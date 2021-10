Une femme à la réunion du conseil scolaire de l’Arizona est acclamée après avoir blâmé COVID sur les Juifs

Avant mars 2020, de nombreuses personnes étaient prêtes à partager leurs croyances sauvages sur Facebook. Mais la pandémie de COVID-19 a vraiment fait sortir les fous du bois.

Photo de Scott Eisen/.

Il semble que tous les jours, il y a une nouvelle vidéo d’un conservateur anti-masque perdant la tête lors d’une réunion du conseil scolaire. Ils n’ont aucun problème à dire des choses qui sont folles, détraquées ou tout simplement racistes. Et malheureusement, ils reçoivent souvent le soutien du public.

Ce fut le cas lors d’une récente réunion du conseil scolaire de Chandler, en Arizona, où une femme a lancé une diatribe déséquilibrée accusant les Juifs de COVID-19. Elle a reçu une vague d’applaudissements.

L’anti-masqueur fulmine :

« Vous savez quoi? Vous voulez parler de racisme ? Tu veux l’apporter ? Ensuite, introduisons-le. Allons au fond, au fond. Vous parlez de suprématie blanche, d’accord ? Allons au fond des choses. Tout le monde une de ces choses, l’état profond, la cabale, le marais, l’élite, vous ne pouvez pas le mentionner. Mais je vais. Il y a une race qui possède toutes les sociétés pharmaceutiques, et ces vaccins ne sont pas sûrs, ils ne sont pas efficaces et ils ne sont pas gratuits. Vous savez que vous le payez par l’augmentation des prix de l’essence, l’augmentation des prix des aliments. Vous payez pour ça. Et c’est pris sur votre argent et donné à ces sociétés pharmaceutiques. Et si vous voulez introduire la race là-dedans, ce sont les Juifs.