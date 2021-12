Une fan de Kylie Jenner enfreint l’ordonnance restrictive à son domicile dans un incident effrayant

Dimanche, une fan de Kylie Jenner qui avait déjà fait l’objet d’une ordonnance d’interdiction s’est approchée de son domicile dans le quartier Holmby Hills de Beverly Hills. TMZ a rapporté que l’homme, Jrue Mesgan, avait sonné la porte de sa résidence dimanche après-midi. Il a été rapidement arrêté après qu’un agent de sécurité a rapidement remarqué qu’il se trouvait dans le secteur.

Peu de temps après que Mesgan ait sonné la porte, un agent de sécurité est intervenu et a appelé la police. Mesgan a ensuite été arrêté pour délit de violation d’une ordonnance du tribunal. Il est actuellement détenu sous caution de 20 000 $. TMZ a rapporté que ce n’était pas la première fois que Mesgan tentait de contacter Jenner en visitant sa résidence. Au cours des derniers mois, il s’est approché de sa maison à plusieurs reprises, ce qui a incité la star de télé-réalité à obtenir une ordonnance restrictive contre lui. Puisqu’il s’est de nouveau rendu dimanche à son domicile, ce qui était en violation de l’ordonnance de non-communication, il a été rapidement arrêté.

Malheureusement, ce n’est pas le seul incident effrayant auquel Jenner a dû faire face l’année dernière. À la mi-décembre, un autre fan a tenté d’atteindre le joueur de 24 ans avec des fleurs à la main, selon TMZ. L’individu a sauté une clôture et a frappé à une porte à la recherche de Jenner. Mais, ils sont allés à la mauvaise maison. L’homme de 23 ans aurait apporté des fleurs et était censé demander la main de Jenner en mariage. Heureusement, les autorités ont été rapidement appelées et l’homme a été arrêté pour délit d’intrusion.

Tous ces événements se sont produits au milieu de la grossesse de Jenner. En septembre, la star de Life of Kylie a partagé qu’elle attendait son deuxième enfant avec Travis Scott. Le couple est déjà parents de leur fille de trois ans Stormi. Elle a annoncé la nouvelle en partageant une vidéo sur Instagram dans laquelle elle présentait son baby bump en pleine croissance. Jenner a géré sa deuxième grossesse de manière très différente de la première. Avec sa première grossesse, elle a gardé la nouvelle secrète jusqu’à la naissance de sa fille.

Quant à la raison pour laquelle elle a choisi de garder le silence sur l’actualité de sa grossesse, elle a dit à Andy Cohen lors de la réunion de L’incroyable famille Kardashian qu’elle voulait simplement garder cette partie de sa vie privée étant donné la partie de sa vie qu’elle a déjà partagée avec le Publique. Elle a expliqué: « J’ai partagé tellement de ma vie. J’étais aussi très jeune quand je suis tombée enceinte, et c’était juste beaucoup pour moi personnellement. Je ne savais pas comment j’allais apporter cela au public aussi et avoir l’opinion de tout le monde . Je pense que c’était juste quelque chose que je devais traverser par moi-même. «