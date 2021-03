Une femme affirme avoir poignardé les boules de Harvey Weinstein en 2012 ⋆ .

28 mars 2021 / Publié par: Natasha

Je sais que ce n’est pas la façon dont vous vouliez vous détendre dans votre dimanche matin, mais ne tuez pas le messager. Cela fait quatre mois que nous nous sommes entretenus avec un violeur condamné et un morceau de spawn de diable parfumé à la merde, Harvey Weinstein69. La dernière fois que nous l’avons entendu, le COVID-19 serait venu rendre visite, et certains d’entre nous espéraient tous que Satan ferait enfin signe à l’un de ses serviteurs les plus vils et les plus précieux.

Hélas, cela n’a pas été le cas, et Harvey continue de purger une peine de 23 ans pour acte sexuel criminel au premier degré et viol au troisième degré au centre correctionnel de Wende à sécurité maximale de New York. Harvey fait maintenant face à un nouveau procès de Hayley Gripp, 27 ans, qui affirme avoir été agressée sexuellement par Harvey à l’âge de 19 ans en 2012.

Rapports TMZ:

Harvey Weinstein s’est fait percer le scrotum alors qu’une femme tentait de se défendre lors d’une agression sexuelle présumée qu’il aurait commise – ceci selon un nouveau procès. Le nom de la femme est Hayley Gripp, et elle n’est que la dernière accusatrice de Weinstein à intenter une action contre le producteur de films en disgrâce… qui est maintenant en prison. Elle affirme que Weinstein l’a agressée sexuellement en 2012, avec l’aide d’une associée anonyme. Selon les documents, obtenus par TMZ, Gripp affirme avoir été approchée par cet associé anonyme de Weinstein alors qu’elle attendait un casting à l’hôtel Beverly Hilton. Elle dit que les deux ont commencé à parler de ses aspirations professionnelles, ainsi que de son syndrome de Tourette.

Les ongles illustrés ci-dessus n’appartiennent pas à Hayley, mais ils servent le but très important d’empêcher le sac de frappe suffisant de Harvey de faire une apparition. Hayley a affirmé que l’associé anonyme de Harvey’s voulait lui présenter un «grand producteur» qui était là à l’époque, afin qu’ils puissent parler davantage de sa carrière. Hayley a hésité mais a finalement accepté. TMZ à nouveau:

C’est à ce moment-là qu’elle dit qu’elle a rencontré HW, qu’elle dit ne pas connaître à l’époque… et qui s’est apparemment présenté comme Dom, allègue-t-elle. Gripp prétend qu’on lui a servi du vin et avant qu’elle ne le sache… elle dit qu’elle s’est évanouie, seulement pour se réveiller avec Weinstein sur elle. Gripp dit qu’elle a commencé à [sic] agitant ses bras et cassant un de ses ongles en acrylique sur la table basse sur laquelle elle prétend l’avoir épinglée. Elle prétend qu’elle a pu poignarder HW avec son ongle cassé au bas de son scrotum, et s’est libérée de ses griffes… en courant pour cela.

Nous savons de Jessica MannLe témoignage précédent stupéfiant de Harvey selon lequel la situation du scrotum sinistre et rétréci de Harvey était à peine une tache sur le radar, de sorte que l’ongle voyou de Hayley devait avoir une cible réduite pour des fins présumées d’atterrissage et de perforation.

Elle allègue que la femme qui l’a d’abord attirée là-haut était à l’extérieur de la «garde» et a continué à lui dire que c’était sur elle en raison de son syndrome et qu’elle ferait mieux de fermer son piège, parce que personne ne la croirait… prétend Gripp. Quant à Weinstein, il nie catégoriquement toute l’histoire, affirmant qu’il ne connaît pas du tout Gripp et que ses affirmations sont «incroyablement malhonnêtes et artificielles». Il évalue également une action en justice.

Ce tas fumant d’épaves présumées et assistées ne peut s’empêcher de rappeler à aucun d’entre nous l’union impie entre le défunt Jeffrey Epstein et Ghislaine Maxwell, et personne n’avait besoin de se le rappeler.

À ce stade, avec Hayley qui poursuit son procès et Harvey niant de manière prévisible tout et n’importe quoi, il passe probablement son week-end à aboyer des commandes de massage au détenu avec les mains les plus douces et à revivre son plus beau moment de noisette de Viagra dans une plante en pot.

Pic: Wikimedia Commons