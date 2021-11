Une fausse dichotomie ? Relations civilo-militaires et préférences de politique étrangère du Pakistan vis-à-vis de l’Inde

En Inde, en général, l’impasse dans les relations indo-pakistanaises malgré les ouvertures des gouvernements successifs est communément attribuée aux relations civilo-militaires « tendues » au Pakistan. (Image représentative : IE)

Par Amb. Anil Trigunayat & Paras Ratna

Les relations indo-pakistanaises malgré le cessez-le-feu de février dernier sont au plus bas. L’approfondissement de la méfiance entre les deux voisins nucléaires s’est accentué avec l’arrivée des talibans en Afghanistan, où l’État profond pakistanais continue de se livrer à un jeu à somme nulle tout en maintenant les activités terroristes transfrontalières en Inde. Les craintes de groupes extrémistes et de combattants fraîchement sortis d’Afghanistan via le Pakistan pénétrant dans J&K ne peuvent être écartées. Les récents efforts de l’Inde pour accueillir une réunion régionale de la NSA à Delhi plus tard dans la semaine sur la situation désastreuse et l’aide indispensable au peuple afghan en difficulté et démunis ont été rejetés par la NSA pakistanaise, qualifiant cela de « spoiler se transformant en pacificateur ». En fait, Rawalpindi a fait tout son possible pour garder New Delhi à l’écart de tout pourparler de paix ou de tout effort de stabilisation régionale depuis un certain temps maintenant, le considérant comme son avantage stratégique « le protectorat » avec l’actuel établissement de Kaboul dirigé par Haqqani. Une profonde méfiance a maintenu les adversaires désengagés, rendant les situations bilatérales et régionales plus volatiles, le facteur chinois s’ajoutant à la complication.

En Inde, en général, l’impasse dans les relations indo-pakistanaises malgré les ouvertures des gouvernements successifs est communément attribuée aux relations civilo-militaires « tendues » au Pakistan. Il est généralement avancé que l’armée pakistanaise joue le trouble-fête chaque fois que l’autorité civile tente de réparer les barrières avec l’Inde. Alternativement, un vaste corpus de littérature met l’accent sur l’intimité avant la partition, la culture partagée et la cuisine comme base pour défendre des liens cordiaux entre les «peuples» de l’Inde et du Pakistan. Ici, la politique est considérée comme une influence corruptrice, en l’absence de laquelle il y aura une chaleur et une bonhomie durables entre les masses communes dans ces deux pays. Cependant, la légitimité de la politique/de la décision politique dépend de la validation des acteurs/institutions dominants ainsi que des masses, un point qui est souvent relégué en note de bas de page dans ces analyses. La réponse de l’Inde à la récente Assemblée générale des Nations Unies ciblant le Pakistan pour terrorisme d’État a suscité beaucoup d’intérêt dans les médias nationaux.

Mais un consensus civilo-militaire existe au Pakistan sur les questions de politique étrangère et de sécurité nationale, soulignant sa légitimité auprès des factions dominantes de la société. Par conséquent, toute « division » civilo-militaire au Pakistan sur les questions de sécurité nationale et de politique étrangère est en degré et non en nature.

Le consensus durable

Selon Milan & Nelson (2013), l’opinion publique est le principal moteur des décisions prises dans le domaine de la politique étrangère/de la sécurité nationale au Pakistan. Dans le contexte des relations américano-pakistanaises, ils soutiennent qu’après le 11 septembre, de nombreux Pakistanais ont commencé à considérer le partenariat du Pakistan avec la guerre américaine contre le terrorisme en Afghanistan comme la principale raison d’une augmentation des attaques terroristes au Pakistan. Cela a abouti à la consolidation du sentiment anti-américain dans le commun des Pakistanais. En conséquence, l’armée pakistanaise a refusé de se plier à la pression américaine pour agir sur le réseau Haqqani, LeT et Hizb-ul-Mujahideen, et a maintenu que la pression unilatérale compromettait la souveraineté. Cette résistance de l’armée pakiste contre la pression américaine pour agir sur les sanctuaires de la terreur résonnait bien avec l’humeur dominante des masses. Le Washington Post dans son rapport sur le refus du Pakistan d’étendre les opérations militaires du Sud-Waziristan à Haqqanis au Nord-Waziristan a également noté que le manque de soutien public est la principale raison pour ignorer les appels américains. Par conséquent, la décision militaire dépend de la légitimité des masses. Cela est encore plus évident dans le cas de l’Inde, où les Pakistanais ordinaires considèrent l’Inde comme la plus grande menace et ont une attitude comparativement moins défavorable envers les groupes terroristes anti-indiens. Les dirigeants militaires au Pakistan, tels que Yahaya Khan, ont dû abandonner leurs fonctions en cas de sentiment public négatif.

Le même examen s’applique aux gouvernements civils au Pakistan. Par exemple, l’omission du mot « K », c’est-à-dire Cachemire, dans la déclaration conjointe d’Ufa entre l’Inde et le Pakistan en 2016, a conduit à d’intenses critiques internes du gouvernement Nawaz Sharif, en particulier dans la presse vernaculaire. En conséquence, le conseiller à la sécurité nationale de l’époque, Sartaj Aziz, a publié une déclaration soulignant la centralité du Cachemire dans les relations indo-pakistanaises. De même, la décision du Comité de coordination économique du Pakistan d’importer du sucre et du coton d’Inde a été rejetée par le cabinet dirigé par Imran Khan à la suite du tollé général concernant la reprise du commerce sans que l’Inde ne rétablisse l’ancien statut spécial du Cachemire. Par conséquent, une décision visant à profiter aux masses a été rejetée en raison de la pression publique de ne pas s’engager avec l’Inde à la suite des changements constitutionnels au Cachemire. Ainsi, la légitimité publique/civile détient la clé de toute décision sur les questions de sécurité nationale/politique étrangère.

Comprendre le consensus civilo-militaire pakistanais

Ce consensus durable sur les questions de sécurité nationale/politique étrangère et par la suite son approche/politique envers l’Inde est une conséquence de ce que Venkat Dhulipala soutient comme une « idéologie nationaliste qui a ambitieusement imaginé le Pakistan comme une nouvelle médina et un phare pour le monde musulman ». Il poursuit en affirmant que la création du Pakistan n’était pas un accident – elle a en fait été intensément débattue, délibérée et ralliée et a reçu un soutien substantiel de la section pertinente des masses. L’insistance répétée des dirigeants de la Ligue musulmane sur l’islam (religion) comme moyen nécessaire et suffisant pour fomenter l’unité politique et culturelle parmi les musulmans a trouvé sa place dans l’élaboration des politiques au Pakistan indépendant. Une insistance excessive sur la religion pour acquérir une légitimité politique a conduit à l’éruption de lignes de fracture culturelles et linguistiques, ouvrant finalement la voie à la bifurcation du Pakistan oriental du Pakistan occidental en 1971. L’obsession du Pakistan indépendant pour le Cachemire pourrait également être attribuée aux ligues musulmanes. l’imaginaire cartographique du Cachemire en tant que partie du Pakistan en raison de sa population majoritairement musulmane. Cela a ensuite constitué l’objectif principal de la politique de sécurité étrangère et nationale du Pakistan. Ce n’est donc pas un hasard si la première guerre entre l’Inde et le Pakistan a eu lieu au Cachemire. De plus, le déploiement fréquent de la théorie de la population en otage par les dirigeants de la Ligue musulmane au cours de la génération d’un consensus pour le Pakistan signifiait que les minorités n’étaient pas considérées du prisme des « citoyens égaux », mais comme une monnaie d’échange et de chantage. Cela se reflète dans le traitement des minorités par les États pakistanais, y compris les hindous, les chrétiens et les sikhs, qui ne jouissent pas des mêmes droits civiques que leurs homologues musulmans.

La culture populaire est une autre dimension qui contribue à ce consensus civilo-militaire durable au Pakistan. Les médias vernaculaires sont l’un des outils les plus puissants de la culture populaire dans toute société. La recherche suggère que les médias ourdous au Pakistan soumettent généralement l’Inde à la diffamation et la décrivent comme un pays « hindou » déterminé à la désintégration du Pakistan. Souvent, les « hindous » sont dépeints comme des sournois, des backstabbers et des adorateurs d’idoles. Les tentatives de rapprochement des autorités indiennes sont également généralement présentées comme un stratagème pour déstabiliser le Pakistan. De plus, cela donne de l’espace aux terroristes les plus recherchés comme Hafeez Sayeed, qui l’utilisent comme un instrument pour propager l’extrémisme en intensifiant les problèmes émotionnels comme le Cachemire.

Les manuels scolaires au Pakistan regorgent également d’exemples qui promeuvent l’extrémisme en diffamant les hindous/sikhs et en projetant l’Inde comme leur plus grande menace. Il glorifie Jihad et Shahadat (martyre) et encourage les étudiants à suivre les mêmes traces dans leurs années de formation. De plus, on insiste à plusieurs reprises sur l’incohérence fondamentale entre hindous et musulmans, qui a constitué la base de la partition. Ici, il est important de noter que la lignée idéologique de ceux-ci pourrait être retracée à l’articulation de l’idée du Pakistan (nouvelle Médine) par les dirigeants de la Ligue musulmane. Cette perspective a non seulement façonné la vision du monde du Pakistan mais, dans une large mesure, a également influencé son approche de la gestion de la diversité et des revendications concurrentes sur le front intérieur.

Conclusion

Il est évident qu’il existe un consensus civilo-militaire durable au Pakistan en ce qui concerne leur politique de sécurité étrangère et nationale, en particulier. vers l’Inde. Bien que l’Inde et le Pakistan partagent une intimité culturelle, il est important de noter que le processus d’édification de la nation/d’État dans le Pakistan indépendant a souligné les « différences » pour acquérir une légitimité pour une nation distincte de l’Inde. Cette idée du Pakistan fondée sur des différences irréconciliables entre hindous et musulmans est au cœur du nationalisme pakistanais et façonne sa politique de sécurité étrangère et nationale. A moins qu’il n’y ait un engagement constructif au sein de la société pakistanaise avec ses principes fondateurs, une disjonction structurelle et une remise en cause de ses priorités, surtout l’abdication du terrorisme transfrontalier comme instrument de sa politique étrangère, les chances d’une paix durable avec l’Inde sont inexistantes.

(L’Amb. Anil Trigunayat a été ambassadeur de l’Inde en Jordanie, en Libye et à Malte. Il est actuellement membre distingué de la Vivekananda International Foundation, New Delhi.

Paras Ratna est un universitaire indépendant spécialisé dans les relations internationales en Asie du Sud. Il est un nouveau candidat au doctorat en études sud-asiatiques à l’Université nationale de Singapour. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online. La reproduction de ce contenu sans autorisation est interdite).

