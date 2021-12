Une femme admet avoir menti à Meghan Markle à propos de fleurs achetées en magasin | Royale | Des nouvelles

Laura-Ann Barr a admis le faux pas sur son TikTok. Elle s’est souvenue de la rencontre avec Meghan Markle alors que la duchesse faisait un bain de foule à Belfast en mars 2018. Laura-Ann lui a offert un bouquet de fleurs, enveloppé dans du papier d’aluminium.

Le clip est devenu viral avec trois millions de vues sur TikTok.

Elle a ensuite ajouté la vidéo à son Instagram également, avec le message : « Tesco Flarr-gate » a connu un renouveau un peu aléatoire depuis hier.

« J’ai rejoint TikTok et je l’ai partagé là-bas et il a depuis obtenu plus de 3 millions de vues et continue d’être solide.

« Alors j’ai pensé que je le partagerais à nouveau ici au cas où vous l’auriez jamais manqué.

