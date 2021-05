Une fascinante guerre des styles

L’unification de tous les titres super légers le 22 mai entre José Ramírez et Josh Taylor est l’un des combats les plus attendus de ces derniers temps. Ce n’est pas pour moins. Ils affrontent deux invaincus, deux champions incontestés, une boxe solide avec des nuances différentes, des gardes croisés et de nombreuses ambitions de gagner pour continuer à grimper dans la boxe de premier niveau.

Ce sera la mobilité et le talent de boxe contre la persévérance, la ténacité et la pression écrasante. De ce bouillon, nous prendrons la meilleure soupe, peut-être, le combat de l’année. Un combat qui a une importance cruciale pour l’avenir immédiat du champion unifié à 135 livres, Teofimo López. et le monarque poids welter WBO: Terence Crawford.

Dans la vidéo, je présente la première des trois analyses avec un aperçu de ce combat fascinant. Le face-à-face, l’analyse des styles individuels, les différences entre chacun dans leurs performances possibles, le combat que nous verrons et la première prévision de Ramírez vs. Taylor.