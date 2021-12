Une féministe démocrate critique Biden pour avoir confondu sexe et genre : nous assistons à une « invasion totale » des espaces des femmes

La féministe Kara Dansky a critiqué l’administration Biden pour son décret exécutif selon laquelle elle a confondu sexe et identité de genre et a déclaré que cela donnait le ton aux écoles d’autoriser les femmes transgenres dans les équipes sportives de filles sur « Tucker Carlson Tonight ».

Dansky, auteur de « The Abolition of Sex », a déclaré: « Je suis un démocrate enregistré … J’ai fait cause commune avec de nombreux républicains qui se battent contre la soi-disant » idéologie de l’identité de genre « . »

Les partisans de la politique 8040 célèbrent avec des pancartes alors que les mesures de protection des transgenres ont été votées dans les politiques des systèmes scolaires lors d’une réunion du conseil scolaire au Loudoun County Public Schools Administration Building le 11 août 2021 à Ashburn, en Virginie (Photo de Ricky Carioti/The Washington Publication via .) (Photo de Ricky Carioti/The Washington Post via .)

PSAKI DÉFEND L’ORDONNANCE AUTORISANT LES ATHLÈTES TRANSGENRES À CONCURRENT DES FILLES : « LES DROITS DES TRANSS SONT DES DROITS DE L’HOMME »

« Je veux vraiment que tout le monde comprenne que des mots comme l’identité de genre n’ont aucun sens. Ils n’en ont vraiment pas. Je veux dire, ils sont définis de manière diversement incohérente et vaguement d’une manière qui n’a aucun sens. Chaque Un seul être humain est soit un homme, soit une femme. Tout le reste est un mensonge », a-t-elle ajouté.

6 déc. 2021; Santa Clara, Californie, États-Unis ; Le milieu de terrain des Florida State Seminoles Emily Madril (25) dribble alors que le milieu de terrain des Cougars de l’Université Brigham Young Kendell Petersen (16) défend au cours de la première période de prolongation au stade Stevens. Crédit obligatoire : John Hefti-USA TODAY Sports (John Hefti-USA TODAY Sports)

Dansky a évoqué un cas récent à l’Université de Pennsylvanie où une femme transgenre a battu des records dans l’équipe sportive féminine.

« Il est juste très important que nous comprenions tous que des situations comme celle que nous voyons… à l’Université de Pennsylvanie, ne sont pas anormales. Cela se produit dans tout le pays… Beaucoup de parents s’expriment, je pense que beaucoup d’étudiants ont très peur de s’exprimer parce que dire : « Écoutez, ce n’est pas approprié, nous ne devrions pas avoir d’hommes en compétition dans les sports féminins » est une chose très impopulaire à dire », a-t-elle déclaré.

DESANTIS DE FLORIDE SIGNE UNE LOI INTERDIT AUX ATHLÈTES TRANSGENRES DE PARTICIPER DANS LES SPORTS FÉMININS

Elle a poursuivi: « Cela se produit en grande partie à cause d’une série d’ordonnances émises par l’administration Biden … ayant un impact sur le titre IX … Il dit essentiellement que le mot sexe doit être redéfini pour inclure les mots identité de genre, et c’est un désastre pour les femmes et les filles, y compris les femmes qui font partie de l’équipe de natation féminine de l’UPenn. »

En janvier 2021, Biden a publié un « ordonnance exécutive sur la prévention et la lutte contre la discrimination » qui indique comment la Maison Blanche peut interpréter la loi sur les droits civils pour les étudiants transgenres. Le décret stipulait : « [C]les enfants devraient pouvoir apprendre sans se soucier de savoir s’ils se verront refuser l’accès aux toilettes, aux vestiaires ou aux sports scolaires. »

Le président Joe Biden prononce une allocution sur le plafond de la dette lors d’un événement dans la salle à manger d’État de la Maison Blanche, le lundi 4 octobre 2021, à Washington. (Photo AP/Evan Vucci)

Dansky a déclaré que l’effacement des droits des femmes allait « bien au-delà du sport ».

« Nous assistons à l’invasion totale des espaces des femmes, des prisons, des salles de bain, des vestiaires, des vestiaires et des sports par les hommes sur la base de leur soi-disant identité de genre féminine », a-t-elle déclaré. « Des États à travers le pays autorisent les violeurs et meurtriers condamnés à être incarcérés dans des prisons pour femmes sur la base de leur soi-disant identité de genre. »