler du bitcoin pour la première fois, j’ai dit : Faisons ça. Malheureusement, cette entreprise a échoué, alors il l’a fermée. Selon lui, il a perdu confiance en BTC lors du crash de 2014.

Le prix du BTC a maintenant tendance à environ 46 000 $ | Source : BTCUSD sur TradingView.com

Mais ce n’était pas la fin de sa relation avec Bitcoin, car il continuait à croiser le chemin de la crypto-monnaie. Lorsqu’il a vu que de plus en plus de gens commençaient à acheter des Bitcoins, il en a déduit que ce qui suivrait serait une révolution monétaire. Et il n’avait pas tort. C’est cette révélation qui l’a poussé à faire tapis. On estime qu’à cette époque, après avoir vendu tous ses actifs, il a réussi à acquérir environ 100 Bitcoins d’une valeur d’environ 350 000 $.

Les coffres-forts cryptographiques secrets de la famille

La famille a fait fortune grâce à ses investissements et a décidé de stocker cette fortune dans des coffres secrets. Ces coffres sont situés dans différents pays sur quatre continents différents. Taihuttu a deux cachettes en Europe, deux autres en Asie, une en Amérique du Sud et une sixième en Australie, selon cet article de CNBC.

“J’ai caché les portefeuilles matériels dans plusieurs pays afin que je n’aie jamais à voler très loin si j’ai besoin d’accéder à mon portefeuille froid pour sortir du marché”, a déclaré Taihuttu de la famille Bitcoin. La famille a déclaré à CNBC que les cachettes cryptographiques sont cachées de différentes manières et à divers endroits, allant des appartements en location et des maisons d’amis aux sites de libre-entreposage. Taihuttu a expliqué : « Je préfère vivre dans un monde décentralisé où j’ai la responsabilité de protéger mon capital.

Didi Taihuttu et la vie nomade de sa famille

En 2017, la famille néerlandaise s’est lancée dans une nouvelle vie, documentant ses voyages sur YouTube et d’autres plateformes de médias sociaux. “Ma femme a convenu que nous étions très heureux en tant que famille itinérante et que nous devions apprendre aux enfants qu’ils peuvent être très heureux sans tout le luxe que nous avions auparavant”, a expliqué Taihuttu.

Image en vedette de yolofamilytravel.com, graphique de TradingView.com