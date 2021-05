Une femme a déjà perdu 2000 $ à cause de cette nouvelle arnaque Amazon – .

Amazon a peut-être commencé comme un humble marché en ligne pour les livres, mais la société est depuis devenue un géant économique et de vente au détail sans égal. Aujourd’hui, Amazon est plus populaire que jamais et a récemment rapporté que ses revenus au cours du dernier trimestre de mars ont bondi à 108,52 milliards de dollars, une augmentation de 44% par rapport au même trimestre il y a un an.

Avec plus de personnes qui comptent sur Amazon comme jamais auparavant, en partie à cause de la pandémie de coronavirus en cours, les escrocs ont de plus en plus commencé à se faire passer pour le personnel de sécurité d’Amazon alors que les efforts visant à escroquer les utilisateurs sans méfiance de leur argent durement gagné. En fait, une femme de Floride nommée Linda Shepard a récemment été escroquée de 2000 dollars après que des escrocs l’ont appelée et lui ont dit que quelqu’un tentait d’accéder à son compte Amazon.

Selon ABC Action News, un escroc a déclaré à Shepard que des pirates essayaient de facturer un iPhone de 1000 $ sur son compte Amazon et qu’ils l’aideraient à lui montrer comment supprimer ses cartes de crédit.

Avant que Shepard ne réalise qu’elle avait eu affaire à un imposteur d’Amazon, le voleur a volé plus de 2000 $ sur son compte courant. «J’avais la nausée», dit-elle. «Je pensais que j’allais vomir quand c’est arrivé.»

Le type d’escroquerie dont Shepard est tombé s’appelle une escroquerie d’imposteur et cela devient malheureusement de plus en plus courant.

D’autres permutations de ce type d’escroquerie impliquent des escrocs demandant aux victimes de fournir des informations de carte de crédit et même un nom d’utilisateur et des mots de passe associés à des comptes sensibles.

Ces dernières années, les escrocs ont fait un point pour cibler les personnes âgées qui ont tendance à manquer de la sophistication technique pour se rendre compte qu’elles sont escroquées.

À cette fin, l’Association américaine des personnes retraitées (AARP) est allée jusqu’à publier quelques conseils que les gens doivent garder à l’esprit lorsqu’un appel téléphonique non sollicité arrive:

Méfiez-vous des appels téléphoniques non sollicités prétendant provenir d’Amazon vous alertant d’un «problème» avec votre compte. Ne fournissez jamais à ces appelants les informations de compte ou l’accès à votre ordinateur, téléphone ou tablette. Ne cliquez pas sur les liens dans les messages texte qui prétendent provenir d’Amazon. Comprenez à quoi ressemblent les e-mails et autres contacts d’Amazon et quand vous pourriez les recevoir. Si un e-mail semble suspect, ne prenez pas le risque de cliquer sur un lien ou de suivre ses instructions. Protégez votre nom d’utilisateur et votre mot de passe Amazon. Ne fournissez pas ces informations à des personnes que vous connaissez ou en qui vous avez confiance. Changez votre mot de passe régulièrement. Si vous avez un doute sur la correspondance que vous recevez d’Amazon, connectez-vous à votre compte sur http://www.amazon.com pour vérifier la légitimité du message. Si vous essayez de contacter le service client, ne faites pas confiance à une simple recherche sur Internet. N’utilisez que les informations de contact trouvées sur le site Web d’Amazon. Soyez prêt à repérer les fraudeurs utilisant des tactiques similaires se faisant passer pour d’autres entreprises et services de livraison courants ou essentiels comme les épiceries, Wal-Mart, FedEx et UPS.

D’autres escroqueries Amazon que nous avons vues ces derniers mois impliquent des messages frauduleux affirmant qu’un article acheté en ligne n’a pas pu être livré. À partir de là, les victimes sont invitées à cliquer sur un lien et à saisir à nouveau leurs informations de livraison. Cependant, ce faisant, la machine d’un utilisateur peut être infectée par des logiciels malveillants ou des ransomwares.

Étant donné que plus de personnes que jamais comptent sur Amazon et d’autres détaillants en ligne pour leurs achats quotidiens, il est important de rester vigilant et méfiant à l’égard des appels de personnes qui prétendent travailler pour Amazon.

