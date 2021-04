Une fausse ligne particulière du discours de Joe Biden sur l’Afghanistan mérite une vérification des faits – RedState ⋆ .

Hier, de nombreux organes de presse ont rapporté que le président Joe Biden devait annoncer officiellement plus tard cette semaine son plan de retrait des troupes américaines d’Afghanistan.

Cette annonce est intervenue plus tôt dans la journée lors d’un discours prononcé par Biden depuis la salle des traités de la Maison-Blanche, que les médias ont rapidement souligné que c’était la même pièce que l’ancien président George W. Bush avait annoncé le début officiel de la guerre mondiale contre le terrorisme en octobre 2001. .

Dans le discours, Biden a déclaré qu’il était temps de «mettre fin à la guerre pour toujours» qui a commencé après les attaques du 11 septembre 2001 sur le sol américain, et a déclaré qu’il prévoyait de faire sortir les troupes américaines du pays avant le 20e anniversaire des attaques. .

«Donc, conformément à cela [previous diplomatic] accord [between the U.S. and the Taliban] et avec nos intérêts nationaux, les États-Unis commenceront notre retrait définitif – commencer le 1er mai de cette année », a déclaré Biden.

Mais alors que beaucoup de choses seront débattues dans les semaines à venir entre les faucons de guerre, les colombes et tout le monde entre les deux pour savoir si Biden fait le bon appel ou non, une ligne en particulier de son discours mérite une vérification immédiate des faits car c’est une affirmation de Biden a souvent fait que ce n’est tout simplement pas vrai.

Voici la ligne en question:

J’ai dit, entre – avec d’autres, nous suivrions Oussama Ben Laden jusqu’aux portes de l’enfer si besoin était. C’est exactement ce que nous avons fait et nous l’avons eu. Il nous a fallu près de 10 ans pour concrétiser l’engagement du président Obama. Et c’est exactement ce qui s’est passé; Oussama ben Laden était parti.

Sauf que le vice-président de l’époque, Joe Biden, n’a en fait pas soutenu le raid qui a tué OBL:

Biden aujourd’hui: «J’ai dit, avec d’autres, que nous suivrions Oussama Ben Laden jusqu’aux portes de l’enfer si besoin était. C’est exactement ce que nous avons fait et nous l’avons eu. Biden s’est en fait opposé au raid d’Oussama Ben Laden. 👉https: //t.co/LLtHMCSBxA 👉https: //t.co/w2CjE4tATtpic.twitter.com/zlX0hM6KKe – Jerry Dunleavy (@JerryDunleavy) 14 avril 2021

Le président Obama a donné son feu vert à l’audacieux raid d’opérations spéciales qui a tué Oussama ben Laden était probablement la décision la plus universellement saluée qu’il ait prise en tant que commandant en chef, puis le vice-président (et maintenant président) Joe Biden s’y est opposé (bien qu’il ait essayé de changer le histoire depuis). – Jerry Dunleavy (@JerryDunleavy) 14 avril 2021

Non seulement cela, mais la ligne des «portes de l’enfer» ne venait pas de Biden. Cela venait du regretté sénateur John McCain:

C’est John McCain qui a dit de suivre Ben Laden jusqu’aux portes de l’enfer. https://t.co/7zDzhHjvIY pic.twitter.com/vu1cSt5A4r – Stephen L. Miller (@redsteeze) 14 avril 2021

Non pas que ce soit un choc que Biden lève les lignes de quelqu’un d’autre et les revendique comme siennes (son histoire politique est jonchée d’exemples de lui en plagiant les autres), mais il est exaspérant qu’il continue de dire cela, même si certains faits notoirement de gauche -les contrôleurs ont dans le passé souligné ses histoires changeantes sur sa position à l’époque.

Mais, selon la norme, c’est l’avantage incontestable d’être un démocrate privilégié. Vous pouvez dire le mensonge que vous voulez, quand vous le voulez, quelle que soit la fréquence, et vous ne rencontrerez toujours que la réaction la plus tiède de ceux qui aiment le journalisme qui aiment vous rappeler à quel point il est de leur responsabilité de tenir nos fonctionnaires responsables qui en réalité n’appliquent leurs «normes» que d’un côté).

Ça pue, mais c’est le monde politique dans lequel nous vivons.

