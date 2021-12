Une fausse histoire alimente le stock d’Eric Fry

Il y a eu un drame majeur avec l’une des recommandations d’Eric Fry ces dernières semaines.

En bref, une attaque vicieuse d’un vendeur à découvert a entraîné une vente massive. Le choix d’Eric était en baisse de 35% apparemment du jour au lendemain.

Mais ce n’est pas toute l’histoire…

Dans le Digest d’aujourd’hui, Eric lève le voile sur ce qui s’est réellement passé, comment la situation s’est déroulée depuis et ce que nous pouvons en apprendre.

C’est un récit édifiant qui illustre deux choses…

Premièrement, il est extrêmement important de faire preuve de diligence raisonnable avant d’investir votre argent durement gagné dans une action. Et deuxièmement, vous devez faire attention à qui vous faites confiance pour obtenir des informations précises.

Je vais laisser Eric s’occuper d’ici.

Bon week-end,

Jeff Remsbourg

Attention aux fausses nouvelles

Par Eric Fry

Soren Kierkegaard, le philosophe existentialiste danois a dit un jour : « Les génies sont comme les orages. Ils vont contre le vent, terrifient les gens, purifient l’air.

Les vendeurs à découvert remplissent souvent une fonction similaire. Bien qu’ils ne soient certainement pas tous des génies, leurs analyses incisives peuvent tourbillonner sur les marchés financiers et terrifier les investisseurs pendant un certain temps, tout en nettoyant l’air de la désinformation et/ou des comportements frauduleux.

Parce que ces orages financiers peuvent frapper une action individuelle comme la foudre, ils brûlent généralement chaque investisseur qui se trouve à proximité.

Il n’est donc pas surprenant que les vendeurs à découvert soient à peu près aussi bienvenus à Wall Street qu’un orage lors d’un mariage dans un jardin. Pour parler franchement, la plupart des gens détestent les vendeurs à découvert.

Je ne. Je déteste la désinformation et/ou la tromperie qui poussent les investisseurs à prendre des décisions mal informées…

Armez-vous contre la désinformation

D’une manière générale, les vendeurs à découvert sont une communauté marginale d’analystes médico-légaux et de chercheurs de vérité. En tant que groupe, ils exposent le genre de désinformation qui trompe les investisseurs. C’est un service public pour nous tous, investisseurs.

Mais parfois, les vendeurs à découvert eux-mêmes sont une source de désinformation – des polices de fausses nouvelles.

En d’autres termes, tous les vendeurs à découvert ne sont pas créés égaux… et aucune autre source d’information et d’« analyse » sur les investissements n’est également fiable.

Ce fait n’a jamais été aussi opportun et pertinent qu’aujourd’hui, lorsque les sites de médias sociaux canalisent la plupart des récits d’investissement minute par minute que nous consommons.

En raison de la portée et de la domination des médias sociaux, les tromperies peuvent s’amplifier rapidement et « devenir virales », souvent avec une vitesse abrutissante et un pouvoir destructeur.

Dans de telles circonstances, découvrir la vérité peut être difficile.

Mais quelques étapes simples peuvent faciliter le processus d’établissement des faits. Ces deux étapes sont si anciennes (et intemporelles) qu’elles sont antérieures à Internet lui-même :

Considérez la source. Chaque fois que vous rencontrez une histoire qui semble invraisemblable ou qui entre en conflit avec l’opinion répandue, vérifiez la source. Trouvez la source de cette histoire à partir des documents sources originaux, si possible. Une fois que vous avez localisé cette source, vérifiez son histoire pour l’honnêteté et l’exactitude. Par exemple, une observation scientifique d’une étude de l’Université Johns Hopkins est probablement plus fiable qu’une observation du National Enquirer. Recherchez des signes d’honnêteté intellectuelle. La source de l’histoire considère-t-elle de manière réfléchie « l’autre côté » ? Par exemple, la source sollicite-t-elle des informations auprès de tiers pour corroborer ses conclusions ? La source présente-t-elle ses conclusions de manière neutre, tout en reconnaissant des parties qui peuvent être non concluantes ou incomplètes ?

Ces deux étapes simples, à elles seules, peuvent généralement aider les investisseurs à naviguer dans la tromperie et/ou à découvrir la vérité… comme ils l’ont fait au cours des deux dernières semaines lorsqu’une entreprise de vente à découvert a attaqué Lithium standard (NYSEAMÉRICAIN :SLI), une action que j’ai recommandée dans mes services d’investissement.

Le 18 novembre, une société de vente à découvert appelée Blue Orca Capital a publié un rapport négatif sur la société.

L’affirmation la plus préjudiciable du rapport était que la technologie d’extraction directe de Standard Lithium ne pouvait récupérer que 13 % du lithium contenu dans les saumures qu’elle traitait, et non le taux de récupération de 90 % signalé par la société.

Le titre a chuté de 35% après que le rapport de Blue Orca a franchi les fils.

Mais j’ai envoyé une alerte à mes abonnés qui indiquait ce qui suit :

« Si cette affirmation est vraie, ce serait un point de données vraiment dommageable, peut-être même fatal pour Standard Lithium. Cependant, pas plus tard que le 12 novembre, Standard Lithium a déposé auprès de la SEC un dossier détaillé indiquant ce qui suit : « La récupération de lithium du produit final est d’environ 90 %. « Autrement dit, il y a six jours, la société a informé une agence fédérale que son procédé d’extraction de lithium récupère 90 % du lithium contenu dans la saumure de l’Arkansas qu’elle traite. « Pas 13%. « Si le nombre réel est de 13 %, comme l’affirme Blue Orca Capital, alors toute l’équipe de direction de Standard Lithium et son conseil d’administration ont commis une fraude à grande échelle… « Un complot et une fraude de cette ampleur et de cette complexité semblent peu probables… « Il est plus probable qu’un vendeur à découvert mal intentionné ou mal informé ait comploté pour marteler le cours de l’action d’une action que sa société a vendue à découvert. »

En d’autres termes, j’ai considéré la source de l’histoire surprenante et je l’ai jugée indigne de confiance. De plus, les rapports précédents de Blue Orca sur d’autres sociétés ont révélé un modèle cohérent d’analyses unilatérales peu fiables.

Quelques heures plus tard, Standard Lithium a émis une réfutation à Blue Orca qui a confirmé mes hypothèses. Vous pouvez voir l’intégralité de la version ici : Réponse standard au lithium.

Mais le détail le plus important de la réponse de l’entreprise était que sa technologie d’extraction directe récupère en fait environ 90 % du lithium contenu dans la saumure qu’elle traite.

La société a déclaré catégoriquement :

« L’interprétation par Blue Orca Capital des taux de récupération du lithium est incorrecte et sous-estime l’efficacité de l’extraction du lithium. »

Malgré cette réfutation complète, Blue Orca n’a pas émis de mea culpa ni concédé la défaite de quelque manière que ce soit. Au lieu de cela, il a simplement doublé les affirmations identiques que Standard Lithium avait démystifiées.

La nouvelle attaque de Blue Orca a déclenché une autre vague de vente qui a de nouveau fait baisser le titre le 22 novembre. Mais la pression de vente s’est brusquement inversée la veille de Thanksgiving.

C’est alors que la société a annoncé un investissement de 100 millions de dollars par Koch Strategic Platforms (KSP), une filiale de Groupe d’investissements Koch.

Il est important de noter que le communiqué de presse qui a annoncé cet investissement comprenait la ligne suivante :

« [KSP’s] L’investissement direct fait suite à une diligence raisonnable approfondie de la technologie LiSTR DLE de Standard Lithium, de l’usine de démonstration et des objectifs du projet… »

On peut donc supposer que KSP possède une compréhension plus intime et plus sophistiquée de la technologie d’extraction de Standard Lithium que les vendeurs à découvert de Blue Orca.

Depuis, l’action s’améliore.

Un avertissement précoce

Certes, l’attaque du vendeur à découvert contre Standard Lithium a été un événement effrayant. Mais finalement, la désinformation a perdu cette bataille.

De plus, la société est sortie de cette attaque avec sa crédibilité intacte et son potentiel d’investissement considérablement renforcé par un nouvel investissement majeur de ce qui pourrait devenir un partenaire stratégique majeur.

Le stock reste ce qu’il était lorsque je l’ai recommandé pour la première fois à mes abonnés : un jeu spéculatif et non prouvé sur une chaîne d’approvisionnement en métaux de batterie « maison ». Mais le titre est devenu un peu moins spéculatif à la suite du rachat de 100 millions de dollars de KSP.

Salutations,

Eric Fry