Une femme affronte le fluage pour avoir pris une photo d’elle à Planet Fitness (Watch) ⋆ .

Planet Fitness Peeper pensait qu’il était lisse

* Un homme qui pensait s’en tirer en prenant secrètement une photo des fesses d’une femme au gymnase a non seulement été retrouvé et confronté, mais aussi contraint par la femme de supprimer les photos de son téléphone.

La femme a filmé sa rencontre avec l’homme et l’a postée sur TikTok. Elle a exigé de savoir s’il avait pris une photo d’elle, disant qu’elle avait été informée qu’il l’avait fait. L’homme l’a nié à plusieurs reprises jusqu’à ce que la femme lui fasse montrer sa photo la plus récente. C’est là qu’il s’est fait prendre. À côté de la photo qu’il lui a montrée, elle a reconnu une photo de son propre derrière.

“La dernière photo, je la vois juste là, alors tu mens!” elle lui a dit. “Supprimez-le maintenant avant de créer une scène f ** king!”

La femme devient de plus en plus bouleversée alors que l’homme prétend l’avoir supprimé et lui dit de «se détendre».

«C’est très irrespectueux. Comment oses-tu!” elle a continué. «Mon corps n’est pas à vous de prendre une photo, comment osez-vous! Et supprimez-le de votre f ** king “ récemment supprimé ” aussi! Je sais comment ces téléphones fonctionnent. »

Regardez ci-dessous: