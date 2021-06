Une femme a sauté d’un manège de Disney World pour voler un concombre et est tombée dans l’eau, non vraiment

La vidéo a été publiée sur Instagram par alex64gaming, bien qu’elle semble être une rediffusion d’une vidéo de Tiktok, bien que l’original de @marthalorena ait depuis été retiré. La vidéo montre une femme qui descend du bateau Living with the Land, arrache quelque chose d’une plante, mais elle semble avoir besoin de tirer plus fort qu’elle ne le pensait pour l’enlever, et la force la fait tomber en arrière, sa jambe tombant entre le bateau et le côté de la serre, ce qui est en fait assez dangereux. Avec un peu d’aide, elle semble s’en sortir indemne.