Une femme accuse l’acteur Armie Hammer de viol et d’autres "actes violents": "Je pensais qu’il allait me tuer"

La police de Los Angeles (USA) enquête sur l’acteur Armie Hammer pour un crime présumé de viol, après qu’une femme a signalé un incident survenu en 2017 aux forces de l’ordre.

Le bureau des crimes sexuels de la police a confirmé jeudi que a ouvert le dossier le 3 février lorsque le témoignage est arrivé qui, selon les sources citées par Los Angeles Times, coïncide avec celui rapporté ce jeudi par une femme représentée par la célèbre avocate Gloria Allred lors d’une conférence de presse.

La femme a accusé l’acteur de l’avoir violée pendant quatre heures à Los Angeles en 2017, ainsi que d’autres. « actes violents » sans consentement, lors d’une liaison extraconjugale qu’il a eue avec elle pendant quatre ans.

La jeune femme de 24 ans, qui a demandé à être identifiée comme Effie, a participé à une conférence de presse virtuelle avec l’avocate Gloria Allred au cours de laquelle elle a raconté, en larmes, avoir souffert. violence «mentale, émotionnelle et sexuelle» aux mains de l’acteur, dont la carrière a déraillé depuis l’allégation des messages sinistres qu’il a envoyés aux femmes sur les réseaux sociaux.

L’avocate a déclaré qu’elle n’avait pas déposé de plainte privée contre Hammer, mais a assuré que son client avait donné des informations « pertinentes » sur son accusation aux forces de l’ordre. il appartiendra aux procureurs «de décider s’il existe des preuves suffisantes pour le poursuivre». avec des accusations, et a précisé que la juridiction incomberait à Los Angeles.

Hammer, 34 ans, est au centre de la controverse depuis le début de 2021, lorsque des messages privés présumés détaillant des fantasmes sexuels dérangeants ont été divulgués via un compte Instagram anonyme appelé «House of Effie». des mutilations au cannibalisme, auxquels s’ajoutent des témoignages dans le même sens de deux ex-partenaires.

L’acteur a déclaré que ses activités sexuelles en dehors de son mariage avec Elizabeth Chambers, qui tu as demandé le divorce l’été dernier après dix ans et deux enfants ensemble, ils étaient « complètement consensuel dans le sens où elles ont été pleinement discutées, convenues et mutuellement participatives. «

Allred a souligné que la conférence de presse visait à « répondre » à cette déclaration Hammer, qui a récemment perdu le contrat avec son agence et publiciste, ainsi que les rôles qu’il avait prévus dans une série sur la gestation du film Le parrain (1972) et une comédie avec Jennifer López.

Effie, dont il a seulement été révélé qu’elle vit en Europe, a expliqué qu’elle avait rencontré le protagoniste du film Appelez-moi par votre nom en 2016, alors qu’elle avait 20 ans, par le biais du réseau social Facebook et qu’elle fut bientôt impliquée dans une relation «intense» avec l’acteur, qui la soumit à des «tactiques de manipulation» et «devint de plus en plus violente», comme le prétendait.

« Le 24 avril 2017, Armie Hammer m’a violée violemment pendant quatre heures à Los Angeles, au cours de laquelle il m’a frappé à plusieurs reprises la tête contre le mur, me meurtrissant le visage. Il a également commis d’autres actes de violence contre moi auxquels je n’ai pas consenti « , histoire.

«Pendant ces quatre heures, j’ai essayé de m’échapper, mais il ne m’a pas laissé faire. Je pensais qu’il allait me tuer. Puis il m’a quitté, sans se soucier de mon bien-être « , a déclaré la jeune femme, qui a dit qu’elle ressentait »traumatisé« au point d’envisager le suicide.

Effie a contribué à une photographie posant avec Hammer dans une attitude affectueuse et souriante et a déclaré qu’elle voulait que l’acteur «rende ses responsabilités» et « empêcher les autres d’en être victimes à l’avenir ».